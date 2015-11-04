Análise Avançada de uma Conta de Negociação

Introdução

Este artigo é sobre as operações de um sistema de negociação mecânico analisado pelo script MQLab ™ Graphic Report.



Os objetivos do artigo são:

Mostrar a vantagem dos resultados de análise obtidos comparando com o relatório padrão do terminal MetaTrader 4 .

. Descrever os métodos de análise para a definição de todos os fatores da negociação.

Tirar conclusões sobre a melhoria da negociação após examinado em detalhes o relatório obtido.



Uma das minhas táticas de negociação mais promissoras é usada para análise. O Expert Advisor deve operar numa conta demo e sem detalhes das operações, pois eu não vou revelar as táticas de negociação no artigo. Além disso, determinadas colunas foram removidas do artigo e as operações são classificadas de modo a não divulgar os métodos de negociação.

Cada cópia do Expert Advisor funciona em seu próprio par de moedas com determinadas definições, sendo impossível avaliar e entender todos os detalhes dos negócios realizados utilizando ferramentas convencionais dos terminais MetaTrader 4, são necessários os mais avançados sistemas analíticos a fim de entender o que está acontecendo.





Definindo o problema:



1. Analisar o trabalho do(s) Expert Advisor(s) numa conta de negociação.



2. Detectar os parâmetros que afetam negativamente o funcionamento do(s) Expert Advisor(s), a rentabilidade geral, bem como a rentabilidade de cada par de moedas em particular.



3. Encontrar padrões que afetam a rentabilidade, rebaixamento, expectativa, etc.



4. Encontrar as melhores combinações de pares de moedas para trabalhos futuros.

5. Gerar a lista de possíveis melhorias no funcionamento do sistema do expert.



Razões e Pré-requisitos para Gerar um Relatório Extendido



Começando com MetaTrader 3, os traders puderam participar no câmbio internacional sem sair de suas casas.

wikipedia.org FOREX significa FOReign EXchange .

O termo Forex é comumente usado em referência ao câmbio livre para conversão de moedas, ao invés de toda a multidão de operações da bolsa de valores. Normalmente, o termo "mercado Forex" é usado para determinar o mercado baseado no princípio da geração de cotações entre pares de moedas. Dependendo de seus objetivos, operações no mercado Forex são de natureza especulativa, cobertura e regulação (intervenções cambiais dos bancos centrais). Além disso, Forex muitas vezes significa negociações puramente especulativas com moedas realizadas através dos bancos ou centros de negócios e que envolvem alavancagem, ou seja, a margem de negociação. Com o desenvolvimento da plataforma MetaTrader 4 foi possível realizar operações totalmente automatizadas 24 horas por dia. Uma vez que os terminais de ambas as gerações permite aos usuários realizar negócios com vários pares de moedas numa única conta de negociação, as estatísticas das operações são comuns a toda a conta. Os desenvolvedores não apresentaram capacidade técnica para analisar as operações realizadas por par de moedas bem como por grupo. Estatísticas de operação se mantiveram inalteradas desde a terceira geração do terminal. Em antecipação ao terminal da geração MetaTrader 5, permanece a esperança de melhores parâmetros de relatório, incluindo mais detalhes e escalabilidade. Ao longo dos últimos 3 anos, várias táticas de negociação automatizadas (sistemas de negociações mecânicas, Expert Advisors, etc) apareceram na Internet, 3 campeonatos internacionais foram realizados, mas os métodos de análise não sofreram quaisquer alterações significativas. Estatísticas mais detalhadas tem sido utilizadas no campeonato, mas não podem ser aplicadas nas contas de negociação. Na minha opinião, a avaliação dos parâmetros de negociação dos Expert Advisors vendidos na Internet são os mais falhos. O Fórum também é cheio de pseudo Graals. Seus desenvolvedores têm certeza de que suas táticas de negociação são rentáveis e são muitos usuários examinando os relatórios publicados no Fórum. A quarta razão de gerar um relatório estendido são investidores. Ainda opinando, este grupo de pessoas são quase completamente destituídos de quaisquer dados analíticos sobre as operações de negociação realizadas em conta demo ou qualquer outra conta. Mesmo quando se tem acesso a uma conta desejada, um investidor não consegue avaliar o funcionamento do sistema em toda a extensão e na maioria das vezes esses investimentos acabam em perdas. Considerando-se estas questões, a minha tarefa foi desenvolver um relatório mais informativo e flexível. O trabalho para melhorar o conteúdo das informações ainda está acontecendo, mas vou mostrar suas características atuais e métodos de aplicação.



Recursos Extendidos do Relatório

O relatório estendido contém todos os parâmetros dentro de um padrão. Equações de cálculo são realizadas a partir da fonte. Abaixo está a tabela de inovações implementadas no relatório estendido.



O relatório detalhado é um arquivo HTML. Ele contém todos os parâmetros de relatório padrão, bem como alguns adicionais:

Lucros (pips)

Soma ($) = Lucro ($) + Swap

= Lucro ($) + Swap Fator de Risco (%)

Fator de lucro

Fator de lucro médio

Retorno esperado

Média do Retorno esperado

Balanço

Comentário

A parte gráfica do relatório é apresentada sob a forma de gráficos dinâmicos em Flash, gráficos e diagramas.

O relatório contém os seguintes elementos gráficos:

Saldo da semana

Saldo do dia

Ordem - Saldo do Depósito

Número de caracteres

Contagem de vitória/dinâmica da Perda

Lote da Ordem & Lucro em Pips & Fator de Risco %

& & Lucro ($) & Soma ($)

& Fator de Lucro & MÉDIA. Fator de lucro









Gráfico do saldo semanal - exibe o lucro ou prejuízo por semana somando as posições lucrativas e não lucrativas.

- exibe o lucro ou prejuízo por semana somando as posições lucrativas e não lucrativas. Grafico do Saldo diário - exibe lucro ou prejuízo pela soma das posições lucrativas e não lucrativas para um dia.

- exibe lucro ou prejuízo pela soma das posições lucrativas e não lucrativas para um dia. Ordem-Saldo do Depósito - exibe lucro ou perda por cada transação.

Diagrama do número de caracteres - exibe o número de ordens fechadas por pares de moedas. Cada par tem sua cor definida e os maiores valores são apresentados como uma parte estendida do diagrama.









Gráfico de coluna dinâmico da contagem de vitórias/perdas - exibe o número de negócios rentáveis e não rentáveis por cada tipo de ordem num par de moedas.

A geração automática de Arquivos XML para gerar gráficos. Os arquivos são salvos no disco rígido do seu PC.









Sistema de verificações e avisos que previne a definição incorreta dos parâmetros nas configurações do script e adverte sobre os dados errados.

Sistema de filtragem do relatório. O relatório pode ser gerado em muitos aspectos, aplicando vários filtros. Como resultado você recebe exatamente o relatório que precisa para análise.









Data e hora do filtro. Esta função é necessária se você deseja gerar o relatório numa data ou hora específica. O relatório inclui todas as ordens fechadas, abertas, pendentes e as condiçoes de abertura e fechamento que coincidem com as configurações do tempo.

Filtro do comentário da ordem. Esta função filtra o relatório por um determinado parâmetro e acrescenta as posições cujos comentários coincidem com as configurações especificadas no script.









Filtro do número MAGIC - necessário para a separação da negociação automática e manual ou uma negociação automática por vários Expert Advisors em uma única conta. Este relatório contém apenas posições e ordens com o parâmetro MAGIC coincidindo com as configurações especificadas no script.

Ativar/desativar a tela de ordens pendentes no relatório. Nem sempre é necessário a visualização das ordens pendentes no relatório, pois elas não carregam quaisquer dados úteis para a análise, podendo revelar a lógica das operações do Expert Advisor ou negociação manual a terceiros.









Ativar/desativar a tela das posições abertas no relatório. Nem sempre é necessário exibir as ordens abertas no relatório para investidores ou qualquer outra pessoa.

Ativar/desativar a tela das posições com lucro zero no relatório. Se o histórico das posições contém ordens com lucro igual a zero, pode ser melhor excluí-las do relatório, pois não carregam dados tão importantes como por exemplo: uso desses dados no cálculo do fator de lucro, expectativa matemática, etc.









Filtro para a exibição somente das colunas necessárias. Ele é necessário para a eficiente apresentação das informações, bem como para esconder importantes elementos da estratégia, sem distorcer os resultados de negociação.

Classificando ordens ao gerar um relatório. Pode ser definido para qualquer uma das colunas. Esta função acelera a compreensão do relatório, bem como encaixa os parâmetros do relatório numa série de parâmetros como por exemplo: pela Abertura e Fechamento do tempo, par de moedas, lote, etc. As ordens podem ser salvas no relatório, assim a lógica da operação do Expert Advisor não será revelada. Isto refere-se a estratégias de moedas múltiplas, onde as aberturas de ordens podem ser realizadas em vários pares de moedas por um determinado parâmetro.









Calculando o tempo de operação de uma ordem. Esse parâmetro é importante para compreender os parâmetros do Expert Advisor ou estilo de negociação. Quanto maior o tempo de vida de uma ordem, maior é a probabilidade de que a precisão do sinal de entrada seja baixa e a ordem fique situada num estado de prejuízo por muito tempo. Se a vida é curta, isso significa que a estratégia baseia-se em "scalping" e "pipsing". Isso às vezes conduz a um aperto das regras para realizar operações de negociação pelas corretoras.



Cálculo do montante de lucros e perdas em pips do par de moedas. Este parâmetro fornece uma maior compreensão dos objetivos alcançados pelo Expert Advisor. Este cálculo não depende do lote dinâmico, alavancagem, etc.

Análise de Operações do Expert Advisor



Como mencionado anteriormente, o Expert Advisor negocia em cada par de moedas separadamente e sem regras para multi-moedas. Cada par de moedas é otimizado separadamente no testador de estratégia. Uma vez que na maioria dos casos, qualquer estratégia pode negociar em quase qualquer par de moedas, decidiu-se testar o Expert Advisor nos 22 pares de moedas. O depósito inicial foi calculado com base no número de pares de moedas * 10К. Como resultado, há um saldo inicial de 220К. Antes do teste iniciar, cada par de moedas foi otimizado no intervalo de um mês.

Após 2 meses de negociação totalmente automatizado, finalmente podemos examinar os resultados. MQLab ™ Graphic Report foi lançado numa conta demo e os seguintes resultados foram obtidos.



O relatório completo pode ser baixado e analisado. O nome do arquivo anexado é FULL_Report.zip (440,3 Kb)

Abaixo estão 2 tabelas comparativas dos relatórios padrão e estendido.

Relatório padrão

Lucro Bruto 950 592.08 Perda Bruta: -161 808.04 Total de Lucro Líquido: 788 784.04 Fator de Lucro: 5.87 Retorno Esperado: 949.20



Rebaixamento Absoluto: 0.00 Rebaixamento Máximo: 40 642.35 (4.26%) Rebaixamento Relativo: 4.26% (40 642.35) Negociações Totais: 831 Posições Vendidas (ganho em %): 221 (65.16 %) Posições Compradas (ganho em %): 610 (81.15 %)



Negociações com Lucros (% do total): 639 (76.90 %) Negociações com Perdas (% do total) 192 (23.10 %) Maiores

Negociações com lucros: 31 003.20 Negociações com perdas: -11 536.80 Média

Negociações com lucros: 1 487.62 Negociações com perdas: -842.75 Máximo

vitórias consecutivas ($): 46 (74 627.29) perdas consecutivas ($): 11 (-2 050.92) Máximo

lucro consecutivo (contagem): 115 265.49 (45) perda consecutiva (contagem): -26 364.80 (4) Média

vitórias consecutivas: 9 perdas consecutivas: 3





Relatório Extendido

Lucro Bruto 950592.08 Perda Bruta: -161808.04 Total de Lucro Líquido: 788784.04 Fator de Lucro: 5.87 Média do fator de lucro: 1.77 Retorno Esperado: 949.20 Rebaixamento Absoluto: 0.00 Rebaixamento Máximo: 19084.09 (2.31%) Rebaixamento Relativo: 2.67% (12866.40) Negociações Totais: 831 Posições Vendidas (ganho em %): 221 (65.16 %) Posições Compradas (ganho em %): 610 (81.15 %)



Negociações com Lucros (% do total): 639 (76.90 %) Negociações com Perdas (% do total) 192 (23.10 %) Maiores

Negociações com lucros: 31003.20 Negociações com perdas: -11536.80 Média

Negociações com lucros: 1487.62 Negociações com perdas: -842.75 Máximo

vitórias consecutivas ($): 57 (105530.75) perdas consecutivas ($): 8 (-764.64) Máximo

lucro consecutivo (contagem): 107894.42 (28) perda consecutiva (contagem): -11536.80 (1) Média

vitórias consecutivas: 6 perdas consecutivas: 1





Comparando as duas tabelas, podemos ver que alguns parâmetros (Rebaixamento Máximo, Rebaixamento Relativo, etc.) do relatório estendido não coincidem com o padrão e não são erros de geração do relatório. Como mencionado anteriormente, o fechamento de posições no histórico do relatório são selecionados, assim a lógica da operação do Expert Advisor não é revelada (definido nas configurações de script).

A seguinte classificação é aplicada ao relatório estendido:

1. Por tempo aberto, em ordem crescente.

2. Por tempo fechado, em ordem decrescente.

O relatório padrão não tem essa funcionalidade.

É claro que todos os parâmetros são calculados com base no método da classificação aplicada.

Também o novo parâmetro aparece no relatório estendido - Média do fator de lucro, eu acredito que este parâmetro é mais informativo e estável nos dados fornecidos em comparação com o Fator de lucro do relatório padrão. Fator de Lucro pode alterar seu valor numa grande variedade dependendo dos resultados das perdas e lucros. Como este parâmetro é um dos mais importantes no relatório, o Fator de lucro é calculado para cada posição fechada e exibido numa coluna separada da tabela no relatório estendido. A Média do fator de lucro é calculada e exibida da mesma forma. Com esses dados é possível criar um gráfico comparativo que mostra claramente como a atividade de negociação ocorreu na conta. Também é possível ver quando as operações realizadas começaram a perder.

Uma pequena divagação.

Já que o motor do site não suporta a inserção de flash externo e também é impossível carregá-los no servidor, gráficos e um diagrama tipo "pizza" são substituídos por imagens estáticas no artigo. Ao visualizar os relatórios completos é possível ver todo o projeto gráfico animado.



O relatório estendido tem um quadro comparativo do Fator de lucro com a Média. Parâmetros do fator de lucro.



Fator de lucro e Médio do Fator de lucro

Movendo o controle deslizante horizontal, podemos ver os intervalos em que houve altos e baixos do parâmetro Fator de lucro, a Média do fator de lucro é mais suave, pontos com valores representam as operações.



A partir da experiência pessoal, posso dizer que o parâmetro Fator de lucro sempre deve exceder a Média do Fator de lucro. Neste caso o sistema é considerado mais rentável e estável. E se o Fator de lucro é inferior a Média do fator de lucro, então é hora de ficar alerta examinar o que aconteceu em detalhes.

No meu caso, o fator de lucro diminuiu abaixo da média no negócio realizado nº376, ou seja, quase 3 semanas após o início do teste. Examinando o relatório detalhado, eu me assegurei que o sistema deveria ser otimizado com novos dados aproximadamente a cada 2 semanas. Assim a eficiência de Fator de lucro e a Média do do fator de lucro devem permanecer a um nível elevado.

Então determinamos que o Expert Advisor deve ser otimizado pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Por conseguinte, uma série de outras questões surgem:



Quais pares de moedas devem ser otimizados?

Quantos pares de moeda estão envolvidos na negociação?

Quais pares de moeda são rentáveis e quais são deficitários?

etc.

Diagramas de gráficos foram adicionados ao relatório estendido a fim de esclarecer todas estas questões. O primeiro diagrama tipo pizza mostra o número de operações em cada um dos pares de moedas, enquanto o segundo mostra as estatísticas das operações por tipos de ordem com o cálculo de negócios rentáveis e não rentáveis realizadas em cada par de moedas.

Ao analisar o diagrama tipo pizza, Números de caracteres, definimos rapidamente os pares de moedas com o menor número de negócios realizados em relação a outros pares. Também os pares de moedas com o maior número de negócios realizados são destacados no diagrama como "fatias de pizza".

Depois de selecionar os pares de moedas com o menor número de negócios realizados a partir do diagrama de pizza que são EURCAD, CADCHF, CHFJPY e GBPJPY, vamos olhar no diagrama Contagem dinâmica de vitórias/derrotas, onde examinaremos as estatísticas sobre os tipos de negócios realizados. Este diagrama mostra que estes pares de moedas executaram uma pequena quantidade de operações onde os negócios rentáveis são compensados pelo mesmo número de operações com perdas, isto significa que estes pares de moedas não são lucrativos e provavelmente deficitários.

A separação por tipos de operações realizadas e os cálculos destes negócios exigem uma definição principal, ou seja, em quais parâmetros o Expert Advisor negocia melhor? Se a definição dos parâmetros quanto as posições de Compra e Venda são diferentes, então é mais fácil configurar ou desativar as negociações numa determinada direção ou otimizar os parâmetros de comprar ou vender depois de verificar as estatísticas.

Continuamos analisando o diagrama Contagem dinâmica de vitórias/derrotas e verificamos 7 pares de moedas negociando numa única direção: AUDUSD, CADJPY, USDJPY, EURGBP, GBPJPY, EURNZD, NZDCHF. É muito difícil de detectar esse fato no relatório padrão e como solução e coloquei todos os pares de moedas no grupo daquelas negociações numa única direção. As razões para tal trabalho depende da estratégia de negociação ou da dinâmica de mercado, em outras palavras, podemos examinar o gráfico do par de moedas a fim de determinar as razões para tal atividade e ver tudo em detalhes. Eu não vou fazer isso neste artigo, pois é sobretudo um trabalho manual e cada trader deve fazer isso particularmente.



Assim conseguimos definir um número de pares de moedas cuja eficiência é posta em questão. A principal dúvida é o valor do rebaixamento na conta, Rebaixamento máximo: 2,31%. Podemos supor que os pares da moeda usados no processo de negociação diminuíram a eficiência ou causaram perdas que foram prevenidas pelo eficiente trabalho nos outros pares de moedas. A fim de definir esses pares de moedas e excluí-los de negociação, devemos analisar cada par de moedas separadamente. O relatório padrão não fornece essa possibilidade, foi por esta razão que eu tive de desenvolver o método de filtragem dos pares de moedas.

Usando o script com a filtragem dos pares de moedas, podemos receber um relatório detalhado sobre cada um deles, incluindo o cálculo da sua rentabilidade, rebaixamento, expectativa matemática, etc. Os diagramas baseados nos dados filtrados são gerados da mesma maneira.

Outra pequena divagação:

O script de relatório, MQLab ™ Graphic Report, é preenchido por um número de configurações que permitem analisar as operações de um par de moedas, filtrá-las pelo número MÁGICO, bem como pelos cometários das ordens. Esses filtros podem facilmente dividir a conta pelos pares de moedas, pelo tipo de negociação (manual ou automática) e analisar apenas as decisões que têm certos parâmetros nos comentários, por exemplo: as condições de entrada no mercado. Além disso, é possível combinar MAGIC, pares de moedas e posição ou comentários de ordem.



Os relatórios completos para cada par de moedas são anexados ao presente artigo como arquivos Records_of_individual_currencies.part1.rar (3.8 Mb) e Records_of_individual_currencies.part2.rar (3.7 Mb)

Vamos fazer um quadro resumo com base nos resultados obtidos.



Lucro Bruto Perda Bruta Total

Lucro Líquido Lucro

Lucro Média do

Fator de lucro Retorno

Esperado Rebaixamento

Absoluto Rebaixamento

Máximo Total

Negociações Posições

Vendidas Posições

Compradas GBPCAD 61664.17 -13150.13 48514.04 4.69 1.30 703.10 0.00 11881.17 69 22 47 GBPCHF 47115.25 -1913.54 45201.71 24.62 5.47 1027.31 0.00 1207.25 44 16 28 GBPUSD 114853.31 -49384.70 65468.61 2.33 0.46 1190.34 0.00 21779.60 55 25 30 AUDUSD 61227.83 -3446.00 57781.83 17.77 1.97 1444.55 0.00 3203.00 40 0 40 CADJPY 28850.51 -2051.31 26799.20 14.06 4.69 837.48 989.40 1810.67 32 0 32 EURUSD 100910.61 -20189.97 80720.64 5.00 2.60 2124.23 9366.76 11961.84 38 17 21 EURJPY 28099.81 -2606.26 25493.55 10.78 2.70 509.87 0.00 1847.96 50 10 40 EURCHF 35744.67 -1843.92 33900.75 19.39 6.68 869.25 0.00 873.09 39 18 21 EURAUD 64700.63 -8901.46 55799.17 7.27 3.63 1328.55 387.07 3924.49 42 11 31 GOLD 32420.35 -7822.52 24597.83 4.14 0.60 390.44 0.00 3622.96 63 19 44 USDCHF 36319.19 -12784.30 23534.89 2.84 1.67 871.66 1786.53 11316.21 27 3 24 USDJPY 36685.74 -989.33 35696.41 37.08 17.45 1427.86 772.90 963.67 25 0 25 AUDCHF 30933.15 -8692.07 22241.08 3.56 1.37 411.87 208.19 4935.03 54 22 32 EURGBP 35672.84 -5011.78 30661.06 7.12 3.56 1022.04 0.00 2414.87 30 0 30 AUDJPY 46455.59 -937.53 45518.06 49.55 8.74 1137.95 0.00 853.87 40 6 34 GBPJPY 4799.64 -181.80 4617.84 26.40 5.28 384.82 0.00 181.80 12 0 12 AUDCAD 63144.23 -4970.32 58173.91 12.70 5.08 1385.09 263.21 3734.90 42 15 27 CHFJPY 6878.05 -1119.51 5758.54 6.14 2.46 411.32 653.61 755.33 14 7 7 CADCHF 2367.64 -57.69 2309.95 41.04 9.12 210.00 0.00 33.36 11 2 9 GBPAUD 93826.55 -15290.74 78535.81 6.14 2.79 1227.12 513.66 11497.83 64 19 45 EURCAD 2524.46 -463.16 2061.30 5.45 4.36 229.03 124.98 311.34 9 8 1 EURNZD 15388.79 0.00 15388.79 0.00 0.00 512.96 0.00 0.00 30 0 30 NZDCHF 9.07 0.00 9.07 0.00 0.00 9.07 0.00 0.00 1 1 0 Valor médio 41330.09 -7035.13 34294.96 13.39 4 855.04 655.06 4309.14 36.13 10 27

Depois de fazer uma tabela e calcular o valor de cada parâmetro, eu apresentei um "limiar", abaixo do qual os parâmetros não podem ser configurados, na minha opinião. Se os resultados obtidos estão abaixo do limiar, a eficiência da negociação sobre este par de moedas é deficitária ou baixa.

Vamos fazer uma seleção de pares de moedas com a divisão em grupos. Os principais parâmetros serão Lucro bruto e Total de Trades

Negociação boa:



Lucro Bruto Perda Bruta Total

Lucro Líquido Lucro

Lucro Média do

Fator de lucro Retorno

Esperado Rebaixamento

Absoluto Rebaixamento

Máximo Total

Negociações Posições

Vendidas Posições

Compradas GBPCAD 61664.17 -13150.13 48514.04 4.69 1.30 703.10 0.00 11881.17 69 22 47 GBPCHF 47115.25 -1913.54 45201.71 24.62 5.47 1027.31 0.00 1207.25 44 16 28 GBPUSD 114853.31 -49384.70 65468.61 2.33 0.46 1190.34 0.00 21779.60 55 25 30 AUDUSD 61227.83 -3446.00 57781.83 17.77 1.97 1444.55 0.00 3203.00 40 0 40 EURUSD 100910.61 -20189.97 80720.64 5.00 2.60 2124.23 9366.76 11961.84 38 17 21 EURAUD 64700.63 -8901.46 55799.17 7.27 3.63 1328.55 387.07 3924.49 42 11 31 AUDJPY 46455.59 -937.53 45518.06 49.55 8.74 1137.95 0.00 853.87 40 6 34 AUDCAD 63144.23 -4970.32 58173.91 12.70 5.08 1385.09 263.21 3734.90 42 15 27 GBPAUD 93826.55 -15290.74 78535.81 6.14 2.79 1227.12 513.66 11497.83 64 19 45

O relatório completo pode ser baixado e analisado. O nome do arquivo anexado é Good_trade_Report.zip (402.9 Kb)

A tabela contém pares de moedas com os parâmetros de negociação Lucro bruto e Total de Negociações acima do valor médio. Estes são os pares de moedas mais rentáveis na conta testada. Em outras palavras, eles são a força motriz do lucro.





Negociação Média:



Lucro Bruto Perda Bruta Total

Lucro Líquido Lucro

Lucro Média do

Fator de lucro Retorno

Esperado Rebaixamento

Absoluto Rebaixamento

Máximo Total

Negociações Posições

Vendidas Posições

Compradas CADJPY 28850.51 -2051.31 26799.20 14.06 4.69 837.48 989.40 1810.67 32 0 32 EURJPY 28099.81 -2606.26 25493.55 10.78 2.70 509.87 0.00 1847.96 50 10 40 EURCHF 35744.67 -1843.92 33900.75 19.39 6.68 869.25 0.00 873.09 39 18 21 GOLD 32420.35 -7822.52 24597.83 4.14 0.60 390.44 0.00 3622.96 63 19 44 USDCHF 36319.19 -12784.30 23534.89 2.84 1.67 871.66 1786.53 11316.21 27 3 24 USDJPY 36685.74 -989.33 35696.41 37.08 17.45 1427.86 772.90 963.67 25 0 25 AUDCHF 30933.15 -8692.07 22241.08 3.56 1.37 411.87 208.19 4935.03 54 22 32 EURGBP 35672.84 -5011.78 30661.06 7.12 3.56 1022.04 0.00 2414.87 30 0 30 EURNZD 15388.79 0.00 15388.79 0.00 0.00 512.96 0.00 0.00 30 0 30

O relatório completo pode ser baixado e analisado. O nome do arquivo anexado é Average_trade_Report.zip (395.7 Kb)

A seleção na tabela foi realizada com base no seguinte princípio:

1. Lucro Bruto < valor médio do Lucro Bruto

2. Lucro Bruto > (valor médio do Lucro Bruto / 2)



O único par que não cumpre esta condição é o EURNZD. Ele está incluído na tabela porque não tem uma única operação deficitária realizada neste par.





Negociação Ruim:



Lucro Bruto Perda Bruta Total

Lucro Líquido Lucro

Lucro Média do

Fator de lucro Retorno

Esperado Rebaixamento

Absoluto Rebaixamento

Máximo Total

Negociações Posições

Vendidas Posições

Compradas GBPJPY 4799.64 -181.80 4617.84 26.40 5.28 384.82 0.00 181.80 12 0 12 CHFJPY 6878.05 -1119.51 5758.54 6.14 2.46 411.32 653.61 755.33 14 7 7 CADCHF 2367.64 -57.69 2309.95 41.04 9.12 210.00 0.00 33.36 11 2 9 EURCAD 2524.46 -463.16 2061.30 5.45 4.36 229.03 124.98 311.34 9 8 1 NZDCHF 9.07 0.00 9.07 0.00 0.00 9.07 0.00 0.00 1 1 0

O relatório completo pode ser baixado e analisado. O nome do arquivo anexado é Bad_Trade_Report.zip (364.7 Kb)

Este grupo de pares de moedas é um obstáculo em nossa atividade de negociação. Eles impedem que a força motriz dos nossos pares de moedas mais rentáveis ganhem eficiência total.



Depois de dividir todos os símbolos por grupos, seria interessante saber como os parâmetros de negociação para cada grupo trabalhariam, se cada grupo fosse testado separadamente dos outros na conta. Para fazer isso, devemos aplicar o sistema de filtragem e agrupamento por pares de moedas.

Negociação boa:

Lucro Bruto 653898.17 Perda Bruta: -118184.39 Total de Lucro Líquido: 535713.78 Fator de Lucro: 5.53 Média do fator de lucro: 1.68 Retorno Esperado: 1234.36 Rebaixamento Absoluto: 0.00 Rebaixamento Máximo: 19168.35 (2.92%) Rebaixamento Relativo: 3.81% (10933.02) Negociações Totais: 434 Posições Vendidas (ganho em %): 131 (66.41 %) Posições Compradas (ganho em %): 303 (81.19 %)



Negociações com Lucros (% do total): 333 (76.73 %) Negociações com Perdas (% do total) 101 (23.27 %) Maiores

Negociações com lucros: 31003.20 Negociações com perdas: -11536.80 Média

Negociações com lucros: 1963.66 Negociações com perdas: -1170.14 Máximo

vitórias consecutivas ($): 26 (74353.47) perdas consecutivas ($): 8 (-764.64) Máximo

lucro consecutivo (contagem): 98581.16 (19) perda consecutiva (contagem): -11536.80 (1) Média

vitórias consecutivas: 6 perdas consecutivas: 1

Negociação Média:

Lucro Bruto 312961.61 Perda Bruta: -52744.84 Total de Lucro Líquido: 260216.77 Fator de Lucro: 5.93 Média do fator de lucro: 1.77 Retorno Esperado: 712.92 Rebaixamento Absoluto: 0.00 Rebaixamento Máximo: 7621.15 (1.98%) Rebaixamento Relativo: 1.98% (7621.15) Negociações Totais: 365 Posições Vendidas (ganho em %): 74 (66.22 %) Posições Compradas (ganho em %): 291 (79.73 %)



Negociações com Lucros (% do total): 281 (76.99 %) Negociações com Perdas (% do total) 84 (23.01 %) Maiores

Negociações com lucros: 23814.20 Negociações com perdas: -2877.67 Média

Negociações com lucros: 1113.74 Negociações com perdas: -627.91 Máximo

vitórias consecutivas ($): 32 (67689.94) perdas consecutivas ($): 12 (-7482.88) Máximo

lucro consecutivo (contagem): 67689.94 (32) perda consecutiva (contagem): -7482.88 (12) Média

vitórias consecutivas: 6 perdas consecutivas: 2

Negociação Ruim:

Lucro Bruto 16578.86 Perda Bruta: -1822.16 Total de Lucro Líquido: 14756.70 Fator de Lucro: 9.10 Média do fator de lucro: 3.12 Retorno Esperado: 313.97 Rebaixamento Absoluto: 0.00 Rebaixamento Máximo: 388.36 (0.17%) Rebaixamento Relativo: 0.17% (388.36) Negociações Totais: 47 Posições Vendidas (ganho em %): 18 (55.56 %) Posições Compradas (ganho em %): 29 (86.21 %)



Negociações com Lucros (% do total): 35 (74.47 %) Negociações com Perdas (% do total) 12 (25.53 %) Maiores

Negociações com lucros: 3348.53 Negociações com perdas: -388.36 Média

Negociações com lucros: 473.68 Negociações com perdas: -151.85 Máximo

vitórias consecutivas ($): 10 (7119.78) perdas consecutivas ($): 2 (-364.18) Máximo

lucro consecutivo (contagem): 7119.78 (10) perda consecutiva (contagem): -388.36 (1) Média

vitórias consecutivas: 3 perdas consecutivas: 1

Atraves destas estatística, podemos ver que os pares de moedas da "Negociação ruim" não tem muito impacto sobre a rentabilidade. Este grupo de pares de moedas pode ser excluído dos testes.



Vamos unir os grupos "Negociação Boa" e "Negociação Ruim" num único relatório.

O relatório completo dos 2 grupos pode ser baixado e analisado. O nome do arquivo anexado é Good_Average_trade_Report.zip (437,4 Kb)

Lucro Bruto 966859.78 Perda Bruta: -170929.23 Total de Lucro Líquido: 795930.55 Fator de Lucro: 5.66 Média do fator de lucro: 1.70 Retorno Esperado: 996.16 Rebaixamento Absoluto: 0.00 Rebaixamento Máximo: 19084.09 (2.33%) Rebaixamento Relativo: 2.70% (12866.40) Negociações Totais: 799 Posições Vendidas (ganho em %): 205 (66.34 %) Posições Compradas (ganho em %): 594 (80.47 %)



Negociações com Lucros (% do total): 614 (76.85 %) Negociações com Perdas (% do total) 185 (23.15 %) Maiores

Negociações com lucros: 31003.20 Negociações com perdas: -11536.80 Média

Negociações com lucros: 1574.69 Negociações com perdas: -923.94 Máximo

vitórias consecutivas ($): 37 (67514.27) perdas consecutivas ($): 8 (-764.64) Máximo

lucro consecutivo (contagem): 108047.10 (19) perda consecutiva (contagem): -11536.80 (1) Média

vitórias consecutivas: 6 perdas consecutivas: 2

Depois de comparar os resultados obtidos dos grupos que se juntaram com as estatísticas do relatório completo, podemos ver os seguintes parâmetros.



Relatório completo Relatório combinado Lucro Bruto 950592.08 966859.78 Perda Bruta: -161808.04 -170929.23 Total de Lucro Líquido: 788784.04 795930.55 Fator de Lucro: 5.87 5.66 Média do fator de lucro: 1.77 1.70 Retorno Esperado: 949.20 996.16 Rebaixamento Absoluto: 0.00 0.00 Rebaixamento Máximo: 19084.09 (2.31%) 19084.09 (2.33%) Rebaixamento Relativo: 2.67% (12866.40) 2.70% (12866.40) Negociações Totais: 831 799 Posições Vendidas (ganho em %): 221 (65.16 %) 205 (66.34 %) Posições Compradas (ganho em %): 610 (81.15 %) 594 (80.47 %) Negociações com Lucros (% do total): 639 (76.90 %) 614 (76.85 %) Negociações com Perdas (% do total) 192 (23.10 %) 185 (23.15 %) O maior lucro da negociação: 31003.20 31003.20 A maior perda da negociação: -11536.80 -11536.80 Lucro médio da negociação: 1487.62 1574.69 Perda média da negociação: -842.75 -923.94 Máximo de vitórias consecutivas ($): 57 (105530.75) 37 (67514.27) Máximo de derrotas consecutivas ($): 8 (-764.64) 8 (-764.64) Máximo de lucro consecutivo (contagem): 107894.42 (28) 108047.10 (19) Máximo de perda consecutiva (contagem): -11536.80 (1) -11536.80 (1) Média de vitórias consecutivas: 6 6 Média de perdas consecutivas: 1 2

Podemos ver na tabela que alguns parâmetros têm aumentado o seu valor enquanto outros têm diminuído, embora não sejam vistas diferenças acentuadas. Isto se deve ao grupo "Negociação ruim" que não é tomada como perda. Aqui podemos ver um caso especial dos resultados obtidos, onde cada par de moedas aumenta a rentabilidade global.



O que mais eu posso fazer para aumentar a rentabilidade e confiabilidade deste método de negociação? Examinando os resultados obtidos e os relatórios para cada par de moedas, cheguei à conclusão de que o sistema do expert carece de um pequeno detalhe para uma negociação de mais sucesso. Este detalhe são as regras de entrada no mercado onde os pares de moedas são dependentes um do outro.



Uma vez que cada par de moedas é negociado individualmente e a otimização é realizada para cada par, então as definições para cada par são diferentes. Isso significa que os pares vão entrar no mercado em diferentes tempos e em diferentes direções seguindo o sinal, sendo definidos depois os principais pares a serem vinculados entre si.

Criando o Sistema de Filtragem das Operações

O sistema de filtragem descrito no artigo não foi desenvolvido e testado por ninguém ainda, então deve ser tratado como uma teoria que vou descrever em detalhes.

Vamos criar uma tabela de equilíbrio com base na estatítica do grupo "Negociação boa" para cada par de moedas.

Uma vez que este grupo contém 9 pares de moedas, atribuímos uma classificação de 1 a 9 pontos para cada um deles. Os menores parâmetros da coluna recebem 1 ponto, os maiores recebem 9 pontos.

Se os parâmetros de 2 ou mais pares coincidem, é adicionado o mesmo número de pontos.

As colunas do Rebaixamento Absoluto e Rebaixamento Máximo são avaliadas na ordem inversa.



P. Lucro

Bruto P. Perda

Bruta P. Total Lucro

Líquido P. Fator de

Lucro P. Média do Fator

de lucro P. Retorno

Esperado P. Rebaixamento

Absoluto P. Rebaixamento

Máximo P. Total

Negociações P. Posições

Vendidas P. Posições

Compradas GBPCAD 4

61664.17 4

-13150.13 3

48514.04 2

4.69 2

1.30 1

703.10 5

0.00 3

11881.17 7

69 8

22 9

47 GBPCHF 2

47115.25 8

-1913.54 1

45201.71 8

24.62 8

5.47 2

1027.31 5

0.00 8

1207.25 4

44 5

16 3

28 GBPUSD 9

114853.31 1

-49384.70 7

65468.61 1

2.33 1

0.46 4

1190.34 5

0.00 1

21779.60 5

55 9

25 4

30 AUDUSD 3

61227.83 7

-3446.00 5

57781.83 7

17.77 3

1.97 8

1444.55 5

0.00 7

3203.00 2

40 1

0 7

40 EURUSD 8

100910.61 2

-20189.97 9

80720.64 3

5.00 4

2.60 9

2124.23 1

9366.76 2

11961.84 1

38 6

17 1

21 EURAUD 6

64700.63 5

-8901.46 4

55799.17 5

7.27 6

3.63 6

1328.55 3

387.07 5

3924.49 3

42 3

11 5

31 AUDJPY 1

46455.59 9

-937.53 2

45518.06 9

49.55 9

8.74 3

1137.95 5

0.00 9

853.87 2

40 2

6 6

34 AUDCAD 5

63144.23 6

-4970.32 6

58173.91 6

12.70 7

5.08 7

1385.09 4

263.21 6

3734.90 3

42 4

15 2

27 GBPAUD 7

93826.55 3

-15290.74 8

78535.81 4

6.14 5

2.79 5

1227.12 2

513.66 4

11497.83 6

64 7

19 8

45





Vamos resumir os pontos obtidos para cada um dos pares de moedas.

Par de moedas Pontos obtidos

Resultado

GBPCAD 4 + 4 + 3 + 2 + 2 + 1 + 5 + 3 + 7 + 8 + 9

48

GBPCHF 2 + 8 + 1 + 8 + 8 + 2 + 5 + 8 + 4 + 5 + 3

54

GBPUSD 9 + 1 + 7 + 1 + 1 + 4 + 5 + 1 + 5 + 9 + 4

47

AUDUSD 3 + 7 + 5 + 7 + 3 + 8 + 5 + 7 + 2 + 1 + 7

55

EURUSD 8 + 2 + 9 + 3 + 4 + 9 + 1 + 2 + 1 + 6 + 1

46

EURAUD 6 + 5 + 4 + 5 + 6 + 6 + 3 + 5 + 3 + 3 + 5

51

AUDJPY 1 + 9 + 2 + 9 + 9 + 3 + 5 + 9 + 2 + 2 + 6

57

AUDCAD 5 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 4 + 6 + 3 + 4 + 2

56

GBPAUD 7 + 3 + 8 + 4 + 5 + 5 + 2 + 4 + 6 + 7 + 8

59



Agora, podemos definir o par de moedas mais equilibrado.

Vamos definir o equilíbrio das moedas base e cotadas separadamente. Para fazer isso, devemos construir a seguinte tabela:

Par de moedas Moedas base Moedas cotadas GBPAUD GBP AUD AUDJPY AUD JPY AUDCAD AUD CAD AUDUSD AUD USD GBPCHF GBP CHF EURAUD EUR AUD GBPCAD GBP CAD GBPUSD GBP USD EURUSD EUR USD

Vamos calcular o número de tempo das moedas base e cotadas, sendo repetidos na tabela seguinte:



GBP AUD EUR JPY CAD USD CHF Moedas base 4

3

2









Moedas cotadas

2



1

2

3

1



Depois de somadas as Posições Vendidas e Posições Compradas para todos os pares de moedas dos grupos "Negociação boa" e "Negociação média", temos os seguintes resultados:

Posições Vendidas = 203 operações



Posições Compradas = 581 operações

Como existem muitas operações em ambos os sentidos, vamos tentar considerar todos os casos possíveis de filtragem.



Vamos desenvolver o sistema de filtragem das operações que irá impedir um negócio que está sendo aberto numa direção contrária. Este sistema é baseado nas moedas base para Posições Vendidas e Posições Compradas em todos os pares de moedas.



Não abra Se uma Posição Vendida está ativa no seguinte símbolo Se uma Posição Comprada está ativa no seguinte símbolo GBPCAD Posições Compradas: GBP CHF, GBP USD, GBP JPY, GBP AUD EUR GBP Posições Vendidas: EUR GBP GBP CHF, GBP USD, GBP JPY, GBP AUD GBPCHF Posições Compradas: GBP CAD, GBP USD, GBP JPY, GBP AUD EUR GBP Posições Vendidas: EUR GBP GBP CAD, GBP USD, GBP JPY, GBP AUD GBPUSD Posições Compradas: GBP CAD, GBP CHF, GBP JPY, GBP AUD EUR GBP Posições Vendidas: EUR GBP GBP CAD, GBP CHF, GBP JPY, GBP AUD AUDUSD Posições Compradas: AUD CHF, AUD JPY, AUD CAD EUR AUD , GBP AUD Posições Vendidas: EUR AUD , GBP AUD AUD CHF, AUD JPY, AUD CAD CADJPY Posições Compradas: CAD CHF GBP CAD , AUD CAD , EUR CAD Posições Vendidas: GBP CAD , AUD CAD , EUR CAD CAD CHF EURUSD Posições Compradas: EUR JPY, EUR CHF, EUR AUD, EUR GBP, EUR CAD, EUR NZD

Posições Vendidas:

EUR JPY, EUR CHF, EUR AUD, EUR GBP, EUR CAD, EUR NZD EURJPY Posições Compradas: EUR USD, EUR CHF, EUR AUD, EUR GBP, EUR CAD, EUR NZD

Posições Vendidas:

EUR USD, EUR CHF, EUR AUD, EUR GBP, EUR CAD, EUR NZD EURCHF Posições Compradas: EUR USD, EUR JPY, EU RAUD, EUR GBP, EUR CAD, EUR NZD

Posições Vendidas:

EUR USD, EUR JPY, EU RAUD, EUR GBP, EUR CAD, EUR NZD EURAUD Posições Compradas: EUR USD, EUR JPY, EUR CHF, EUR GBP, EUR CAD, EUR NZD

Posições Vendidas:

EUR USD, EUR JPY, EUR CHF, EUR GBP, EUR CAD, EUR NZD USDCHF Posições Compradas: USD JPY GBP USD , AUD USD , EUR USD Posições Vendidas: GBP USD , AUD USD , EUR USD USD JPY USDJPY Posições Compradas: USD CHF GBP USD , AUD USD , EUR USD Posições Vendidas: GBP USD , AUD USD , EUR USD USD CHF AUDCHF Posições Compradas: AUD USD, AUD JPY, AUD CAD EUR AUD , GBP AUD Posições Vendidas: EUR AUD , GBP AUD AUD USD, AUD JPY, AUD CAD EURGBP Posições Compradas: EUR USD, EUR JPY, EUR CHF, EUR AUD, EUR CAD, EUR NZD

Posições Vendidas:

EUR USD, EUR JPY, EUR CHF, EUR AUD, EUR CAD, EUR NZD AUDJPY Posições Compradas: AUD USD, AUD CHF, AUD CAD EUR AUD , GBP AUD Posições Vendidas: EUR AUD , GBP AUD AUD USD, AUD CHF, AUD CAD GBPJPY Posições Compradas: GBP CAD, GBP CHF, GBP USD, GBP AUD EUR GBP Posições Vendidas: EUR GBP GBP CAD, GBP CHF, GBP USD, GBP AUD AUDCAD Posições Compradas: AUD USD, AUD CHF, AUD JPY EUR AUD , GBP AUD Posições Vendidas: EUR AUD , GBP AUD AUD USD, AUD CHF, AUD JPY CHFJPY Posições Compradas:

GBP CHF , EUR CHF , USD CHF , AUD CHF , CAD CHF , NZD CHF Posições Vendidas: GBP CHF , EUR CHF , USD CHF , AUD CHF , CAD CHF , NZD CHF

CADCHF Posições Compradas: CAD JPY GBP CAD , AUD CAD , EUR CAD Posições Vendidas: GBP CAD , AUD CAD , EUR CAD CAD JPY GBPAUD Posições Compradas: GBP CAD, GBP CHF, GBP USD, GBP JPY EUR GBP Posições Vendidas: EUR GBP GBP CAD, GBP CHF, GBP USD, GBP JPY EURCAD Posições Compradas: EUR USD, EUR JPY, EUR CHF, EUR AUD, EUR GBP, EUR NZD

Posições Vendidas:

EUR USD, EUR JPY, EUR CHF, EUR AUD, EUR GBP, EUR NZD EURNZD Posições Compradas: EUR USD, EUR JPY, EUR CHF, EUR AUD, EUR GBP, EUR CAD

Posições Vendidas:

EUR USD, EUR JPY, EUR CHF, EUR AUD, EUR GBP, EUR CAD





Vamos desenvolver o sistema de filtragem das operações que irá impedir um negócio que está sendo aberto numa direção contrária. Este sistema é baseado nas moedas cotadas para Posições Vendidas e Posições Compradas em todos os pares de moedas.



Não abra

Se uma Posição Vendida está ativa no seguinte símbolo

Se uma Posição Comprada está ativa no seguinte símbolo GBPCAD Posições Compradas: AUD CAD , EUR CAD CAD CHF, CAD JPY

Posições Vendidas: CAD CHF, CAD JPY

AUD CAD , EUR CAD GBPCHF Posições Compradas: EUR CHF , USD CHF , AUD CHF , CAD CHF

Posições Vendidas:

EUR CHF , USD CHF , AUD CHF , CAD CHF GBPUSD Posições Compradas: AUD USD , EUR USD USD CHF, USD JPY Posições Vendidas: USD CHF, USD JPY AUD USD , EUR USD AUDUSD Posições Compradas: GBP USD , EUR USD USD CHF, USD JPY

Posições Vendidas: USD CHF, USD JPY GBP USD , EUR USD CADJPY Posições Compradas: EUR JPY , USD JPY , AUD JPY , GBP JPY , CHF JPY

Posições Vendidas:

EUR JPY , USD JPY , AUD JPY , GBP JPY , CHF JPY EURUSD Posições Compradas: GBP USD , AUD USD

USD CHF, USD JPY Posições Vendidas: USD CHF, USD JPY GBP USD , AUD USD EURJPY Posições Compradas: CAD JPY , USD JPY , AUD JPY , GBP JPY , CHF JPY

Posições Vendidas:

CAD JPY , USD JPY , AUD JPY , GBP JPY , CHF JPY EURCHF Posições Compradas: GBP CHF , USD CHF , AUD CHF , CAD CHF , NZD CHF



Posições Vendidas:

GBP CHF , USD CHF , AUD CHF , CAD CHF , NZD CHF EURAUD Posições Compradas: GBP AUD

AUD USD, AUD CHF, AUD JPY, AUD CAD

Posições Vendidas: AUD USD, AUD CHF, AUD JPY, AUD CAD GBP AUD USDCHF Posições Compradas: GBP CHF , EUR CHF , AUD CHF , CAD CHF , NZD CHF

Posições Vendidas:

GBP CHF , EUR CHF , AUD CHF , CAD CHF , NZD CHF USDJPY Posições Compradas: CAD JPY , EUR JPY , AUD JPY , GBP JPY , CHF JPY

Posições Vendidas:

CAD JPY , EUR JPY , AUD JPY , GBP JPY , CHF JPY AUDCHF Posições Compradas: GBP CHF , EUR CHF , USD CHF , CAD CHF , NZD CHF

Posições Vendidas:

GBP CHF , EUR CHF , USD CHF , CAD CHF , NZD CHF EURGBP Posições Compradas:

GBP CAD, GBP CHF, GBP USD, GBP JPY, GBP AUD Posições Vendidas: GBP CAD, GBP CHF, GBP USD, GBP JPY, GBP AUD

AUDJPY Posições Compradas: CAD JPY , EUR JPY , USD JPY , GBP JPY , CHF JPY

Posições Vendidas:

CAD JPY , EUR JPY , USD JPY , GBP JPY , CHF JPY GBPJPY Posições Compradas: CAD JPY , EUR JPY , USD JPY , AUD JPY , CHF JPY

Posições Vendidas:

CAD JPY , EUR JPY , USD JPY , AUD JPY , CHF JPY AUDCAD Posições Compradas: GBP CAD , EUR CAD

CAD JPY, CAD CHF

Posições Vendidas: CAD JPY, CAD CHF GBP CAD , EUR CAD CHFJPY Posições Compradas: CAD JPY , EUR JPY , USD JPY , AUD JPY , GBP JPY

Posições Vendidas:

CAD JPY , EUR JPY , USD JPY , AUD JPY , GBP JPY CADCHF Posições Compradas: GBP CHF , EUR CHF , USD CHF , AUD CHF , NZD CHF

Posições Vendidas:

GBP CHF , EUR CHF , USD CHF , AUD CHF , NZD CHF GBPAUD Posições Compradas: EUR AUD AUD USD, AUD CHF, AUD JPY, AUD CAD Posições Vendidas: AUD USD, AUD CHF, AUD JPY, AUD CAD EUR AUD EURCAD Posições Compradas: CAD JPY, CAD CHF

GBP CAD , AUD CAD

Posições Vendidas: GBP CAD , AUD CAD CAD JPY, CAD CHF NZDCHF Posições Compradas: GBP CHF , EUR CHF , USD CHF , AUD CHF , CAD CHF

Posições Vendidas:

GBP CHF , EUR CHF , USD CHF , AUD CHF , CAD CHF





Suponha que o Expert Advisor funciona em todos os pares de moedas dos grupos "Negociação boa" e "Negociação média".

Vamos escrever um código para o par de moedas GBPCAD de acordo com as tabelas de filtragem das operações criadas:

int start(){ OpenPositions(); return ( 0 ); } void OpenPositions(){ if (Signal( Symbol ()) == - 1 ){ if (!ExistPositions( Symbol (), OP_SELL, Magic, 0 )) OpenPosition( Symbol (), OP_SELL, 1 , 0 , 0 , Magic); } if (Signal( Symbol ()) == 1 ){ if (!ExistPositions( Symbol (), OP_BUY, Magic, 0 )) OpenPosition( Symbol (), OP_BUY, 1 , 0 , 0 , Magic); } } int Signal( string Symbols){ if (... Sell signal condition...){ if ( Symbol () == Symbols){ if (ExistPositions( "GBPCHF" , OP_BUY, Magic, 0 )) return ( 0 ); if (ExistPositions( "GBPUSD" , OP_BUY, Magic, 0 )) return ( 0 ); if (ExistPositions( "GBPJPY" , OP_BUY, Magic, 0 )) return ( 0 ); if (ExistPositions( "GBPAUD" , OP_BUY, Magic, 0 )) return ( 0 ); if (ExistPositions( "EURGBP" , OP_SELL, Magic, 0 )) return ( 0 ); if (ExistPositions( "AUDCAD" , OP_BUY, Magic, 0 )) return ( 0 ); if (ExistPositions( "EURCAD" , OP_BUY, Magic, 0 )) return ( 0 ); if (ExistPositions( "CADCHF" , OP_SELL, Magic, 0 )) return ( 0 ); if (ExistPositions( "CADJPY" , OP_SELL, Magic, 0 )) return ( 0 ); } return (- 1 ); } if (... Buy signal condition...){ if ( Symbol () == Symbols){ if (ExistPositions( "GBPCHF" , OP_SELL, Magic, 0 )) return ( 0 ); if (ExistPositions( "GBPUSD" , OP_SELL, Magic, 0 )) return ( 0 ); if (ExistPositions( "GBPJPY" , OP_SELL, Magic, 0 )) return ( 0 ); if (ExistPositions( "GBPAUD" , OP_SELL, Magic, 0 )) return ( 0 ); if (ExistPositions( "EURGBP" , OP_BUY, Magic, 0 )) return ( 0 ); if (ExistPositions( "AUDCAD" , OP_SELL, Magic, 0 )) return ( 0 ); if (ExistPositions( "EURCAD" , OP_SELL, Magic, 0 )) return ( 0 ); if (ExistPositions( "CADCHF" , OP_BUY, Magic, 0 )) return ( 0 ); if (ExistPositions( "CADJPY" , OP_BUY, Magic, 0 )) return ( 0 ); } return ( 1 ); } return ( 0 ); }

Nao vou mostrar o código inteiro para todos os pares aqui, para cada par de moedas é semelhante ao código exibido acima e você pode escrevê-lo sozinho.

Espero que esta teoria de filtragem reduza os rebaixamentos e melhore a confiabilidade do sistema.

Conclusão

1. Neste artigo examinamos parâmetros mais detalhados do relatório gerado pelo script MQLab ™ Graphic Report.



2. Métodos de análise para todos os pares de moedas, um par separado ou um grupo de pares foram exibidos, mostrando a possibilidade de combinações.



3. A atividade de negociação do Expert Advisor foi analisada e fatores favoráveis e desfavoráveis foram definidos.

4. Alguns pares de moedas foram excluídos devido à ineficiência para esta estratégia.



5. Medidas para melhorar a atividade de negociação foram desenvolvidas.



