



"Estudiando lo pasado, se aprende lo nuevo"

Introducción

El trazado de gráficos de velas y el análisis de los patrones de velas es una línea fascinante del análisis técnico. La ventaja de las velas es que representan los datos de una forma que permite observar las dinámicas a través de los datos.

Las velas proporcionan una imagen mental vívida del trading. Después de leer y practicar un poco, las velas van a formar parte de sus recursos analíticos. Los gráficos de velas japonesas pueden ayudarle a penetrar "dentro" de los mercados financieros, algo muy difícil de lograr mediante otros métodos gráficos. Además son apropiados para todos los mercados.

1. Tipos de velas

Uno de los primeros analistas que comenzaron a predecir los movimientos de los precios futuros, basándose en precios pasados, fue el legendario japonés Munehisa Homma. Los principios de comercio aplicados por Homma en las operaciones comerciales en el mercado del arroz representan el inicio de la técnica de las velas japonesa, que se utiliza ampliamente en Japón y en otros lugares del mundo.







Figura 1. Estructura de una vela

Analicemos la estructura de una vela (Fig. 1). El rectángulo representa la diferencia entre los precios de apertura y cierre, y se le llama cuerpo de la vela. La altura del cuerpo representa el rango entre los precios de apertura y cierre del período de trading. Cuando el precio de cierre es superior al precio de apertura, el cuerpo de la vela es blanco (Fig. 1 a). Si el cuerpo es de color negro (Fig. 1 b), entonces el precio de cierre fue inferior al precio de apertura.

Las velas pueden tener sombras -superior e inferior, la longitud de las sombras depende de la distancia entre los precios de cierre/apertura y los precios mínimos/máximos.

Se representan las velas en el gráfico una por una, formando distintos patrones. De acuerdo con la teoría, algunos patrones pueden indicar con cierta probabilidad que la tendencia está cambiando, o confirmar la tendencia, o demostrar que el mercado está indeciso.

Como regla general, los cuerpos largos de las velas nos indican presiones por parte de los compradores o vendedores (dependiendo del color de la vela). Un cuerpo de vela corto indica poca actividad tanto alcista como bajista.

Velas Descripción

"Velas largas". Las referencias hacia las velas largas están muy difundidas en la bibliografía sobre las velas japonesas.

El término "largas" se refiere a la longitud del cuerpo de la vela, que es la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre.

Es mejor tener en cuenta los movimientos más recientes de los precios para determinar lo que es largo y lo que no lo es.

Los cinco o diez días anteriores -es un intervalo de tiempo suficiente para llegar a una conclusión correcta. "Velas cortas". La determinación de las velas cortas se puede basar en el mismo procedimiento utilizado en el caso de las velas largas, con resultados similares.

Además, existe una gran cantidad de velas que no pertenecen a ninguna de estas dos categorías. "Marubozu". En japonés "Marubozu" significa casi rapado.

En cualquier caso, el significado del término refleja el hecho de que el cuerpo de la vela no tiene ninguna sombra superior y/o inferior, o que son muy pequeñas.



Marubozu negro -un cuerpo negro y largo sin sombra en unos de sus extremos. A menudo aparece como parte de un patrón de continuación bajista o de un patrón de inversión alcista, aparece sobre todo durante una tendencia bajista. Una gran vela negra indica una importante tendencia alcista; por eso aparece a menudo el primer día en muchos patrones de inversión de carácter alcista.



Marubozu blanco -un cuerpo blanco y largo sin sombra en unos de sus extremos. Es una vela muy fuerte. A diferencia del Marubozu Negro, a menudo tiende a ser parte de un patrón de continuación alcista o de un patrón de inversión bajista.

"Doji". Si el cuerpo de la vela es tan pequeño, y que los precios de cierre y apertura son iguales, se trata de Doji.

El requisito de que los precios de cierre y apertura sean exactamente iguales, impone unas restricciones de datos muy estrictas y el Doji aparecería muy pocas veces.

Si la diferencia entre los precios de apertura y cierre no supera algunos ticks (los incrementos mínimos del mercado), esto es más que suficiente. "Las peonzas" (Spinning Tops o Koma) son velas cortas con sombra superior y/o inferior más larga que el cuerpo.

Se les denomina a veces como Doji "blanco" y "negro". La peonza indica una indecisión entre los toros (alcistas) y osos (bajistas).

El color del cuerpo de la peonza, además de la longitud de su sombra, no es importante. Lo que define la peonza es el pequeño cuerpo respecto a las sombras. "El hombre colgado" y "El martillo". y Son velas con unas sombras inferiores largas y cuerpos cortos. Los cuerpos están en el máximo del rango de precios.

La característica sorprendente de estas velas es que pueden ser alcistas y bajistas, dependiendo de la fase de las tendencias en las que aparecen.

La aparición de estas velas en una tendencia bajista es una señal de que su dominio en el mercado está llegando a su fin, en este caso la vela se le llama "el martillo".

Si la vela aparece durante una tendencia alcista, esto indica su posible final, y la vela tiene un nombre siniestro -"el hombre colgado". "Una estrella" (Star) aparece siempre que un cuerpo pequeño, vela corta, deje un hueco por encima o por debajo de una vela larga del día anterior, el color del cuerpo no es relevante.

Idealmente, el hueco debe abarcar también las sombras, pero esto no es del todo necesario. La Estrella indica que algo de incertidumbre está prevaleciendo en el mercado.

Las Estrellas forman parte de muchos patrones de velas, en su mayoría de los de inversión (cambio de tendencia).

Tabla 1. Tipos de velas

Las velas separadas son extremadamente importantes para el análisis de sus combinaciones. Cuando un analista las utiliza por separado y luego en combinación con otras velas, se revela el estado psicológico del mercado.

2. Identificación de los tipos básicos de velas

2.1. Estructuras necesarias



Los patrones de velas pueden componerse de velas separadas o de una combinación de las mismas. Para los patrones de velas, existen ciertas reglas de reconocimiento.

Ejemplo: Estrella del atardecer (patrón bajista). La tendencia es alcista. La primera y tercera vela son "largas". Las sombras de las estrellas son cortas, el color no importa. El patrón clásico: separación de la estrella del cierre de la primera vela, en el mercado de divisas (Forex) e intradía: El cierre de la primera vela y la apertura de la estrella son iguales. La tercera vela se cierra dentro del cuerpo de la primera.

Así que en primer lugar vamos a aprender a reconocer los tipos de velas. Por ello, vamos a escribir la función RecognizeCandle, que va a reconocer el tipo de velas y devolver la información necesaria.

bool RecognizeCandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, datetime time, int aver_period,CANDLE_STRUCTURE &res)

symbol es el nombre del símbolo.



period es elperíodo del gráfico.



time es el tiempo de apertura de la vela.



aver_period es el período de promediado.



res es una estructura en la cual se devuelve el resultado.

donde:

Vamos a definir los resultados que necesitamos, en base a las reglas de reconocimiento de los patrones de velas:

abrir ( open ), cerrar ( close ), máximo ( high ) y mínimo ( low );

), cerrar ( ), máximo ( ) y mínimo ( ); tiempo de apertura de la vela;

dirección de la tendencia;

vela alcista o bajista;

tamaño del cuerpo de la vela -en valor absoluto;

tipo de vela (de la tabla 1).

Vamos a crear una estructura:

struct CANDLE_STRUCTURE { double open,high,low,close; datetime time; TYPE_TREND trend; bool bull; double bodysize; TYPE_CANDLESTICK type; };

donde las variables de la tendencia (trend) y el tipo (type) son enumeraciones:

enum TYPE_CANDLESTICK { CAND_NONE, CAND_MARIBOZU, CAND_MARIBOZU_LONG, CAND_DOJI, CAND_SPIN_TOP, CAND_HAMMER, CAND_INVERT_HAMMER, CAND_LONG, CAND_SHORT, CAND_STAR }; enum TYPE_TREND { UPPER, DOWN, LATERAL };

Vamos a considerar la función RecognizeCandle.

2.2. Reconocimiento del tipo de vela

bool RecognizeCandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, datetime time, int aver_period,CANDLE_STRUCTURE &res) { MqlRates rt[]; if ( CopyRates (symbol,period,time,aver_period+ 1 ,rt)<aver_period) { return (false); }

Primero, mediante la función CopyRates se obtienen los datos de las velas aver_period+1 anteriores. Hay que tener en cuenta el orden en el cual se almacenan los datos en la matriz obtenida.

Si se reciben los datos sin errores, empezamos a rellenar nuestra estructura de retorno CANDLE_STRUCTURE con datos.

res.open=rt[aver_period].open; res.high=rt[aver_period].high; res.low=rt[aver_period].low; res.close=rt[aver_period].close; res.time=rt[aver_period].time;

Definición de la tendencia. ¿Qué es una tendencia? Si esta pregunta tuviera una respuesta bastante completa, ya se hubieran descubierto los secretos del mercado. En este artículo usaremos un método para determinar la tendencia mediante el promedio móvil.

MA=(C1+C2+…+Cn)/N,

donde C – precios de cierre, N – número de barras.

L. Morris en su libro "Candlestick Charting Explained. Timeless techniques for Trading Stocks and Futures" utiliza un promedio móvil con un período de diez para identificar la tendencia a corto plazo; si el precio de cierre está por encima del promedio -la tendencia es alcista, si es inferior -es bajista.

Sería así:

double aver= 0 ; for ( int i= 0 ;i<aver_period;i++) { aver+=rt[i].close; } aver=aver/aver_period; if (aver<res.close) res.trend=UPPER; if (aver>res.close) res.trend=DOWN; if (aver==res.close) res.trend=LATERAL;

A continuación, determinamos si nuestra vela es bajista o alcista, calculamos el valor absoluto del cuerpo de la vela, el tamaño de las sombras, el tamaño promedio del cuerpo de la vela durante aver_period y otros datos intermedios necesarios.

res.bull=res.open<res.close; res.bodysize= MathAbs (res.open-res.close); double shade_low=res.close-res.low; double shade_high=res.high-res.open; if (res.bull) { shade_low=res.open-res.low; shade_high=res.high-res.close; } double HL=res.high-res.low; double sum= 0 ; for ( int i= 1 ; i<=aver_period; i++) sum=sum+ MathAbs (rt[i].open-rt[i].close); sum=sum/aver_period;

Vamos a analizar ahora la identificación de los tipos de velas.

2.3. Reglas de identificación de los tipos de velas

Velas "Largas". Para definir las velas "largas", comparamos el valor de la vela actual con el valor promedio de las velas anteriores aver_period.

(Cuerpo) > (cuerpo promedio de los últimos cinco días) *1.3



if (res.bodysize>sum* 1.3 ) res.type=CAND_LONG;

Velas "Cortas". Para definir las velas "cortas", aplicamos el mismo principio que se ha utilizado con las "largas", pero cambiando la condición.

(Cuerpo) > (cuerpo promedio de los últimos X días) *0.5

if (res.bodysize<sum* 0.5 ) res.type=CAND_SHORT;

Doji. Se produce un Doji cuando el precio de la apertura y del cierre son iguales. Es una regla muy estricta. Para la mayoría de los tipos de datos, podemos tolerar cierta desviación para encontrar patrones. La fórmula permite encontrar la diferencia porcentual entre dos precios dentro de unos límites aceptables.

(Cuerpo Dodji) < (rango desde los precios más altos hasta los precios más bajos) * 0.03

if (res.bodysize<HL* 0.03 ) res.type=CAND_DOJI;

"Marubozu". Se trata de una vela sin sombras en sus extremos, o son muy pequeñas

(sombra inferior) < (cuerpo) * 0.03 o (sombra superior) < (cuerpo) * 0.03

if ((shade_low<res.bodysize* 0.01 || shade_high<res.bodysize* 0.01 ) && res.bodysize> 0 ) { if (res.type==CAND_LONG) res.type=CAND_MARIBOZU_LONG; else res.type=CAND_MARIBOZU; }

Al escribir el indicador para este artículo, era necesario distinguir el "Maribozu" "largo", para el cual he tenido que añadir la condición de comprobación velas "largas".

"Martillo" y "Hombre colgado". El cuerpo se encuentra en la parte superior del rango diario y la sombra inferior es mucho más larga que el cuerpo. Hay que tener en cuenta también la longitud de la sombra superior, si hay alguna. Se define la relación entre el cuerpo y la sombra inferior como la relación entre la longitud del cuerpo y la longitud de la sombra inferior.

(sombra inferior) > (cuerpo) * 2 y (sombra superior) < (cuerpo) * 0.1

if (shade_low>res.bodysize* 2 && shade_high<res.bodysize* 0.1 ) res.type=CAND_HAMMER;

"Estrella fugaz" y "Martillo invertido" son parecidos a "Martillo", pero con la condición opuesta:

(sombra inferior) < (cuerpo) * 0,1 y (sombra superior) > (cuerpo) * 2

if (shade_low<res.bodysize* 0.1 && shade_high>res.bodysize* 2 ) res.type=CAND_INVERT_HAMMER;

"Peonzas". Hay velas "cortas" con sombras más largas que el cuerpo:

(sombra inferior) > (cuerpo) y (sombra superior) > (cuerpo)

if (res.type==CAND_SHORT && shade_low>res.bodysize && shade_high>res.bodysize) res.type=CAND_SPIN_TOP;

El código de la función y las descripciones de la estructura están en el archivo adjunto CandlestickType.mqh.

En el artículo, se adjunta también el indicador Candlestick Type Color.mq5, que pinta las velas en el gráfico en función del tipo de las mismas.





Figura 2. Ejemplo de Candlestick Type Color.mq5

Por lo tanto, hemos creado una función que devuelve todos los datos necesarios.

Ahora podemos proceder a la creación de un indicador que reconoce los patrones de velas.

3. Los patrones de velas y los algoritmos para su identificación



Un patrón de velas puede estar compuesto de una sola o de varias velas, rara vez más de cinco o seis. En la literatura japonesa, se refieren a veces a patrones compuestos de un mayor número de velas. El orden en el cual vamos a examinar los patrones, no corresponde a su importancia ni a sus capacidades predictivas.

Los patrones de velas se dividen en dos tipos -patrones de inversión y patrones de continuidad.

Comenzaremos con patrones sencillos (una vela), y después veremos los complejos (varias velas). La figura que contiene el patrón comenzará con dos pequeñas líneas verticales. Estas líneas indican sencillamente la dirección anterior de la tendencia del mercado, y no se deben utilizar como una indicación directa de las relaciones entre los patrones.

Se representan los patrones en una tabla, en la primera línea -patrón alcista, en la segunda -el patrón bajista contrario, si lo hay.

3.1. PATRONES DE INVERSIÓN DE LAS VELAS

3.1.1. Patrones compuestos de una sola vela

Obtenemos los datos para una sola vela:

for ( int i=limit;i<rates_total- 1 ;i++) { CANDLE_STRUCTURE cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

y reconocemos los patrones.

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Martillo

invertido

(alcista)



Comprar Tendencia bajista.

La sombra superior no puede ser 2 veces inferior ni 3 veces superior al cuerpo.

No hay sombra inferior, o es muy pequeña (no más del 10% del rango de las velas).

El color del cuerpo no es importantes en las posiciones largas, en las cortas -el martillo blanco es más fuerte que el negro.

Se recomienda una confirmación. Hombre colgado

(bajista)



Vender Tendencia alcista.

La sombra inferior no puede ser 2 veces inferior ni 3 veces superior al cuerpo.

No hay sombra superior, o es muy pequeña (no más del 10 % del rango de las velas).

El color del cuerpo no es importantes en las posiciones largas, en las cortas -el hombre colgado negro es más fuerte que el blanco.

Se recomienda una confirmación.

if (cand1.trend==DOWN && cand1.type==CAND_INVERT_HAMMER) { comment=_language? " Inverted hammer" ; DrawSignal(prefix+ "Inverted Hammer the bull model" + string (objcount++),cand1,InpColorBull,comment); } if (cand1.trend==UPPER && cand1.type==CAND_HAMMER) { comment=_language? " Hanging Man" ; DrawSignal(prefix+ "Hanging Man the bear model" + string (objcount++),cand1,InpColorBear,comment); }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Martillo

(alcista)



Comprar Tendencia bajista.

La sombra inferior no puede ser 2 veces inferior ni 3 veces superior al cuerpo.

No hay sombra superior, o es muy pequeña (no más del 10 % del rango de las velas).

El color del cuerpo no es importantes en las posiciones largas, en las cortas -el martillo blanco es más fuerte que el negro.

Se recomienda una confirmación. Estrella fugaz

(bajista)



Vender Tendencia alcista.

La sombra superior no puede ser 3 veces superior al cuerpo.

No hay sombra inferior, o es muy pequeña (no más del 10 % del rango de las velas).

La diferencia de precio entre la estrella y la vela anterior.

Forex: el precio de cierre de la vela anterior y de apertura de la estrella son iguales.

El color del cuerpo no importa.

Se recomienda una confirmación.

if (cand1.trend==DOWN && cand1.type==CAND_HAMMER) { comment=_language? "Hammer" ; DrawSignal(prefix+ "Hammer the bull model" + string (objcount++),cand1,InpColorBull,comment); } if (cand1.trend==UPPER && cand2.trend==UPPER && cand2.type==CAND_INVERT_HAMMER) { comment=_language? "Shooting Star" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open) { DrawSignal(prefix+ "Shooting Star the bear model" + string (objcount++),cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Shooting Star the bear model" + string (objcount++),cand2,InpColorBear,comment); } } }

Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que en el caso de la "Estrella fugaz" necesitamos en realidad dos velas, ya que se tienen en cuenta las reglas de reconocimiento del día anterior.

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Belt Hold

(alcista)





Comprar El patrón

no está

implementado Tendencia bajista.

Apertura de una vela con un gran hueco en la dirección de la tendencia.

Vela blanca —«marubozu» «largo».

El cuerpo de la vela blanca es mucho más grande que el cuerpo de la vela anterior.

Se recomienda una confirmación. Belt Hold

(bajista)



Vender El patrón

no está

implementado Tendencia alcista.

Apertura de una vela con un gran hueco en la dirección de la tendencia.

Vela negra —«marubozu» «largo».

El cuerpo de la vela negra es mucho más grande que el cuerpo de la vela anterior.

Se recomienda una confirmación.

if (cand2.trend==DOWN && cand2.bull && !cand1.bull && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand2.close<cand1.close) { comment=_language? "Belt Hold" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Belt Hold the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } if (cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand1.bull && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand2.close>cand1.close) { comment=_language? "Belt Hold" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Belt Hold the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } }

Igual que en el caso de la "Estrella fugaz", se usan dos velas, ya que se tiene en cuenta el cuerpo del día anterior para el reconocimiento del patrón.

3.1.2. Patrones compuestos de dos velas

Añadimos otra vela:

CANDLE_STRUCTURE cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 1 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

y reconocemos los patrones:





Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Envolvente

(alcista)



Comprar Tendencia bajista.

El cuerpo de la segunda vela cubre el cuerpo de la primera por completo.

Forex: El cierre de la vela negra coincide con la apertura de la blanca.

No importan las sombras.

Se recomienda una confirmación. Envolvente

(bajista)



Vender Tendencia alcista.

El cuerpo de la segunda vela cubre el cuerpo de la primera por completo.

Forex: El cierre de la vela blanca coincide con la apertura de la negra.

No importan las sombras.

Se recomienda una confirmación.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && cand1.bodysize<cand2.bodysize) { comment=_language? "Engulfing" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Engulfing the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Engulfing the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand1.bodysize<cand2.bodysize) { comment=_language? "Engulfing" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Engulfing the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Engulfing the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Harami Cross (alcista)



Comprar Tendencia bajista.

La primera vela del patrón es larga y negra.

Doji está dentro del rango de la primera vela, incluyendo las sombras.

Forex: Doji está en el nivel de cierre de la primera vela. Si la sombra de Doji es corta, se trata de un patrón Estrella Doji para Forex.

Se recomienda una confirmación. Harami Cross

(bajista)



Vender Tendencia alcista.

La primera vela del patrón es larga y blanca.

Doji está dentro del rango de la primera vela, incluyendo las sombras.

Forex: Doji está en el nivel de cierre de la primera vela. Si la sombra de Doji es corta, se trata de un patrón Estrella Doji para Forex.

Se recomienda una confirmación.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? " "Harami Cross" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.close<=cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami Cross the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami Cross the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Harami Cross" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.close>=cand2.close && cand1.close>=cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami Cross the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami Cross the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Harami

(alcista)



Comprar Tendencia bajista.

El cuerpo de la primera vela "larga" cubre el cuerpo de la segunda por completo.

No importan las sombras.

Forex: El cierre de la vela negra coincide con la apertura de la blanca.

Se recomienda una confirmación. Harami

(bajista)



Vender Tendencia alcista.

El cuerpo de la primera vela "larga" cubre el cuerpo de la segunda por completo.

No importan las sombras.

Forex: El cierre de la vela blanca coincide con la apertura de la negra.

Se recomienda una confirmación.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type!=CAND_DOJI && cand1.bodysize>cand2.bodysize) { comment=_language? "Harami" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.close<=cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type!=CAND_DOJI && cand1.bodysize>cand2.bodysize) { comment=_language? " Harami" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.close>=cand2.close && cand1.close>=cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Estrella Doji

(alcista)



Comprar Tendencia bajista.

La primera vela del patrón es larga y negra.

La segunda sesión -Doji con una cambio en la dirección de la tendencia.

Forex: sin cambio.

Las sombras de Doji son cortas.

Se recomienda una confirmación. Estrella Doji

(bajista)



Vender Tendencia alcista.

La primera vela del patrón es larga y blanca.

La segunda sesión -Doji con una cambio en la dirección de la tendencia.

Forex: sin cambio.

Las sombras de Doji son cortas.

Se recomienda una confirmación.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Doji Star" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open) { DrawSignal(prefix+ "Doji Star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Doji Star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Doji Star" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open) { DrawSignal(prefix+ "Doji Star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Doji Star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Patrón penetrante

(alcista)



Comprar Tendencia bajista.

Ambas velas son largas.

La apertura de la vela blanca está por debajo del Mínimo de la vela negra.

Forex: El cierre de la vela negra y la apertura de la blanca son iguales.

La vela blanca se cierra dentro de la negra y cubre más del 50% del cuerpo. (Para los mercados bursátiles: a diferencia de la Cubierta de nube oscura 'Dark-cloud cover', este requisito no tiene excepciones.)

La confirmación no es necesaria para el modelo clásico, pero sí que lo es para Forex. Cubierta de nube oscura (bajista)



Vender Tendencia alcista.

Ambas velas son largas.

La apertura de la vela negra está por encima del Máximo de la vela blanca.

Forex: El cierre de la vela blanca y la apertura de la negra son iguales.

La vela negra se cierra dentro de la blanca y cubre más del 50% del cuerpo.

La confirmación no es necesaria para el modelo clásico, pero si lo es para Forex.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close>(cand1.close+cand1.open)/ 2 ) { comment=_language? "Piercing Line" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand2.close<=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ "Gleam in clouds" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand2.open<cand1.low && cand2.close<=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ " Piercing Line " + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close<(cand1.close+cand1.open)/ 2 ) { comment=_language? "Dark Cloud Cover" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand2.close>=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ "Dark Cloud Cover" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.high<cand2.open && cand2.close>=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ "Dark Cloud Cover" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Líneas encontradas

(alcista)



Comprar El patrón

no está

implementado Tendencia bajista.

La primera vela del patrón es larga y negra.

La apertura de la vela blanca tiene un hueco grande y está por debajo del Mínimo de la vela negra.

Los precios de cierre de ambas velas son iguales.

El cuerpo de la vela blanca es más grande que el cuerpo de la vela negra.

Se recomienda una confirmación. Líneas encontradas

(bajistas)



Vender El patrón

no está

implementado Tendencia alcista.

La primera vela del patrón es larga y blanca.

La apertura de la vela negra tiene un hueco grande y está por encima del Máximo de la vela blanca.

Los precios de cierre de ambas velas son iguales.

El cuerpo de la vela negra es más grande que el cuerpo de la vela blanca.

Se recomienda una confirmación.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close==cand2.close && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand1.low>cand2.open) { comment=_language? "Meeting Lines" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Meeting Lines the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close==cand2.close && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand1.high<cand2.open) { comment=_language? "Meeting Lines" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Meeting Lines the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Mínimos coincidentes

(alcista)



Comprar El patrón

no está

implementado Tendencia bajista.

La primera vela del patrón no debe ser necesariamente larga.

La apertura de la segunda vela está dentro del cuerpo de la primera.

Los precios de cierre de ambas velas son iguales.

No hay sombras inferiores o son muy pequeñas.

Se recomienda una confirmación.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && !cand2.bull && cand1.close==cand2.close && cand1.bodysize>cand2.bodysize) { comment=_language? "Matching Low" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Matching Low the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Paloma mensajera<br1(alcista)



Comprar El patrón

no está

implementado Tendencia bajista.

La primera vela del patrón no debe ser necesariamente larga.

La apertura de la segunda vela está dentro del cuerpo de la primera.

Los precios de cierre de ambas velas son iguales.

No hay sombras inferiores o son muy pequeñas.

Se recomienda una confirmación.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.open) { comment=_language? "Homing Pigeon" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Homing Pigeon the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } }

3.1.3. Patrones compuestos de tres velas

CANDLE_STRUCTURE cand3; cand3=cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 2 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Bebé abandonado

(alcista)



Comprar El patrón

no está

implementado

Este patrón es poco frecuente pero importante.

Tendencia bajista.

La primera vela del patrón es larga y negra.

La segunda vela es Doji con hueco, y el hueco no está únicamente entre los cuerpos de las velas, sino también entre las sombras.

La tercera es una vela blanca "larga" con el mismo hueco entre las sombras y se Cierra dentro del cuerpo de la primera vela. Bebé abandonado

(bajista)



Vender El patrón

no está

implementado

Este patrón es poco frecuente pero importante.

Tendencia alcista.

La primera vela del patrón es larga y blanca.

La segunda vela es Doji con hueco, y el hueco no está únicamente entre los cuerpos de las velas, sino también entre las sombras.

La tercera es una vela negra "larga" con el mismo hueco entre las sombras y se Cierra dentro del cuerpo de la primera vela.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand3.trend==DOWN && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close<cand1.open && cand3.close>cand1.close) { comment=_language? "Abandoned Baby (Bull)" : "Abandoned Baby" ; if (!_forex) { if (cand1.low>cand2.high && cand3.low>cand2.high) { DrawSignal(prefix+ "Abandoned Baby the bull model" + string (objcount++),cand1,cand1,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close>cand1.open && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "Abandoned Baby (Bear)" : "Abandoned Baby" ; if (!_forex) { if (cand1.high<cand2.low && cand3.high<cand2.low) { DrawSignal(prefix+ "Abandoned Baby the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Estrella de la mañana

(alcista)



Comprar

Tendencia bajista.

La primera y tercera sesión son velas "largas".

Las sombras de las estrellas son cortas, el color no importa.

La separación entre la estrella y el cierre de la primera vela.

Forex: El cierre de la primera vela y la apertura de la estrella son iguales.

La tercera vela se cierra dentro del cuerpo de la primera.

Estrella del atardecer

(bajista)



Vender Tendencia alcista.

La primera y tercera sesión son velas "largas".

Las sombras de las estrellas son cortas, el color no importa.

La separación entre la estrella y el cierre de la primera vela.

Forex: El cierre de la primera vela y la apertura de la estrella son iguales.

La tercera vela se cierra dentro del cuerpo de la primera.



if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand3.trend==DOWN && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand3.close>cand1.close && cand3.close<cand1.open) { comment=_language? "Morning star" ; if (_forex) { if (cand2.open<=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Morning star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand2.open<cand1.close && cand2.close<cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Morning star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand3.close<cand1.close && cand3.close>cand1.open) { comment=_language? "Evening star" ; if (_forex) { if (cand2.open>=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Evening star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand2.open>cand1.close && cand2.close>cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Evening star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Estrella Doji de la mañana

(alcista)



Comprar



Tendencia bajista.

La primera vela del patrón es larga y negra.

La segunda sesión -Doji con una cambio en la dirección de la tendencia.

Forex: sin cambio.

Las sombras de Doji son cortas.

La tercera vela se cierra dentro del cuerpo de la primera.

Estrella Doji del atardecer

(bajista)



Vender



Tendencia alcista.

La primera vela del patrón es larga y blanca.

La segunda sesión -Doji con una cambio en la dirección de la tendencia.

Forex: sin cambio.

Las sombras de Doji son cortas.

Se recomienda una confirmación.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand3.trend==DOWN && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close>cand1.close && cand3.close<cand1.open) { comment=_language? "Morning Doji Star" ; if (_forex) { if (cand2.open<=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Morning Doji Star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand2.open<cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Morning Doji Star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close<cand1.close && cand3.close>cand1.open) { comment=_language? "Evening Doji Star" ; if (_forex) { if (cand2.open>=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Evening Doji Star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand2.open>cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Evening Doji Star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Dos cuervos tras un hueco al alza



Vender

El patrón

no está

implementado Tendencia alcista.

La primera vela es larga y blanca.

Un hueco entre la vela blanca y negra.

La tercera vela abre por encima de la segunda y la envuelve.

Se recomienda una confirmación.

El significado del patrón: si no se pueden subir los precios durante la cuarta sesión, debemos esperar que los precios bajen. Dos cuervos

(bajista)



Vender

El patrón

no está

implementado Tendencia alcista.

La primera vela del patrón es larga y blanca.

El hueco entre las vela blanca y la primera negra.

La tercera vela es negra y necesariamente larga"; abre dentro o por encima de la segunda y cierra dentro o por debajo de la vela blanca, cubriendo el hueco.

Se recomienda una confirmación.

Si el segundo cuervo (la tercera vela) envuelve una vela blanca, la confirmación ya no es necesaria.

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.close && cand1.close<cand3.close && cand2.open<cand3.open && cand2.close>cand3.close) { comment=_language? "Upside Gap Two Crows" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Upside Gap Two Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG|| cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) &&(cand3.type==CAND_LONG|| cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.close && cand3.open>cand2.close && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "Two Crows" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Two Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Tres estrella en el sur

(alcista)



Comprar



Tendencia bajista.

La primera vela es negra y larga, con una sombra inferior larga.

La segunda vela es más corta que la primera, su Mínimo está por encima del Mínimo de la primera vela.

La tercera vela es un pequeño Marubozu negro o estrella, dentro del rango de la segunda sesión.

Se recomienda una confirmación. Deliberación

(bajista)



Vender



Tendencia alcista.

Tres velas blancos con precios de cierre más altos. Las dos primeras velas son largas.

El precio de apertura de cada vela está dentro del cuerpo de la anterior.

Forex: los precios de cierre/apertura de las velas blancas son iguales.

La tercera vela abre cerca del nivel de cierre de la segunda vela.

La tercera vela es una estrella o una peonza.

Se recomienda una confirmación.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_MARIBOZU || cand3.type==CAND_SHORT) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand1.low<cand2.low && cand3.low>cand2.low && cand3.high<cand2.high) { comment=_language? "Three Star in the South" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three Star in the South the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } else { if (cand1.close<cand2.open && cand2.close<cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Three Star in the South the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_SPIN_TOP || cand3.type==CAND_SHORT)) { comment=_language? "Deliberation" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Deliberation the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } else { if (cand1.close>cand2.open && cand2.close<=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Deliberation the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Tres soldados blancos

(alcista)



Comprar



Tendencia bajista.

Tres velas blancas largas seguidas, el precio de cierre de cada una es superior al de la vela anterior.

El precio de apertura de cada soldado está dentro del cuerpo de la vela anterior.

Forex: Los precios de cierre de ambas velas son iguales.

Las sombras superiores de los soldados son cortas.

No hace falta una confirmación. Tres cuervos negros

(bajista)



Vender

El patrón

no está

implementado Tendencia alcista.

Tres velas negras largas seguidas, el precio de cierre de cada una es inferior al de la vela anterior.

El precio de apertura de cada cuervo está dentro del cuerpo de la vela anterior.

Forex: corresponde al mismo patrón que tres cuervos.

Las sombras inferiores de los cuervos son cortas.

No hace falta una confirmación.

if (cand1.trend==DOWN && cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG)) { comment=_language? "Three White Soldiers" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three White Soldiers the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } else { if (cand1.close>cand2.open && cand2.close>cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Three White Soldiers the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.open && cand2.close<cand3.open) { comment=_language? "Three Black Crows" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three Black Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand3,InpColorBear,comment); } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Tres velas exteriores alcistas

(alcista)



Comprar



Tendencia bajista.

Se forma primero una envolvente (alcista): el cuerpo de la segunda vela cubre completamente el cuerpo de la primera.

Forex: El cierre de la vela negra y la apertura de la blanca son iguales.

No importan las sombras.

Luego, en la tercera vela hay un cierre más alto.

La confirmación no es necesaria: el mismo patrón es una confirmación de la Envolvente alcista. Tres velas exteriores bajistas

(bajista)



Vender



Tendencia alcista.

Se forma primero una envolvente (bajista): el cuerpo de la segunda vela cubre completamente el cuerpo de la primera.

Forex: El cierre de la vela blanca coincide con la apertura de la primera negra.

No importan las sombras.

Luego, en la tercera vela hay un cierre más bajo.

La confirmación no es necesaria: el mismo patrón es una confirmación de la Envolvente bajista.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && cand3.bull && cand2.bodysize>cand1.bodysize && cand3.close>cand2.close) { comment=_language? "Three Outside Up" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Outside Up the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Outside Up the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && !cand3.bull && cand2.bodysize>cand1.bodysize && cand3.close<cand2.close) { comment=_language? "Three Outside Down" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Outside Down the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Outside Down the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Tres velas interiores alcistas

(alcista)



Comprar



Tendencia bajista.

En la primera vela se forma el patrón Harami (alcista): un pequeño cuerpo blanco está envuelto por un cuerpo largo negro.

El cierre de la tercera vela es superior al Máximo de las dos primeras velas.

La confirmación no es necesaria: el mismo patrón es una confirmación del Harami alcista. Tres velas interiores bajistas

(bajista)



Vender



Tendencia alcista.

En la primera vela se forma el patrón Harami (bajista): un pequeño cuerpo negro está envuelto por un cuerpo largo blanco.

El cierre de la tercera vela es inferior al Mínimo de las dos primeras velas.

La confirmación no es necesaria: el mismo patrón es una confirmación del Harami bajista.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand3.close>cand2.close) { comment=_language? "Three Inside Up" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.close<=cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Inside Up the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Inside Up the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand3.close<cand2.close) { comment=_language? "Three Inside Down" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.close>=cand2.close && cand1.close>=cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Inside Down the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Inside Down the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Tres estrellas

(alcista)



Comprar



Tendencia bajista.

No hace falta el hueco entre el primer Doji y el anterior.

Las tres velas son Doji.

El Doji del medio tiene un hueco arriba o abajo.

Forex: los tres Doji están en el mismo nivel.

Se recomienda una confirmación. Tres estrellas

(bajista)



Vender



Tendencia alcista.

No hace falta el hueco entre el primer Doji y el anterior.

Las tres velas son Doji.

El Doji del medio tiene un hueco arriba o abajo.

Forex: los tres Doji están en el mismo nivel.

Se recomienda una confirmación.

if (cand1.trend==DOWN && cand1.type==CAND_DOJI && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Bullish Three Stars" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three Stars the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } else { if (cand2.open!=cand1.close && cand2.close!=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Three Stars the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.type==CAND_DOJI && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Bearish Three Stars" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three Stars the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } else { if (cand2.open!=cand1.close && cand2.close!=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Three Stars the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Tres cuervos idénticos

(bajista)



Sell



Tendencia alcista.

Tres velas negras largas seguidas, el precio de cierre de cada una es inferior al de la vela anterior.

El precio de apertura de cada cuervo está aproximadamente igual al precio de Cierre de la vela anterior.

Las sombras inferiores de los cuervos son cortas.

No hace falta una confirmación.

if (cand1.trend==UPPER && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG)) { comment=_language? "Identical Three Crows" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Identical Three Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } else { if (cand1.close>=cand2.open && cand2.close>=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Identical Three Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Suelo de tres ríos alcistas

(alcista)



Comprar

El patrón

no está

implementado Tendencia bajista.

La primera vela de este patrón es negra y larga con sombras cortas.

En la segunda aparece Harami, pero con un cuerpo negro.

La sombra inferior de la segunda proporciona un nuevo Mínimo.

La tercera es una vela blanca corta inferior a la del medio.

La confirmación no es necesaria, pero deseable.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand3.type==CAND_SHORT && cand2.open<cand1.open && cand2.close>cand1.close && cand2.low<cand1.low && cand3.close<cand2.close) { comment=_language? "Unique Three River Bottom" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Unique Three River Bottom the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } }

3.1.4. Patrones compuestos de cuatro velas

CANDLE_STRUCTURE cand4; cand4=cand3; cand3=cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 3 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Pequeña golondrina escondida (alcista)





Comprar El patrón

no está

implementado Tendencia bajista.

Las dos primeras son dos Marubozu.

La tercera abre con un hueco hacia abajo, pero la transacción se lleva a cabo dentro del cuerpo de la segunda vela, formando una larga sombra superior.

La cuarta vela negra envuelve completamente la tercera, incluyendo la sombra.

No hace falta una confirmación.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && !cand4.bull && cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand3.type==CAND_SHORT && cand3.open<cand2.close && cand3.high>cand2.close && cand4.open>cand3.high && cand4.close<cand3.low) { comment=_language? "Concealing Baby Swallow" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Concealing Baby Swallow the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand4,InpColorBull,comment); } }

3.1.5. Patrones compuestos de dos velas

CANDLE_STRUCTURE cand5; cand5=cand4; cand4=cand3; cand3=cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 4 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Escape

(alcista)



Comprar El patrón

no está

implementado Tendencia bajista.

Las dos primeras sesiones —una vela negra "larga" y una vela negra "corta" (estrella) con hueco.

La tercera es "corta", puede ser de cualquier color.

La cuarta vela es negra "corta".

La quinta es blanca "larga" con un cierre dentro del hueco.

Se recomienda una confirmación. Escape

(bajista)



Vender El patrón

no está

implementado Tendencia alcista.

Las dos primeras sesiones —una vela blanca "larga" y una vela blanca "corta" (estrella) con hueco.

La tercera es una vela "corta", puede ser de cualquier color.

La cuarta vela es blanca "corta".

La quinta es negra "larga" con un cierre dentro del hueco.

Se recomienda una confirmación.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand4.bull && cand5.bull && (cand1.type==CAND_LONG|| cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand2.open<cand1.close && cand3.type==CAND_SHORT && cand4.type==CAND_SHORT && (cand5.type==CAND_LONG || cand5.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand5.close<cand1.close && cand5.close>cand2.open) { comment=_language? "Bullish Breakaway" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Breakaway the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand5,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && cand4.bull && !cand5.bull && (cand1.type==CAND_LONG|| cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand2.open<cand1.close && cand3.type==CAND_SHORT && cand4.type==CAND_SHORT && (cand5.type==CAND_LONG || cand5.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand5.close>cand1.close && cand5.close<cand2.open) { comment=_language? "Bearish Breakaway" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Breakaway the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand5,InpColorBear,comment); } }

3.2. PATRONES DE CONTINUIDAD

Los patrones de continuidad corresponden a los períodos de consolidación o descanso del mercado.

Independientemente de cuál es el patrón, es necesario determinar la posición actual, incluso si no cambia nada.

3.2.1. Patrones compuestos de una sola vela

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Patada o Coz

(alcista)



Comprar El patrón

no está

implementado Después del "Marubozu" negro hay un "Marubozu" blanco.

Hay un hueco entre los cuerpos.

No hace falta una confirmación. Patada o Coz

(bajista)



Vender El patrón

no está

implementado Después del "Marubozu" blanco hay un "Marubozu" negro.

Hay un hueco entre los cuerpos.

No hace falta una confirmación.

if (!cand1.bull && cand2.bull && cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.open<cand2.open) { comment=_language? "Bullish Kicking" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Kicking the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } if (cand1.bull && !cand2.bull && cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.open>cand2.open) { comment=_language? "Bearish Kicking" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Kicking the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } }

3.2.2. Patrones compuestos de dos velas

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Bajista sobre la línea del cuello



Vender El patrón

no está

implementado Tendencia bajista.

La primera vela del patrón es larga y negra.

La vela blanca abre por debajo del Mínimo de la vela negra y cierra muy cerca del Mínimo de la vela negra.

La vela blanca -no necesariamente larga.

Se recomienda una confirmación. En la línea del cuello

(bajista)



Vender El patrón

no está

implementado Tendencia bajista.

La primera vela del patrón es larga y negra.

La vela blanca abre por debajo del Mínimo de la vela negra y cierra ligeramente por encima del cierre de la vela negra.

La vela blanca -no necesariamente larga.

El cuerpo de la vela blanca es más pequeño que el cuerpo de la vela negra.

La sombra superior de la vela blanca es muy pequeña.

Se recomienda una confirmación. Línea de empuje

(bajista)



Vender

El patrón

no está

implementado Tendencia bajista.

La primera vela del patrón es larga y negra.

La vela blanca abre por debajo del Mínimo de la negra y cierra por encima del cierre de la vela negra, pero el precio del cierre sigue siendo inferior al medio de la vela negra.

La vela blanca -no necesariamente larga.

Se recomienda una confirmación.

Hay que tener en cuenta que estos modelos tienen mucho en común, aunque su implementación es algo distinta.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG)) { if (cand2.open<cand1.low && cand2.close==cand1.low) { comment=_language? "On Neck Line Bear" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "On Neck Line the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand2.open<cand1.low && cand2.close>=cand1.close && cand2.close<(cand1.close+cand1.bodysize* 0.01 )) { comment=_language? "In Neck Line Bear" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "In Neck Line the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.open<cand1.low && cand2.close>cand1.close && cand2.close<(cand1.open+cand1.close)/ 2 ) { comment=_language? "Thrusting Line Bea" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Thrusting Line the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } } } }

3.2.3. Patrones compuestos de tres velas

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Hueco alcista de triple formación

(alcista)



Comprar

El patrón

no está

implementado Tendencia alcista.

Las dos primeras velas son blancas "largas" con hueco entre ellas.

La tercera vela se abre en el cuerpo de la segunda y rellana el hueco.

Se recomienda una confirmación. Hueco alcista de triple formación

(bajista)



Vender

El patrón

no está

implementado Tendencia bajista.

Las dos primeras velas son negras "largas" con hueco entre ellas.

La tercera vela se abre en el cuerpo de la segunda y rellana el hueco.

Se recomienda una confirmación.

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.open>cand1.close && cand3.open>cand2.open && cand3.open<cand2.close && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "Upside Gap Three Methods" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Upside Gap Three Methods the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.open<cand1.close && cand3.open<cand2.open && cand3.open>cand2.close && cand3.close>cand1.close) { comment=_language? "Downside Gap Three Methods" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Downside Gap Three Methods the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } }

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Hueco alcista Tasuki

(alcista)



Comprar

< El patrón

no está

implementado Tendencia alcista.

El hueco entre dos velas blancas adyacentes. Las velas blancas no son necesariamente "largas".

La tercera vela abre cerca del nivel de cierre de la segunda vela.

La tercera sesión cierra en el hueco, pero el hueco está parcialmente relleno.

Se recomienda una confirmación. Hueco bajista Tasuki

(bajista)



Vender El patrón

no está

implementado Tendencia bajista.

El hueco entre dos velas negras adyacentes. Las velas negras no son necesariamente "largas".

La tercera vela abre cerca del nivel de cierre de la segunda vela.

La tercera sesión cierra en el hueco, pero el hueco está parcialmente relleno.

Se recomienda una confirmación.

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && !cand3.bull && cand1.type!=CAND_DOJI && cand2.type!=CAND_DOJI && cand2.open>cand1.close && cand3.open>cand2.open && cand3.open<cand2.close && cand3.close<cand2.open && cand3.close>cand1.close) { comment=_language? "Upside Tasuki Gap" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Upside Tasuki Gap the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && cand3.bull && cand1.type!=CAND_DOJI && cand2.type!=CAND_DOJI && cand2.open<cand1.close && cand3.open<cand2.open && cand3.open>cand2.close && cand3.close>cand2.open && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "Downside Tasuki Gap" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Downside Tasuki Gap the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } }

3.2.4. Patrones compuestos de cuatro velas

Nombre del patrón Orden Patrón clásico Forex Reconocimiento del patrón Triple golpe

(alcista)



Comprar La tendencia alcista es continuada con tres velas, al igual que en el patrón Tres soldados blancos: velas blancas largas con sombras cortas.

Forex: Los precios de cierre/apertura de las velas blancas son iguales.

La cuarta vela abre con un hueco al alza y cierra por debajo de la apertura de la primera vela blanca.

Forex: el cierre de la tercera vela y la apertura de la cuarta son iguales.

Se recomienda una confirmación. Triple golpe(bajista)



Vender La tendencia bajista es continuada con tres velas, al igual que en el patrón Tres cuervos negros: velas negras largas con sombras cortas.

Forex: Los precios de cierre/apertura de las velas negras son iguales (al igual que los Tres cuervos idénticos).

La cuarta vela abre con un hueco a la baja y cierra por encima de la apertura de la primera vela negra.

Forex: el cierre de la tercera vela y la apertura de la cuarta son iguales.

Se recomienda una confirmación.

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && !cand4.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close>cand1.close && cand3.close>cand2.close && cand4.close<cand1.open) { comment=_language? "Three-line strike" ; if (_forex) { if (cand4.open>=cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "Three-line strike the bull model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBull,comment); } } else { if (cand4.open>cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "Three-line strike the bull model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && cand4.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close<cand1.close && cand3.close<cand2.close && cand4.close>cand1.open) { comment=_language? "Three-line strike" ; if (_forex) { if (cand4.open<=cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "Three-line strike the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBear,comment); } } else { if (cand4.open<cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "Three-line strike the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBear,comment); } } }

4. La implementación de los indicadores



Vamos a seleccionar los parámetros de entrada necesarios.





Figura 3. Parámetros de entrada del indicador de los patrones de velas

El primer parámetro es "Averaging period" (Período de promediado) -Nos hace falta para determinar la dirección de la tendencia, definiendo las velas "long" (largas) y "short" (cortas).

El siguiente parámetro es "Enable signal" (Activar la señal) -responsable de la activación/desactivación de la señal. La señal notifica la aparición de un nuevo patrón.





Figura 4. Señales generadas por el indicador de los patrones de velas

Se diseña el parámetro "Number of bars for calculation" (Número de barras para el cálculo) para facilitar el funcionamiento del indicador. Si su valor es inferior o igual a cero se buscan patrones a través de todo el historial disponible, de los contrario se utiliza un conjunto de barras para la búsqueda, lo que facilita considerablemente el funcionamiento del indicador.

Creo que gracias a los colores todo queda muy claro...

"Enable comments" (Activar comentarios) activa/desactiva los nombres de los patrones de velas.

"Font size" (Tamaño de fuente) establece el tamaño de fuente de los comentarios.

La implementación del indicador es muy sencilla.

Espere a que aparezca una nueva barra:

if (rates_total==prev_calculated) { return (rates_total); }

Luego calculamos el valor inicial del contador para comenzar el bucle.

int limit; if (prev_calculated== 0 ) { if (InpCountBars<= 0 || InpCountBars>=rates_total) limit=InpPeriodSMA* 2 ; else limit=rates_total-InpCountBars; } else limit=prev_calculated- 1 ;

En el bucle comprobamos las combinaciones de las velas y las mostramos en pantalla, tal y como se muestra en la Figura 5:

Combinación con una vela: un flecha con el nombre del patrón por encima o por debajo de la vela.

Combinación con dos velas: Un rectángulo con borde fino con el nombre del patrón por encima o por debajo de la primera vela.

Combinación con tres velas o más: Un rectángulo con borde grueso con el nombre del patrón por encima o por debajo de la última vela.





Figura 5. Ejemplo sobre el funcionamiento del indicador de patrones de velas

Hay que tener en cuenta que debido a la posibilidad de sobrecarga de la función, la salida de las señales de distintos patrones se hace mediante las funciones con el mismo nombre DrawSignal(), pero con un número de parámetros diferente.

void DrawSignal( string objname,CANDLE_STRUCTURE &cand, color Col, string comment)

void DrawSignal( string objname,CANDLE_STRUCTURE &cand1,CANDLE_STRUCTURE &cand2, color Col, string comment)

void DrawSignal( string objname,CANDLE_STRUCTURE &cand1,CANDLE_STRUCTURE &cand2,CANDLE_STRUCTURE &cand3, color Col, string comment)

El código completo del indicador se encuentra en el archivo Candlestick_Patterns.mq5, adjunto a este artículo.

Conclusión



En este artículo hemos repasado la mayoría de los patrones de velas, los métodos para detectarlos y hemos proporcionado ejemplos de su implementación en el lenguaje de programación MQL5. Los archivos adjuntos al artículo contienen dos indicadores y un archivo de inclusión. Para utilizarlos, se ubican los indicadores en la carpeta \Indicators y el archivo de inclusión en la carpeta \Include, y luego se compilan.

Espero que el análisis de los patrones de velas le ayude a mejorar los resultados de su trabajo.

De cara al futuro, quiero añadir que las velas filtradas proporcionan mejores resultados que la mayoría de los indicadores técnicos, pero trataremos este tema en un próximo artículo, en el cual voy a crear un sistema de trading y un trading de Asesores Expertos mediante los patrones de velas.



