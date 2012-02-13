Das Start des Client-Terminalen MetaTrader 4 auf dem Linux-desktop

Einleitung

Wie die Mehrheit der Programme, die nur für die Verwendung an der Familie der Windows-Betriebssysteme geschrieben sind, war der MetaTrader 4 Client Terminal lange nicht verfügbar, für die Verwendung im Linux-Betriebssystem. Die Anwendung dieses Programms durch den vmware Emulator wird nicht gezählt. Dieser Emulator verbraucht zu viele Ressourcen. Außerdem ist er keine opensource, was der Autor des Artikels für einen Nachteil hält. Darüber hinaus erstellen die Entwickler dieses allgemein guten Programms mit jeder neuen Version eine komplizierte Registrierung, bei der man sich anmelden muss, um ihren Produkt zu erhalten und anzuwenden. Es gibt noch Lin4Win. Dafür muss man auch bezahlen, deshalb haben die Fans von opensource keine große Wahl - nur wine. Mit Hilfe der GPL-Lizenz, mit der das Programm verteilt wird, kann eine große Zahl von Programmierern aus der ganzen Welt bei der Entwicklung dieses nicht-Emulators teilnehmen. Deshalb werden die neuen Versionen dieses Programms im Durchschnitt zweimal pro Monat erneuert, manchmal sogar öfter. Mit jeder neuen Version wird die Anzahl der Programme unter Windows, die auch durch diesen nicht-Emulator gestartet werden können, ansteigen. Nun wollen wir direkt den MetaTrader 4 Client Terminal starten.





Die Vorbereitungen auf die Installation MetaTrader 4

FontForge (fontforge_full-20061019.tar.bz2) - Der Schrift-Editor, man kann durch seine Verwendung der folgenden Schrift-Typen erstellen: postscript, truetype, opentype, cid-keyed, multi-master, cff, svg and bitmap (bdf, FON, NFNT) oder Bearbeitung der bestehenden Skripten. Eigentlich ist es nicht notwendig, mit seiner Installation zu starten, aber trotzdem werden Sie später dieses Programm benötigen. Besser ist es, wenn Sie die letzte Version nehmen. Im Moment des Schreibens dieses Artikels war die Version im Link noch aktuell; Nicht-Emulator wine (http://www.winehq.com/), der Software-Entwickler besteht darauf, dass wine kein echter Emulator ist. Er (der Software-Entwickler) hat eine bessere Position, zu beurteilen. Bei der Installation wurde vom Autor die Version wine-0.9.21 verwendet, die aus der Seite /go?link=https://sourceforge.net/projects/wine/files/Source/ genommen wurde. Als der Autor den Artikel schrieb, erfuhr der Autor begeistert über eine neue Version wine - 0.9.23. Welche Version verwenden, macht keinen großen Unterschied, aber es sollte nicht älter als 0.9.21 sein. Der Autor hatte mit älteren Versionen nicht experimentiert, weil er einfach den Mangel an Zeit hatte. Später wird dieser Punkt klarer sein; Der Client Terminal MetaTrader 4, von der davor erwähnten Version und Zusammenbau; Für den Start des MetaTrader 4 Client Terminalen wurde die Bibliothek MFC42.DLL verwendet. Diese Bibliothek gehörte zu ОS WindowsXP. Ihre Größe beträgt 995383 Bites.

Um die aktuelle Version von MetaTrader 4 build 198 zu starten, wurde die folgende Software verwendet:

Die folgenden beiden Momente sind sehr wichtig für die Benutzer, die den MetaTrader auf Linux-desktop installieren werden:



Der Autor des Artikels meint, dass Fehler im Laufe des MetaTraders 4 aus wine auftreten können, falls eine falsche Version von der Bibliothek MFC42.DLL gibt, deshalb versuchen Sie, eine Bibliothek mit der gegebenen Länge zu finden. Vielleicht fortgeschrittene Benutzer wissen in Windows, wie man die Version einer Bibliothek erfahren kann. Der Autor hat aber nach mehr als fünf Jahren Berufs nur in Linux vergessen, wie diese Bill Gates 'Software aussieht; Die Bibliothek MFC42.DLL, deren Standort im System wine später eingegeben wird, muss genau diesen Namen (alles in Großbuchstaben) haben. Für die Betriebssysteme aus der *nix-Familie sind die Dateien mit den gleichen Namen, die sich nur in Großbuchstaben im Namen unterscheiden, unterschiedliche Dateien. Deshalb, wenn die Bibliothek, die Sie ehrlich ausgeliehen haben, kleine Buchstaben in ihrem Namen oder in ihrer Erweiterung enthält, müssen Sie es umbenennen.

Die Installation MetaTrader 4

Die Kompilation des Paketes wine nicht neu zu starten, notwendig ist es auch, genügend Platz in dem Verzeichnis zu besorgen, in dem der die Kompilation wine stattfinden wird, etwa 1,5 GB; Die Kompilation wine unterscheidet sich ein wenig von einer typischen Kompilation. Das Verzeichnis mit dem ausgepackten Programm hat ein Unterverzeichnis ./tools. Genau dort muss das Programm wineinstall gestartet werden; Die Autokonfiguration, die durch den Befehl wineinstall gestartet wird, beginnt nicht, wenn Sie diesen Befehl vom Benutzer durch den Namen eines Superuser gestartet haben - root. Deshalb starten Sie das Kommando im Namen des aktuellen Benutzers; Die Geschwindigkeit der Konfiguration, sowie später auch die Geschwindigkeit der Kompilation und der Programminstallation wine, hängt voll von der Arbeitsgeschwindigkeit Ihres Computers ab; Wenn die Autokonfiguration beendet ist, werden Standardbefehle make und make install verwendet; Die Installation kann durch das gleiche Programm von Paketen checkinstall vollendet werden; Die Befehle: make install und checkinstall müssen von einem Superuser durchgeführt werden - root. Allerdings, in diesem Fall kann man wegen einer großen Menge der erzeugten Dateien auf der vorgegebenen Partition einen Platzmangel haben. Deshalb ist es mit wine nicht notwendig, einen Paket zu erstellen. Das Programm wird ohnehin funktionieren.

Das Start des MetaTraders 4



Das erste Start des MetaTraders 4 wird auf diese Weise durchgeführt: 'wine . /mt4setup.exe'. Danach wird ein Standardfenster von der MetaTrader 4 Installation geöffnet. Der Autor glaubt, dass es nicht notwendig ist, die Screenshots von der MetaTrader-Installation in diesem Artikel zu zeigen, weil die Qualifikation der Benutzer genug ist, die Linux jeden Tag zu benutzen, um die Installation des Programms ohne solche Hinweise durchzuführen. Neue Versionen von wine benötigen in der Regel keine zusätzlichen Einstellungen. Die Benutzer, die den Ton vom Subsystem ALSA mögen, müssen wahrscheinlich in die Einstellungsdatei gehen oder das Programm winecfg starten und die notwendigen Einstellungen im interaktiven Modus machen.



Beispiel:





Nach dem Start des obigen Befehl 'wine ./mt4setup.exe' wird einen neuen Katalog .wine automatisch im Home-Verzeichnis des aktuellen Benutzers erstellt. Also, um die Rechte im Ordner .wine nicht zu ändern und sie nicht in den Katalog (der mit dem MetaTrader funktioniert) des Benutzers zu verschieben, empfiehlt der Autor den Installationsbefehl MetaTrader von dem Namen des Benutzers zu starten, der mit diesem Programm arbeiten wird. Der Autor des Artikels ist ein "Guru" von Linux und entschuldigt sich für eine solche detaillierte Beschreibung der klaren Wahrheit.



Die Einstellung der Verbindung des Terminals MetaTrader ist genauso, wie im Windows.



Und schließlich ist der letzte Schritt.



Damit Sie MetaTrader 4 aus jedem Fenstermanager starten können, können Sie die folgende Reihe von Befehlen verwenden:

'cd /home/user/.wine/drive_c/'Program Files'/MTrader4/; wine ./terminal.exe',

wo /home/user - das Home-Verzeichnis des aktuellen Benutzers ist.



Hier ist das Ergebnis der geleisteten Arbeit:







Mit freundlichen Grüßen Vadim Basilevich aka bvv2001.



P.S. In der Zukunft plant der Autor einen Artikel zu schreiben, der eine Zusammenfassung von allen Programmen hat, die für den Betrieb im Linux-Plattform vorgesehen sind, welche die Arbeit der Händler erleichtern. Während des Schreibens des Artikels hatte der Autor die Möglichkeit, die Arbeit des MetaTraders mit der neuen Version wine-0.9.24 zu überprüfen, die von der oben genannten Website heruntergeladen wurde. Die Installation der neuen Version wine ist genauso, wie die im Artikel beschrieben wurde. Visuell hat die Startzeit des MetaTraders mit der neuen wine-Version um 15-20% verringert.



Das erste Start des MetaTraders 4 wird auf diese Weise durchgeführt: 'wine . /mt4setup.exe'. Danach wird ein Standardfenster von der MetaTrader 4 Installation geöffnet. Der Autor glaubt, dass es nicht notwendig ist, die Screenshots von der MetaTrader-Installation in diesem Artikel zu zeigen, weil die Qualifikation der Benutzer genug ist, die Linux jeden Tag zu benutzen, um die Installation des Programms ohne solche Hinweise durchzuführen. Neue Versionen von wine benötigen in der Regel keine zusätzlichen Einstellungen. Die Benutzer, die den Ton vom Subsystem ALSA mögen, müssen wahrscheinlich in die Einstellungsdatei gehen oder das Programm winecfg starten und die notwendigen Einstellungen im interaktiven Modus machen.Beispiel:Nach dem Start des obigen Befehl 'wine ./mt4setup.exe' wird einen neuen Katalog .wine automatisch im Home-Verzeichnis des aktuellen Benutzers erstellt. Also, um die Rechte im Ordner .wine nicht zu ändern und sie nicht in den Katalog (der mit dem MetaTrader funktioniert) des Benutzers zu verschieben, empfiehlt der Autor den Installationsbefehl MetaTrader von dem Namen des Benutzers zu starten, der mit diesem Programm arbeiten wird. Der Autor des Artikels ist ein "Guru" von Linux und entschuldigt sich für eine solche detaillierte Beschreibung der klaren Wahrheit.Die Einstellung der Verbindung des Terminals MetaTrader ist genauso, wie im Windows.Und schließlich ist der letzte Schritt.Damit Sie MetaTrader 4 aus jedem Fenstermanager starten können, können Sie die folgende Reihe von Befehlen verwenden:wo /home/user - das Home-Verzeichnis des aktuellen Benutzers ist.Hier ist das Ergebnis der geleisteten Arbeit:Mit freundlichen Grüßen Vadim Basilevich aka bvv2001.P.S. In der Zukunft plant der Autor einen Artikel zu schreiben, der eine Zusammenfassung von allen Programmen hat, die für den Betrieb im Linux-Plattform vorgesehen sind, welche die Arbeit der Händler erleichtern. Während des Schreibens des Artikels hatte der Autor die Möglichkeit, die Arbeit des MetaTraders mit der neuen Version wine-0.9.24 zu überprüfen, die von der oben genannten Website heruntergeladen wurde. Die Installation der neuen Version wine ist genauso, wie die im Artikel beschrieben wurde. Visuell hat die Startzeit des MetaTraders mit der neuen wine-Version um 15-20% verringert.