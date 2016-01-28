Terminal Service Client. Wie man einen Pocket PC zu Big Brothers Freund macht

Einführung

Es gibt einige spezielle Programme, die es ermöglichen seinen oder ihren PC mit der Verwendung eines PDA zu steuern. Er kann über das Internet oder über Wi-Fi in einem lokalenNetzwerk gesteuert werden. Wenn Sie Systemadministrator eines lokalen Netzwerks sind, komen Sie wahrscheinlich oft an Ihren Arbeisplatz um einige Einstellungen zu machen. Diese Lauferei kann vermieden werden, wobei keine Programme von Drittanbietern verwendet werden sollten, da der Terminal Service Client im Windows Ihres PDA integriert ist.

In diesem Artikel werde ich Ihnen erzählen, wie Sie diesen Service verwenden. Ich nehme ein Wi-Fi Netzwerk als Beispiel, weil Bluetooth nur auf kurze Distanz arbeitet, die irrelevant ist. Ich setze außerdem voraus, dass Sie bereits ein Wi-Fi Netzwerk eingerichtet haben.

Alles unten beschriebene funktioniert einwandfrei unter Windows 2000 und Windows XP Professional.





Beschreibung

Um in der Lage zu sein mit dem Desktop-PC zu verbinden, sind einige Einstellungen notwendig. Fangen wir mit dem Desktop-PC an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Arbeitsplatz", wählen Sie "Eigenschaften" und, in der "Registerkarte" aktivieren Sie " Remoteunterstützungsverbindungen mit diesem Computer zulassen"

Gehen Sie zur "Systemsteuerung" und wählen Sie "Benutzerkonten".

Erstellen Sie ein zusätzliches Benutzerkonto und geben Sie ihm einen Namen, zum Beispiel Lan. Es ist außerdem notwendig ein Passwort für dieses neue Konto einzurichten. Gehen wir zum Prüfen der IP-Adresse. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Netzwerk" und wählen Sie Eigenschaften.

Suchen Sie "Drahtlose Netzwerkverbindungen" Und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen "Eigenschaften".

Öffnen Sie die Eigenschaften von TCP/IP.

Hier sehen wir, dass die IP-Adresse 192.168.0.1 ist. Das ist es, was wir jetzt brauchen. wir werden jetzt nicht mehr mit dem PC arbeiten und zu unserem PDA gehen. Als Erstes aktivieren wir Wi-Fi, damit das Netzwerk funktioniert. Dann suchen wir den Terminal Service Client in "Programme" und starten ihn.

In dem "Server" Feld geben Sie die in den TCP/IP angegebene IP-Adresse ein. In unserem Fall ist es 192.168.0.1. Wenn es notwendig ist die Anzeigegröße zu beschränken, aktivieren Sie "Größe des Server Desktop passend zu diesem Monitor beschränken", andernfalls wird die Anzeige des PC groß sein, und es ist notwendig im PDA für die Ansicht zu scrollen. In dem PDA erscheint ein Fenster, das Sie auffordert Ihren Benutzernamen und das Passwort einzugeben:

Es ist notwendig den Benutzernamen Lan, den wir vorher erstellt haben, einzugeben sowie das Passwort. Drücken Sie OK und Sie erhalten die Warnung, dass einige Benutzer das System bereits betreten haben.

Drücken Sie "Ja", und Sie erhalten auf Ihrem PC eine Warnung, dass jemand auf Ihr System zugreifen möchte.

Sie können solche Warnungen vermeiden, wenn Sie sich vorher nicht angemeldet haben. Wie auch immer, drücken Sie "Ja". Der Big Brother öffnet das Fenster darunter und wartet auf Ihre Auswahl (Sie sollten alles während der Sitzung wählen),

während der PDA beginnt alles anzuzeigen, was im Big Brother passiert.

Bedingungen oder Lizenzen sollten nicht verletzt werden, also diejenigen, die ein lizenziertes Windows XP Professional verwenden, besser nicht die gleiche Kopie des Systems auf mehreren Maschinen gleichzeitig verwenden. Allerdings ermöglicht das System es, dies zu tun:

Schlüssel zur Registrierung hinzufügen: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Terminal Server\Licensing Core] "EnableConcurrentSessions"=dword:00000001 Neustarten im Abgesicherten Modus (F8 Taste beim Starten drücken). Dies ist notwendig um die folgenden Aktionen zu ermöglichen. Dann werden wir die Datei mit dem Namen termserv.dll aus der Beta Version des Service Pack 2 für Windows XP (SP2 build 2055) benötigen. diese Datei sollte in die Ordner: C:\WINDOWS\system32 und C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386 (vergessen Sie nicht eine Kopie Ihrer Version von termserv.dll zu speichern, nur für den Fall). Starten Sie den Rechner neu, erstellen Sie einen weiteren Benutzer und verbinden Sie von einem anderen Rechner. Nur Benutzer, die mit unterschiedlichen Namen angemeldet sind, können gleichzeitig arbeiten. Wenn Sie also nur einen Benutzernamen haben, müssen Sie einen weiteren anlegen.





Fazit

Wir haben gelernt, wie man den PC mit installiertem MetaTrader 4 Client Terminal über einen PDA steuert.