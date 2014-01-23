Analisando padrões de velas





"Através da investigação do antigo aprendemos o novo"

Introdução

A plotagem de gráficos candelabro e análise de padrões velas é uma linha incrível de análise técnica. A vantagem dos candelabros é que eles representam dados de uma forma que é possível ver a energia dentro dos dados.

Candelabros fornecem uma imagem mental vívida de negociação. Após leitura e um pouco de prática, candelabros serão parte do seu arsenal analítico. Gráficos candlestick japoneses podem ajudar você a penetrar "dentro" dos mercados financeiros, o que é bastante difícil de ser feito com outros métodos gráficos. Eles são igualmente adequados para todos os mercados.

1. Tipos de velas

Um dos primeiros analistas que começaram a prever o movimento em preços no futuro, baseado em preços passados, foi o japonês lendário Munehisa Homma. Os princípios de negociação aplicados por Homma em negociação no mercado de arroz iniciou a técnica de velas japonesas, que hoje é amplamente usada no Japão e exterior.







Figura 1. Estrutura da vela

Considere a estrutura de uma vela (figura 1). O retângulo representando a diferença entre os preços abertos e fechados, é chamado de corpo da vela. A altura do corpo representa o intervalo entre os preços de abertura e fechamento do período de negociação. Quando o preço de fechamento é maior do que o preço de abertura, o corpo da vela é branco (figura 1a ). Se o corpo é preto (figura 1 b) isso significa que o preço de fechamento estava abaixo do preço de abertura.

Velas podem possuir sombras - a superior e inferior, o comprimento das sombras depende da distância entre os preços de abertura/fechamento e dos preços mínimo/máximo.

Velas são desenhadas no gráfico uma a uma, formando vários padrões. De acordo com a teoria, alguns padrões podem iniciar com uma certa probabilidade de que a tendência está mudando, ou confirmar a tendência, ou mostrar que o mercado está indeciso.

Longos corpos de velas, como regra, dizem sobre a pressão dos compradores ou vendedores (dependendo da cor da vela). Corpos curtos significam que a luta entre otimistas (touros) e pessimistas (ursos) foi fraca.

Velas Descrição

"Velas longas". O vínculo nas velas longas é espalhado na literatura sobre candelabros japoneses.

O termo "longo" refere-se ao comprimento do corpo de uma vela, a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento.

É melhor considerar os movimentos de preço mais recentes para determinar o que é longo, e o que não é.

Cinco ou dez dias anteriores - isso é um período de tempo bem adequado para se chegar a uma conclusão concreta. "Velas curtas". A determinação de velas curtas pode ser baseada na mesma metodologia que no caso das velas longas, com resultados similares.

Além disso, há muitas velas que não caem em nenhuma dessas duas categorias. "Marubozu". Em japonês "Marubozu" significa quase corajoso.

De qualquer forma, o significado do termo reflete o fato de que o corpo da vela ou não possui nenhuma sombra para cima ou para baixo, ou que elas são muito pequenas.



Marubozu preto - um corpo longo e preto sem uma sombra em um dos lados. Ele frequentemente se torna parte do padrão de continuação pessimista (urso) ou padrão reverso otimista (touro), especialmente quando aparece em uma tendência de baixa. Uma vela longa e preta indica uma grande vitória dos pessimistas, então frequentemente parece ser o primeiro dia de diversos padrões reversos de caráter de otimismo.



Marubozu branco - um corpo longo e branco sem uma sombra em um dos lados. Esse é uma vela muito forte. Em contraste com o marubozu preto ela frequentemente acaba sendo parte do padrão de otimismo de continuidade ou um padrão reverso de pessimismo.

"Doji". Se o corpo da vela é tão pequeno que os preços de abertura e fechamento são os mesmos, é chamado de Doji.

A exigência de que preços abertos e fechados devem ser exatamente iguais, impõe restrições estritas sobre os dados e Doji poderia aparecer muito raramente.

Se a diferença de preço entre os preços de abertura e fechamento não exceder alguns pontos (mudança mínima de preço), isso é mais do que o suficiente. "Piões" (spinning tops). São velas pequenas com sombra superior e/ou inferior mais longa que o corpo.

Algumas vezes eles são chamados de Doji "branco" e "preto". Koma indica a indecisão de otimistas (touros) e pessimistas (ursos).

A cor do corpo do Koma, assim como o comprimento de sua sombra, não é importante. O pequeno corpo relativo às sombras é o que faz o pião. "Homem enforcado" (hanging man) e "Martelo". Essas são velas com sombras inferiores mais longas e corpos curtos. Os corpos estão no topo da faixa de preços.

A propriedade surpreendente dessas velas é que elas podem ser de alta e de baixa, dependendo da fase das tendências, nas quais elas aparecem.

O surgimento dessas velas em uma tendência em decadência é um sinal que sua dominância no mercado está chegando ao fim, nesse caso a vela é chamada de "o martelo".

Se a vela aparece durante um tendência em alta, ela indica seu possível fim, e a vela possui um nome sinistro, "homem enforcado" (hanging man). "Um começo". Aparece cada vez que o corpo pequeno surge sempre que um corpo pequeno abre ou fecha a partir do corpo longo anterior, a cor do corpo não é importante.

De forma ideal, a lacuna deve capturar também sombras, mas não é completamente necessário. A estrela indica alguma incerteza prevalecendo no mercado.

Estrelas são inclusas em muitos padrões de velas, principalmente reversão.

Tabela 1. Tipos de velas

Velas separadas são extremamente importantes para a análise de combinação das velas. Quando um analista as usa separadamente e, depois, em combinação com outras velas, o estado psicológico do mercado é revelado.

2. Identificação dos tipos básicos de velas

2.1. Estruturas necessárias



Padrões da velas podem ser uma vela separada ou consistir de algumas deles. Para os padrões de velas, há certas regras de reconhecimento.

Exemplo: Estrela da noite (padrão de baixa). A tendência está para cima. A primeira e a terceira velas são "longas". Sombras das estrelas são curtas, a cor não importa. O padrão clássico: separação da estrela do fechamento da primeira vela, para forex e dentro do dia: fechamento da primeira vela e abertura da estrela são iguais. A terceira vela é fechada dentro do corpo do primeiro.

Então vamos aprender a reconhecer os tipos de velas. Para esse propósito, escrevemos a função RecognizeCandle, que vai reconhecer o tipo de vela e retornar a informação necessária.

bool RecognizeCandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, datetime time, int aver_period,CANDLE_STRUCTURE &res)

symbol - o nome do símbolo;



period – período do gráfico;



time – tempo aberto da vela;



aver_period - período da média;



res - uma estrutura, na qual o resultado é retornado.

Onde:

Vamos definir quais resultados precisamos, baseado nas regras de reconhecimento dos padrões da vela:

abertura, fechamento, alto e baixo;

tempo de abertura da vela;

direção da tendência;

vela de alta ou de baixa;

tamanho do corpo da vela – um valor absoluto;

tipo de vela (da tabela 1).

Vamos criar uma estrutura:

struct CANDLE_STRUCTURE { double open,high,low,close; datetime time; TYPE_TREND trend; bool bull; double bodysize; TYPE_CANDLESTICK type; };

Onde tendência e tipo são variáveis do tipo de enumeração:

enum TYPE_CANDLESTICK { CAND_NONE, CAND_MARIBOZU, CAND_MARIBOZU_LONG, CAND_DOJI, CAND_SPIN_TOP, CAND_HAMMER, CAND_INVERT_HAMMER, CAND_LONG, CAND_SHORT, CAND_STAR }; enum TYPE_TREND { UPPER, DOWN, LATERAL };

Vamos considerar a função RecognizeCandle.

2.2. Reconhecimento do tipo de vela

bool RecognizeCandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, datetime time, int aver_period,CANDLE_STRUCTURE &res) { MqlRates rt[]; if ( CopyRates (symbol,period,time,aver_period+ 1 ,rt)<aver_period) { return (false); }

Primeiro, utilizando a função CopyRates obtenha dados das velas aver_period +1 anteriores. Observe a ordem na qual os dados são armazenados no arranjo que obtemos.

Se os dados foram recebidos sem erros, comece a preencher a nossa estrutura de retorno CANDLE_STRUCTURE com dados.

res.open=rt[aver_period].open; res.high=rt[aver_period].high; res.low=rt[aver_period].low; res.close=rt[aver_period].close; res.time=rt[aver_period].time;

Definindo a tendência. O que é uma tendência? Se essa pergunta tivesse uma resposta relativamente completa, os segredos do mercado seriam desvendados. Nesse artigo veremos o método para determinar a tendência utilizando uma média móvel.

MA=(C1+C2+…+Cn)/N,

onde C – preços de fechamento, N – número de barras.

L. Morris em seu livro "Candlestick Charticng Explained. Timeless techniques for Trading Stocks and Futures" utiliza uma média móvel com um período de dez para identificar uma tendência de curto prazo; se o preço de fechamento está acima da média - a tendência está em alta, se abaixo - está em baixa.

É assim que se parece:

double aver= 0 ; for ( int i= 0 ;i<aver_period;i++) { aver+=rt[i].close; } aver=aver/aver_period; if (aver<res.close) res.trend=UPPER; if (aver>res.close) res.trend=DOWN; if (aver==res.close) res.trend=LATERAL;

Em seguida definimos se a nossa vela é de caráter de alta (bullish) ou de baixa (bearish), calculamos o valor absoluto do corpo da vela, o tamanho das sombras, o tamanho médio do corpo da vela durante o aver_period e outros dados intermediários necessários.

res.bull=res.open<res.close; res.bodysize= MathAbs (res.open-res.close); double shade_low=res.close-res.low; double shade_high=res.high-res.open; if (res.bull) { shade_low=res.open-res.low; shade_high=res.high-res.close; } double HL=res.high-res.low; double sum= 0 ; for ( int i= 1 ; i<=aver_period; i++) sum=sum+ MathAbs (rt[i].open-rt[i].close); sum=sum/aver_period;

Agora vamos lidar com a identificação dos tipos de velas.

2.3. Regras para a identificação de tipos de velas

Velas "longas". Para definir velas longas, verifique o valor da vela atual relativo ao valor médio do aver_period das velas anteriores.

(Corpo) > (corpo médio dos últimos cinco dias) *1.3



if (res.bodysize>sum* 1.3 ) res.type=CAND_LONG;

Velas "curtas". Para definir velas "curtas", utiliza o mesmo princípio do que para as "longas", mas com uma condição modificada.

(Corpo) > (corpo médio dos últimos X dias) *0.5

if (res.bodysize<sum* 0.5 ) res.type=CAND_SHORT;

Doji. Doji ocorre quando preços de abertura e fechamento são iguais. Esse é uma regra muito estrita. No caso da maior parte dos tipos de dados, podemos tolerar alguns desvios em encontrar padrões. A fórmula permite encontrar a diferença de porcentagem entre os dois preços dentro de limites aceitáveis.

(Corpo do dodji) < (amplitude dos preços mais altos aos mais baixos) * 0.03

if (res.bodysize<HL* 0.03 ) res.type=CAND_DOJI;

"Marubozu". Essa é uma vela sem alto ou baixo, ou elas são muito pequenas.

(sombra inferior) < (corpo) * 0.03 ou (sombra superior) < (corpo) * 0.03

if ((shade_low<res.bodysize* 0.01 || shade_high<res.bodysize* 0.01 ) && res.bodysize> 0 ) { if (res.type==CAND_LONG) res.type=CAND_MARIBOZU_LONG; else res.type=CAND_MARIBOZU; }

Quando estava escrevendo um indicador para esse artigo, foi necessário separar os "Maribozus" "longos", para os quais tive que adicionar a condição para verificar velas "longas".

"Martelo" e "Homem enforcado". O corpo é localizado na parte superior da faixa diária e a sombra inferior é muito mais longa do que o corpo. Também é necessário considerar o comprimento da sombra superior, se houver alguma. A razão entre o corpo e a sombra inferior é definida como a razão entre o comprimento do corpo e o comprimento da sombra inferior:

(sombra inferior)>(corpo)*2 e (sombra superior)< (corpo)*0.1

if (shade_low>res.bodysize* 2 && shade_high<res.bodysize* 0.1 ) res.type=CAND_HAMMER;

"Estrela cadente" (shooting star) e "Martelo invertido" são similares ao "Martelo", mas com a condição oposta:

(sombra inferior) (corpo)*2

if (shade_low<res.bodysize* 0.1 && shade_high>res.bodysize* 2 ) res.type=CAND_INVERT_HAMMER;

"Piões". Essas são velas "curtas" com sombras mais longas que o corpo:

(sombra inferior) > (corpo) e (sombra superior) > (corpo)

if (res.type==CAND_SHORT && shade_low>res.bodysize && shade_high>res.bodysize) res.type=CAND_SPIN_TOP;

O texto fonte das descrições de função e estrutura estão no arquivo anexado CandlestickType.mqh.

Também para o artigo, o indicador Color.mq5 do tipo de vela está anexo, que pinta velas no gráfico dependendo do seu tipo.





Figura 2. Exemplo de Color.mq5 do tipo de vela

Então criamos uma função que retorna todos os dados necessários.

Agora podemos proceder com a criação de um indicador que reconhecerá os padrões de velas.

3. Padrões de vela e algoritmos para sua identificação



Um padrão de vela pode ser tanto uma única vela ou consistir de diversas velas, raramente mais que cinco ou seis. Na literatura japonesa, se referiam algumas vezes aos padrões consistindo de um grande número de velas. A ordem na qual vamos considerar os padrões, não afeta a sua importância ou capacidades de previsão.

Padrões de velas são divididos em dois tipos - padrões reversos e padrões de continuação.

Vamos considerar padrões simples (uma vela) primeiro, e então os complexos (diversas velas). A figura contém o padrão que começará com duas pequenas linhas verticais. Essas linhas simplesmente indicam a direção da tendência anterior do mercado, e não devem ser utilizados como uma indicação direta das relações entre os padrões.

Os padrões serão apresentados em uma tabela, na primeira linha - padrão otimista (bull), na segunda - o padrão pessimista (bearish) oposto, se houver um.

3.1. PADRÕES REVERSOS DE VELAS

3.1.1. Padrões consistindo de uma única vela

Obter dados para uma única vela:

for ( int i=limit;i<rates_total- 1 ;i++) { CANDLE_STRUCTURE cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

E reconhecer padrões.

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Martelo

invertido

(otimista)



Compra Tendência em baixa.

A sombra superior não é menor do que 2 e não maior do que 3 vezes maior do que o corpo.

Não há sombra inferior, ou ela é muito curta (não mais do que 10% da faixa da vela).

A cor do corpo a longo prazo não é importante, a curto prazo - martelo branco é muito mais forte do que o preto.

É sugerida uma confirmação. Homem enforcado

(pessimista)



Venda Tendência em alta.

A sombra inferior não é menor do que 2 e não maior do que 3 vezes maior do que o corpo.

Não há sombra superior, ou ela é muito curta (não mais do que 10% da faixa da vela).

A cor do corpo a longo prazo não é importante, a curto prazo - o homem enforcado preto é muito mais forte do que o branco.

É sugerida uma confirmação.

if (cand1.trend==DOWN && cand1.type==CAND_INVERT_HAMMER) { comment=_language? " Inverted hammer" ; DrawSignal(prefix+ "Inverted Hammer the bull model" + string (objcount++),cand1,InpColorBull,comment); } if (cand1.trend==UPPER && cand1.type==CAND_HAMMER) { comment=_language? " Hanging Man" ; DrawSignal(prefix+ "Hanging Man the bear model" + string (objcount++),cand1,InpColorBear,comment); }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Martelo

(otimista)



Compra Tendência em baixa.

A sombra inferior não é menor do que 2 e não maior do que 3 vezes maior do que o corpo.

Não há sombra superior, ou ela é muito curta (não mais do que 10% da faixa da vela).

A cor do corpo a longo prazo não é importante, a curto prazo - martelo branco é muito mais forte do que o preto.

É sugerida uma confirmação. Estrela cadente

(pessimista)



Venda Tendência em alta.

A sombra superior é pelo menos 3 vezes maior do que o corpo.

Não há sombra inferior, ou ela é muito curta (não mais do que 10% da faixa da vela).

A lacuna de preços entre a estrela e a vela anterior.

Forex: o preço de fechamento da vela anterior e a abertura da estrela são iguais.

A cor do corpo não importa.

Confirmação é sugerida.

if (cand1.trend==DOWN && cand1.type==CAND_HAMMER) { comment=_language? "Hammer" ; DrawSignal(prefix+ "Hammer the bull model" + string (objcount++),cand1,InpColorBull,comment); } if (cand1.trend==UPPER && cand2.trend==UPPER && cand2.type==CAND_INVERT_HAMMER) { comment=_language? "Shooting Star" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open) { DrawSignal(prefix+ "Shooting Star the bear model" + string (objcount++),cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Shooting Star the bear model" + string (objcount++),cand2,InpColorBear,comment); } } }

Gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que no caso da "estrela cadente" precisamos na verdade de duas velas, porque é levado em consideração os termos de reconhecimento do corpo do dia anterior.

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Cinto apertado

(otimista)





Compra O padrão

não está

implementado Tendência em baixa.

Abertura de uma vela com uma grande lacuna na direção da tendência.

Vela branca — «marubozu» «longo».

O corpo da vela branca é muito maior do que o corpo da vela anterior.

Confirmação é sugerida. Cinto apertado

(otimista)



Venda O padrão

não está

implementado Tendência em alta.

Abertura de uma vela com uma grande lacuna na direção da tendência.

Vela preta — «marubozu» «longo».

O corpo da vela preta é muito maior do que o corpo da vela anterior.

Confirmação é sugerida.

if (cand2.trend==DOWN && cand2.bull && !cand1.bull && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand2.close<cand1.close) { comment=_language? "Belt Hold" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Belt Hold the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } if (cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand1.bull && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand2.close>cand1.close) { comment=_language? "Belt Hold" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Belt Hold the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } }

Como no caso da "Estrela cadente", duas velas são utilizadas, porque o corpo do dia anterior é levado em conta para o reconhecimento do padrão.

3.1.2. Padrões consistindo de duas velas

Adicione outra vela:

CANDLE_STRUCTURE cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 1 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

E reconhecer padrões:





Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Engolfo

(otimista)



Compra Tendência em baixa.

O corpo da segunda vela cobre completamente o corpo do primeira.

Forex: Fechamento da vela preta e abertura da branca são iguais.

Sombras não importam.

Confirmação é sugerida. Engolfo

(pessimista)



Venda Tendência em alta.

O corpo da segunda vela cobre completamente o corpo do primeira.

Forex: Fechamento da vela branca e abertura da preta são iguais.

Sombras não importam.

Confirmação é sugerida.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && cand1.bodysize<cand2.bodysize) { comment=_language? "Engulfing" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Engulfing the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Engulfing the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand1.bodysize<cand2.bodysize) { comment=_language? "Engulfing" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Engulfing the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Engulfing the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Harami de cruz (otimista)



Compra Tendência em baixa.

A primeira vela do padrão é longa e preta.

Doji está dentro do alcance da primeira vela, incluindo as sombras.

Forex: doji está no nível do fechamento da primeira vela. Se as sombras do Doji são pequenas, o padrão deveria ser considerado uma estrela Doji para forex.

Confirmação é sugerida. Harami de cruz

(pessimista)



Venda Tendência em alta.

A primeira vela do padrão é longa e branca.

Doji está dentro do alcance da primeira vela, incluindo as sombras.

Forex: doji está no nível do fechamento da primeira vela. Se as sombras do Doji são pequenas, o padrão deveria ser considerado uma estrela Doji para forex.

Confirmação é sugerida.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? " "Harami Cross" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.close<=cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami Cross the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami Cross the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Harami Cross" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.close>=cand2.close && cand1.close>=cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami Cross the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami Cross the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Harami

(otimista)



Compra Tendência em baixa.

O corpo da primeira vela "longa" completamente engolfa o corpo da segunda.

Sombras não importam.

Forex: Fechamento da vela preta e abertura da branca são iguais.

Confirmação é sugerida. Harami

(pessimista)



Venda Tendência em alta.

O corpo da primeira vela "longa" completamente engolfa o corpo da segunda.

Sombras não importam.

Forex: Fechamento da vela branca e abertura da preta são iguais.

Confirmação é sugerida.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type!=CAND_DOJI && cand1.bodysize>cand2.bodysize) { comment=_language? "Harami" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.close<=cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type!=CAND_DOJI && cand1.bodysize>cand2.bodysize) { comment=_language? " Harami" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.close>=cand2.close && cand1.close>=cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Estrela doji

(otimista)



Compra Tendência em baixa.

A primeira vela do padrão é longa e preta.

A segunda seção - doji com uma quebra na direção da tendência.

Forex: sem quebra.

Sombras do doji são curtas.

Confirmação é sugerida. Estrela doji

(pessimista)



Venda Tendência em alta.

A primeira vela do padrão é longa e branca.

A segunda seção - doji com uma quebra na direção da tendência.

Forex: sem quebra.

Sombras do doji são curtas.

Confirmação é sugerida.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Doji Star" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open) { DrawSignal(prefix+ "Doji Star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Doji Star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Doji Star" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open) { DrawSignal(prefix+ "Doji Star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Doji Star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Padrão de piercing

(otimista)



Compra Tendência em baixa.

Ambas as velas são longas.

Abertura da vela branca está abaixo do mínimo do preto.

Forex: fechamento da vela preta e abertura da branca são iguais.

A vela branca está fechada dentro da vela preta e cobre mais do que 50% do corpo. (Para mercados de ações: ao contrário da nuvem negra, essa exigência não tem exceções.)

A confirmação não é necessária para o modelo clássico, é necessária para Forex. Nuvem negra (pessimista)



Venda Tendência em alta.

Ambas as velas são longas.

Abertura da vela preta está abaixo do máximo da vela branca.

Forex: fechamento da vela branca e abertura da preta são iguais.

A vela preta fecha dentro da vela branca e cobre mais do que 50% do corpo.

A confirmação não é necessária para o modelo clássico, é necessária para Forex.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close>(cand1.close+cand1.open)/ 2 ) { comment=_language? "Piercing Line" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand2.close<=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ "Gleam in clouds" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand2.open<cand1.low && cand2.close<=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ " Piercing Line " + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close<(cand1.close+cand1.open)/ 2 ) { comment=_language? "Dark Cloud Cover" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand2.close>=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ "Dark Cloud Cover" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.high<cand2.open && cand2.close>=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ "Dark Cloud Cover" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Linhas de encontro

(otimista)



Compra O padrão

não está

implementado Tendência em baixa.

A primeira vela do padrão é longa e preta.

Abertura da vela branca está com uma lacuna grande e abaixo do mínimo da vela preta.

Os preços de fechamento de ambas as velas são os mesmos.

O corpo da vela branca é muito maior do que o corpo da vela preta.

Confirmação é sugerida. Linhas de encontro

(pessimista)



Venda O padrão

não está

implementado Tendência em alta.

A primeira vela do padrão é longa e branca.

Abertura da vela preta está com uma lacuna grande e está acima do máximo da vela branca.

Os preços de fechamento de ambas as velas são os mesmos.

O corpo da vela preta é maior do que o corpo da vela branca.

Confirmação é sugerida.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close==cand2.close && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand1.low>cand2.open) { comment=_language? "Meeting Lines" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Meeting Lines the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close==cand2.close && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand1.high<cand2.open) { comment=_language? "Meeting Lines" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Meeting Lines the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Atingindo o mínimo

(otimista)



Compra O padrão

não está

implementado Tendência em baixa.

A primeira vela do padrão não precisa necessariamente ser longa.

Abertura da segunda vela está dentro do corpo da primeira.

Os preços de fechamento de ambas são os mesmos.

Não há sombras inferiores ou elas são muito curtas.

Confirmação é sugerida.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && !cand2.bull && cand1.close==cand2.close && cand1.bodysize>cand2.bodysize) { comment=_language? "Matching Low" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Matching Low the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Pombo correio<br1(otimista)

Pombo correio de alta

Compra O padrão

não está

implementado Tendência em baixa.

A primeira vela do padrão não precisa necessariamente ser longa.

Abertura da segunda vela está dentro do corpo da primeira.

Os preços de fechamento de ambas são os mesmos.

Não há sombras inferiores ou elas são muito curtas.

Confirmação é sugerida.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.open) { comment=_language? "Homing Pigeon" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Homing Pigeon the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } }

3.1.3. Padrões consistindo de três velas

CANDLE_STRUCTURE cand3; cand3=cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 2 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Bebê abandonado

(otimista)



Compra O padrão

não está

implementado

Isso é um padrão reverso raro mas importante.

Tendência em baixa.

A primeira vela do padrão é longa e preta.

A segunda vela é doji com uma lacuna, e a lacuna não é apenas entre os corpos das velas, mas também entre as sombras.

A terceira vela é uma vela "longa" e branca com a mesma lacuna entre as sombras e fechamento dentro do corpo da primeira vela. Bebê abandonado

(pessimista)



Venda O padrão

não está

implementado

Isso é um padrão reverso raro mas importante.

Tendência em alta.

A primeira vela do padrão é longa e branca.

A segunda vela é doji com uma lacuna, e a lacuna não é apenas entre os corpos das velas, mas também entre as sombras.

A terceira vela é uma vela "longa" e preta com a mesma lacuna entre as sombras e fechamento dentro do corpo da primeira vela.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand3.trend==DOWN && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close<cand1.open && cand3.close>cand1.close) { comment=_language? "Abandoned Baby (Bull)" : "Abandoned Baby" ; if (!_forex) { if (cand1.low>cand2.high && cand3.low>cand2.high) { DrawSignal(prefix+ "Abandoned Baby the bull model" + string (objcount++),cand1,cand1,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close>cand1.open && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "Abandoned Baby (Bear)" : "Abandoned Baby" ; if (!_forex) { if (cand1.high<cand2.low && cand3.high<cand2.low) { DrawSignal(prefix+ "Abandoned Baby the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Estrela da manhã

(otimista)



Compra

Tendência em baixa.

A primeira e a terceira sessões são velas "longas".

Sombras das estrelas são curtas, a cor não importa.

Separação da estrela do fechamento da primeira vela.

Forex: fechamento da vela e abertura da estrela são iguais.

A terceira vela é fechada dentro do corpo da primeira.

Estrela da manhã

(pessimista)



Venda Tendência em alta.

A primeira e a terceira sessões são velas "longas".

Sombras das estrelas são curtas, a cor não importa.

Separação da estrela do fechamento da primeira vela.

Forex: fechamento da vela e abertura da estrela são iguais.

A terceira vela é fechada dentro do corpo da primeira.



if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand3.trend==DOWN && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand3.close>cand1.close && cand3.close<cand1.open) { comment=_language? "Morning star" ; if (_forex) { if (cand2.open<=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Morning star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand2.open<cand1.close && cand2.close<cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Morning star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand3.close<cand1.close && cand3.close>cand1.open) { comment=_language? "Evening star" ; if (_forex) { if (cand2.open>=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Evening star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand2.open>cand1.close && cand2.close>cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Evening star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Estrela da manhã doji

(otimista)



Compra



Tendência em baixa.

A primeira vela do padrão é longa e preta.

A segunda seção - doji com uma quebra na direção da tendência.

Forex: sem quebra.

Sombras do doji são curtas.

A terceira vela é fechada dentro do corpo da primeira.

Estrela da noite Doji

(pessimista)



Venda



Tendência em alta.

A primeira vela do padrão é longa e branca.

A segunda seção - doji com uma quebra na direção da tendência.

Forex: sem quebra.

Sombras do doji são curtas.

Confirmação é sugerida.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand3.trend==DOWN && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close>cand1.close && cand3.close<cand1.open) { comment=_language? "Morning Doji Star" ; if (_forex) { if (cand2.open<=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Morning Doji Star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand2.open<cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Morning Doji Star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close<cand1.close && cand3.close>cand1.open) { comment=_language? "Evening Doji Star" ; if (_forex) { if (cand2.open>=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Evening Doji Star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand2.open>cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Evening Doji Star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Lacuna de alta dois corvos



Venda

O padrão

não está

implementado Tendência em alta.

A primeira vela é "longa" e branca.

Uma lacuna entre as velas branca e preta.

Uma terceira vela abre acima da segunda e a engolfa.

Confirmação é sugerida.

O significado do padrão: se os preços não puderam subir durante a 4ª seção, devemos esperar que os preços caiam. Dois corvos

(pessimista)



Venda

O padrão

não está

implementado Tendência em alta.

A primeira vela do padrão é longa e branca.

Uma lacuna entre as vela branca e a primeira vela preta.

A terceira vela é preta e necessariamente longa; abre dentro ou acima da segunda e fecha dentro ou abaixo da vela branca, cobrindo a lacuna.

Confirmação é sugerida.

Se o segundo corvo (a terceira vela) engolfa uma vela branca, a confirmação não é exigida.

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.close && cand1.close<cand3.close && cand2.open<cand3.open && cand2.close>cand3.close) { comment=_language? "Upside Gap Two Crows" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Upside Gap Two Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG|| cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) &&(cand3.type==CAND_LONG|| cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.close && cand3.open>cand2.close && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "Two Crows" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Two Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Três estrelas no sul

(otimista)



Compra



Tendência em baixa.

A primeira vela é uma dia preto longo (long black day) com uma sombra inferior longa.

A segunda vela é mais curta do que a primeira, seu mínimo está acima do mínimo da primeira vela.

A terceira vela é um pequeno marubozu preto ou uma estrela, um dia interno em relação à segunda seção.

Confirmação é sugerida. Deliberação

(pessimista)



Venda



Tendência em alta.

Três velas brancas com preços de fechamento mais altos. As primeiras duas velas são dias longos.

Preço de abertura de cada vela está dentro do corpo da antecedente.

Forex: preços de abertura/fechamento das velas brancas são os mesmos.

A terceira vela abre a cerca do nível de fechamento da segunda vela.

A terceira vela é uma estrela ou pião.

Confirmação é sugerida.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_MARIBOZU || cand3.type==CAND_SHORT) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand1.low<cand2.low && cand3.low>cand2.low && cand3.high<cand2.high) { comment=_language? "Three Star in the South" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three Star in the South the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } else { if (cand1.close<cand2.open && cand2.close<cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Three Star in the South the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_SPIN_TOP || cand3.type==CAND_SHORT)) { comment=_language? "Deliberation" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Deliberation the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } else { if (cand1.close>cand2.open && cand2.close<=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Deliberation the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Três soldados brancos

(otimista)



Compra



Tendência em baixa.

Três velas brancas longas surgem uma depois da outra, preços de fechamento de cada uma delas é mais alto do que da anterior.

Preço de abertura de cada soldado está dentro do corpo da vela anterior.

Forex: fechamento/abertura dos soldados são os mesmos.

Sombras superiores dos soldados são curtas.

Confirmação não é necessária. Três corvos pretos

(pessimista)



Venda

O padrão

não está

implementado Tendência em alta.

Três velas pretas longas surgem uma depois da outra, preços de fechamento de cada uma delas é mais baixo do que da anterior.

Preço de abertura de cada corvo está dentro do corpo da vela anterior.

Forex: corresponde a três corvos de padrões idênticos.

As sombras inferiores dos corvos são curtas.

Confirmação não é necessária.

if (cand1.trend==DOWN && cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG)) { comment=_language? "Three White Soldiers" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three White Soldiers the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } else { if (cand1.close>cand2.open && cand2.close>cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Three White Soldiers the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.open && cand2.close<cand3.open) { comment=_language? "Three Black Crows" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three Black Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand3,InpColorBear,comment); } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Três por fora de alta

(otimista)



Compra



Tendência em baixa.

Primeiramente o padrão de engolfamento (alta) é formado: o corpo da segunda vela cobre completamente o corpo da primeira.

Forex: fechamento de uma vela preta e abertura de uma branca são iguais.

Sombras não importam.

Então, no terceiro dia há um fechamento mais alto.

A confirmação não é necessária: o padrão em si é uma confirmação para o engolfo otimista. Três por fora de baixa

(pessimista)



Venda



Tendência em alta.

Primeiramente o padrão de engolfamento (baixa) é formado: o corpo da segunda vela cobre completamente o corpo da primeira.

Forex: fechamento da vela branca e abertura da primeira preta são iguais.

Sombras não importam.

Então, no terceiro dia há um fechamento mais baixo.

A confirmação não é necessária: o padrão em si é uma confirmação para o engolfo pessimista.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && cand3.bull && cand2.bodysize>cand1.bodysize && cand3.close>cand2.close) { comment=_language? "Three Outside Up" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Outside Up the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Outside Up the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && !cand3.bull && cand2.bodysize>cand1.bodysize && cand3.close<cand2.close) { comment=_language? "Three Outside Down" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Outside Down the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Outside Down the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Três por dentro de alta

(otimista)



Compra



Tendência em baixa.

Nas primeiras duas seções o padrão harami (alta) é formado: um pequeno corpo branco é engolfado por um grande e preto.

Fechamento da terceira seção é mais alto do que o máximo das duas primeiras velas.

A confirmação não é necessária: o padrão em si é uma confirmação para o Harami otimista. Três por dentro de baixa

(pessimista)



Venda



Tendência em alta.

Nas primeiras duas seções o padrão harami (baixa) é formado: um pequeno corpo preto é engolfado por um grande e branco.

Fechamento da terceira seção é mais baixo do que o mínimo das duas primeiras velas.

A confirmação não é necessária: o padrão em si é uma confirmação para o Harami pessimista.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand3.close>cand2.close) { comment=_language? "Three Inside Up" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.close<=cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Inside Up the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Inside Up the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand3.close<cand2.close) { comment=_language? "Three Inside Down" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.close>=cand2.close && cand1.close>=cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Inside Down the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Inside Down the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Três estrelas

(otimista)



Compra



Tendência em baixa.

A lacuna entre o primeiro doji e as velas anteriores não é necessária.

Todas as três velas são doji.

O doji do meio possui uma lacuna superior ou inferior.

Forex: todos os três doji estão em um nível.

Confirmação é sugerida. Três estrelas

(pessimista)



Venda



Tendência em alta.

A lacuna entre o primeiro doji e as velas anteriores não é necessária.

Todas as três velas são doji.

O doji do meio possui uma lacuna superior ou inferior.

Forex: todos os três doji estão em um nível.

Confirmação é sugerida.

if (cand1.trend==DOWN && cand1.type==CAND_DOJI && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Bullish Three Stars" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three Stars the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } else { if (cand2.open!=cand1.close && cand2.close!=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Three Stars the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.type==CAND_DOJI && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Bearish Three Stars" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three Stars the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } else { if (cand2.open!=cand1.close && cand2.close!=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Three Stars the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Três corvos idênticos

(pessimista)



Venda



Tendência em alta.

Três velas pretas longas surgem uma depois da outra, preços de fechamento de cada uma delas é mais baixo do que da anterior.

O preço de cada corvo é aproximadamente igual ao fechamento da vela anterior.

As sombras inferiores dos corvos são curtas.

Confirmação não é necessária.

if (cand1.trend==UPPER && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG)) { comment=_language? "Identical Three Crows" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Identical Three Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } else { if (cand1.close>=cand2.open && cand2.close>=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Identical Three Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Fundo único de três rios

(otimista)



Compra

O padrão

não está

implementado Tendência em baixa.

A primeira vela do modelo é longa e preta com sombras curtas.

No segundo dia o harami aparece, mas com um corpo preto.

A sombra inferior do segundo dia fornece um novo mínimo.

O terceiro dia é um dia curto e branco mais baixo que o dia do meio.

A confirmação não é necessárias, mas desejável.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand3.type==CAND_SHORT && cand2.open<cand1.open && cand2.close>cand1.close && cand2.low<cand1.low && cand3.close<cand2.close) { comment=_language? "Unique Three River Bottom" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Unique Three River Bottom the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } }

3.1.4. Padrões consistindo de quatro velas

CANDLE_STRUCTURE cand4; cand4=cand3; cand3=cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 3 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Bebê engolido (otimista)





Compra O padrão

não está

implementado Tendência em baixa.

As primeiras duas seções são dois marubozus pretos.

A terceira seção abre com um colapso, mas a negociação é conduzida dentro do corpo da segunda vela, o que leva a formação de uma sombra superior longa.

A quarta vela preta engolfa completamente a terceira, incluindo a sombra.

Confirmação não é necessária.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && !cand4.bull && cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand3.type==CAND_SHORT && cand3.open<cand2.close && cand3.high>cand2.close && cand4.open>cand3.high && cand4.close<cand3.low) { comment=_language? "Concealing Baby Swallow" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Concealing Baby Swallow the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand4,InpColorBull,comment); } }

3.1.5. Padrões consistindo de duas velas

CANDLE_STRUCTURE cand5; cand5=cand4; cand4=cand3; cand3=cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 4 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Rompimento

(otimista)



Compra O padrão

não está

implementado Tendência em baixa.

As primeiras duas seções — uma vela preta e "longa" e uma vela preta e "curta" (estrela) com uma lacuna.

A terceira seção é "curta", pode ser de qualquer cor.

A quarta vela é preta e "curta".

A quinta vela é branca e "Longa" com fechamento dentro da lacuna.

Confirmação é sugerida. Rompimento

(pessimista)



Venda O padrão

não está

implementado Tendência em alta.

As primeiras duas seções — uma vela branca e "longa" e uma vela branca e "curta" (estrela) com uma lacuna.

A terceira seção é uma vela "curta", pode ser de qualquer cor.

A quarta vela é branca e "curta".

A quinta vela é preta e "Longa" com fechamento dentro da lacuna.

Confirmação é sugerida.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand4.bull && cand5.bull && (cand1.type==CAND_LONG|| cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand2.open<cand1.close && cand3.type==CAND_SHORT && cand4.type==CAND_SHORT && (cand5.type==CAND_LONG || cand5.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand5.close<cand1.close && cand5.close>cand2.open) { comment=_language? "Bullish Breakaway" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Breakaway the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand5,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && cand4.bull && !cand5.bull && (cand1.type==CAND_LONG|| cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand2.open<cand1.close && cand3.type==CAND_SHORT && cand4.type==CAND_SHORT && (cand5.type==CAND_LONG || cand5.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand5.close>cand1.close && cand5.close<cand2.open) { comment=_language? "Bearish Breakaway" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Breakaway the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand5,InpColorBear,comment); } }

3.2. PADRÕES DE CONTINUAÇÃO

Padrões de continuação são o tempo em que o mercado está descansando.

Qualquer o modelo, você precisa tomar uma decisão quanto a posição atual, mesmo que ela não mude nada.

3.2.1. Padrões consistindo de uma única vela

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Chute

(otimista)



Compra O padrão

não está

implementado O "marubozu" preto é seguido por um "marubozu" branco.

Há uma lacuna entre os dois corpos.

Confirmação não é necessária. Chute

(pessimista)



Venda O padrão

não está

implementado O "marubozu" branco é seguido por um "marubozu" preto.

Há uma lacuna entre os dois corpos.

Confirmação não é necessária.

if (!cand1.bull && cand2.bull && cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.open<cand2.open) { comment=_language? "Bullish Kicking" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Kicking the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } if (cand1.bull && !cand2.bull && cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.open>cand2.open) { comment=_language? "Bearish Kicking" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Kicking the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } }

3.2.2. Padrões consistindo de duas velas

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Pessimismo na linha do pescoço



Venda O padrão

não está

implementado Tendência em baixa.

A primeira vela do padrão é longa e preta.

A vela branca fecha abaixo do mínimo da preta e fecha em cerca do mínimo da vela preta.

A vela branca - não necessariamente um dia longo.

Confirmação é sugerida. Na linha do pescoço

(pessimista)



Venda O padrão

não está

implementado Tendência em baixa.

A primeira vela do padrão é longa e preta.

A vela branca abre abaixo do mínimo da preta e fecha um pouco acima do fechamento da vela preta.

A vela branca - não necessariamente um dia longo.

O corpo da vela branca é menor do que o corpo da vela preta.

A sombra superior da vela branca é muito pequena.

Confirmação é sugerida. Linha de confiança

(pessimista)



Venda

O padrão

não está

implementado Tendência em baixa.

A primeira vela do padrão é longa e preta.

A vela branca abre abaixo do mínimo da preta e fecha acima do fechamento da preta, mas o preço de fechamento ainda está abaixo do meio da vela preta.

A vela branca - não necessariamente um dia longo.

Confirmação é sugerida.

Esses três modelos possuem muito em comum, então sua implementação é, de alguma forma, diferente, por favor, fique atento a isso.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG)) { if (cand2.open<cand1.low && cand2.close==cand1.low) { comment=_language? "On Neck Line Bear" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "On Neck Line the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand2.open<cand1.low && cand2.close>=cand1.close && cand2.close<(cand1.close+cand1.bodysize* 0.01 )) { comment=_language? "In Neck Line Bear" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "In Neck Line the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.open<cand1.low && cand2.close>cand1.close && cand2.close<(cand1.open+cand1.close)/ 2 ) { comment=_language? "Thrusting Line Bea" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Thrusting Line the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } } } }

3.2.3. Padrões consistindo de três velas

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Gap de alta três métodos

(otimista)



Compra

O padrão

não está

implementado Tendência em alta.

As duas primeiras velas são duas velas brancas "longas" com uma lacuna.

A terceira vela abre dentro do corpo da segunda e preenche a lacuna.

Confirmação é sugerida. Gap de alta três métodos

(pessimista)



Venda

O padrão

não está

implementado Tendência em baixa.

As duas primeiras velas são duas velas pretas "longas" com uma lacuna.

A terceira vela abre dentro do corpo da segunda e preenche a lacuna.

Confirmação é sugerida.

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.open>cand1.close && cand3.open>cand2.open && cand3.open<cand2.close && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "Upside Gap Three Methods" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Upside Gap Three Methods the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.open<cand1.close && cand3.open<cand2.open && cand3.open>cand2.close && cand3.close>cand1.close) { comment=_language? "Downside Gap Three Methods" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Downside Gap Three Methods the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } }

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Gap de alta de Tasuki

(otimista)



Compra

< O padrão

não está

implementado Tendência em alta.

A lacuna entre as duas velas brancas vizinhas. Velas brancas não são necessariamente longas.

A terceira vela abre dentro do corpo da segunda vela.

A terceira seção fecha dentro da lacuna mas a lacuna é parcialmente não preenchida.

Confirmação é sugerida. Gap de baixa Tasuki

(pessimista)



Venda O padrão

não está

implementado Tendência em baixa.

A lacuna entre as duas velas pretas vizinhas. Velas pretas não são necessariamente longas.

A terceira vela abre dentro do corpo da segunda vela.

A terceira seção fecha dentro da lacuna mas a lacuna é parcialmente não preenchida.

Confirmação é sugerida.

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && !cand3.bull && cand1.type!=CAND_DOJI && cand2.type!=CAND_DOJI && cand2.open>cand1.close && cand3.open>cand2.open && cand3.open<cand2.close && cand3.close<cand2.open && cand3.close>cand1.close) { comment=_language? "Upside Tasuki Gap" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Upside Tasuki Gap the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && cand3.bull && cand1.type!=CAND_DOJI && cand2.type!=CAND_DOJI && cand2.open<cand1.close && cand3.open<cand2.open && cand3.open>cand2.close && cand3.close>cand2.open && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "Downside Tasuki Gap" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Downside Tasuki Gap the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } }

3.2.4. Padrões consistindo de quatro velas

Nome do padrão Ordem Padrão clássico Forex Reconhecimento do padrão Strike de três linhas

(otimista)



Compra A tendência otimista está continuando com três velas, similar ao padrão dos três soldados brancos: longas velas brancas com sombras curtas.

Forex: preços de abertura/fechamento das velas brancas são os mesmos.

A quarta vela abre com uma lacuna acima e fecha abaixo da abertura da primeira vela branca.

Forex: fechamento da terceira e abertura da quarta vela são iguais.

Confirmação é sugerida. Strike de três linhas (pessimista)



Venda A tendência pessimista está continuando com três velas, similar ao padrão dos três corvos pretos: longas velas pretas com sombras curtas.

Forex: preços de abertura/fechamento das velas pretas são os mesmos (similar aos três corvos idênticos).

A quarta vela abre com uma lacuna abaixo e fecha acima da abertura da primeira vela negra.

Forex: fechamento da terceira e abertura da quarta vela são iguais.

Confirmação é sugerida.

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && !cand4.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close>cand1.close && cand3.close>cand2.close && cand4.close<cand1.open) { comment=_language? "Three-line strike" ; if (_forex) { if (cand4.open>=cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "Three-line strike the bull model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBull,comment); } } else { if (cand4.open>cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "Three-line strike the bull model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && cand4.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close<cand1.close && cand3.close<cand2.close && cand4.close>cand1.open) { comment=_language? "Three-line strike" ; if (_forex) { if (cand4.open<=cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "Three-line strike the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBear,comment); } } else { if (cand4.open<cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "Three-line strike the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBear,comment); } } }

4. A implementação do indicador



Vamos selecionar parâmetros de entrada exigidos.





Figura 3. Parâmetros de entrada do indicador doa padrões das velas

O primeiro parâmetro do "período de média" - precisamos dele para determinar a direção da tendência, definindo velas "longas" e "curtas".

O próximo parâmetro é "Habilitar sinal" - responsável por habilitar/desabilitar o sinal. O sinal notifica que um novo padrão apareceu.





Figura 4. Sinais gerados pelo indicador de padrões de velas

Parâmetro "Número de barras para cálculo" é projetado para facilitar o trabalho do indicador. Se seu valor é menor ou igual a 0 os padrões das velas são pesquisados em todo histórico disponível, caso contrário um número certo de barras é utilizado para a pesquisa, o que facilita consideravelmente o trabalho do indicador.

Acho que tudo está claro com cores...

"Habilitar comentários" significa habilitar/desabilitar nomes de padrões de velas.

"Tamanho da fonte" configura o tamanho da fonte para os comentários.

A implementação do indicador é muito simples.

Espere o surgimento de uma nova barra:

if (rates_total==prev_calculated) { return (rates_total); }

Então calcule o valor inicial do contador para iniciar o ciclo.

int limit; if (prev_calculated== 0 ) { if (InpCountBars<= 0 || InpCountBars>=rates_total) limit=InpPeriodSMA* 2 ; else limit=rates_total-InpCountBars; } else limit=prev_calculated- 1 ;

No loop, verificamos as combinações das velas e as exibimos como mostra a Figura 5.

Combinação com uma vela: uma seta com o nome do padrão acima ou abaixo dela.

Combinação com duas velas: um retângulo fino com o nome do padrão acima ou abaixo da primeira vela.

Combinação com três ou mais velas: um retângulo espesso com o nome do padrão acima ou abaixo da primeira vela.





Figura 5. Exemplo de como indicadores de padrões de velas funcionam

Por favor observe que, devido a possibilidade de sobrecarregar a função, os sinais de saída de diferentes padrões é feito pelas funções com o mesmo nome DrawSignal(), mas com diferentes números de parâmetros.

void DrawSignal( string objname,CANDLE_STRUCTURE &cand, color Col, string comment)

void DrawSignal( string objname,CANDLE_STRUCTURE &cand1,CANDLE_STRUCTURE &cand2, color Col, string comment)

void DrawSignal( string objname,CANDLE_STRUCTURE &cand1,CANDLE_STRUCTURE &cand2,CANDLE_STRUCTURE &cand3, color Col, string comment)

O texto completo do indicador está no arquivo Candlestick_Patterns.mq5 anexo a esse artigo.

Conclusão



Nesse artigo revisamos a maior parte dos padrões de velas, métodos para detectá-los e fornecemos exemplos de como implementá-los na linguagem de programação do MQL5. O anexo ao arquivo contém dois indicadores em um arquivo incluso. Para utilizá-los, posicione os indicadores na pasta \Indicators e inclua o arquivo na pasta \Include, e então compile eles.

Espero que a análise dos padrões de velas tenha ajudado você a melhorar os resultados do seu trabalho.

Em termos prospectivos, gostaria de adicionar que as velas filtradas fornecem resultados melhores do que a maioria dos indicadores técnicos, mas consideraremos esse assunto no próximo artigo, no qual criarei um sistema de negócio e uma negociação de Expert Advisor pelos padrões de vela.