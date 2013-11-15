“温故而知新”

简介

描绘烛形图和分析烛图案是技术分析的一个迷人领域。烛形图的优点在于它们以能够查看数据动态的方式表示数据。

烛形图提供了关于交易的生动的心理学画面。在阅读和经过一段时间的实践之后，烛形图将成为您的主要分析工具的一部分。日本烛形图可以帮助您“洞察”金融市场，而这是其他图形方法难以做到的。它们同样适用于所有市场。

1. 烛的类型

传奇日本人 Munehisa Homma 是首先开始依据过去的价格预测将来的价格走势的分析家之一。Homma 在米市交易中采用的交易原则是日本烛形图技术的起源，现在已经在日本和世界各地广泛采用。

图 1. 烛的结构

考虑一下烛的结构（图 1）。表示开盘价与收盘价差异的矩形被称为烛的主体。主体的高度表示交易期内开盘价和收盘价之间的范围。当收盘价高于开盘价时，烛的主体是白色的（图 1 a）。如果主体是黑色（图 1 b），则表示收盘价低于开盘价。

烛可以有影线 - 上影线和下影线，影线的长度取决于开盘价/收盘价和最低价/最高价之间的距离。

烛逐根描绘在图表上，构成各种图案。依据理论，某些图案指出趋势正在改变的某种可能性，或者确认趋势，或者显示市场方向不明确。

作为一条原则，长烛主体表示买家或卖家（视烛的颜色而定）有压力。短主体表示牛熊之间的角力较弱。

烛 说明

“长烛”。到长烛的链接在有关日本烛形图的文献中普遍存在。

术语“长”指烛的长度，是开盘价和收盘价之间的差异。

最好考虑最新的价格走势来确定什么是长，什么不是长。

前五天或前十天 - 这是很长并且足以得出正确结论的时间。 “短烛”。短烛的确定可依据确定长烛的相同方法，具有类似的结果。

此外，有很多烛并不属于这两类。 “无影烛”。在日语中，"Marubozu（无影烛）" 指光头。

在任何情形下，该术语的含义反应了烛的主体没有上影线和/或下影线，或者影线非常短的事实。



黑色无影烛 - 没有上影线或下影线的长黑色主体。它经常是熊势持续图案或牛势反转图案的一部分，尤其出现在下降趋势中。长的黑色烛表示熊的重大胜利，因此通常出现在很多牛势特征的反转图案中的第一天。



白色无影烛 - 没有上影线或下影线的长白色主体。这是非常强的烛。与黑色无影烛相反，它是牛势持续图案或熊势反转图案的一部分。

“十字星”。如果烛的主体是如此之短，开盘价和收盘价是相同的，则称为“十字星”。

要求开盘价和收盘价必须完全相同，对数据带来严格限制，因此十字星非常罕见。

如果开盘价和收盘价之间的价格差异不超过几个价格变动（最小价格变动），则已经足够了。 “陀螺”是上影线和/或下影线长于主体的短烛。

有时它们被称为“白色”和“黑色”十字星。K 线图指出牛熊犹豫不决。

K 线图主体的颜色以及其影线的长短并不重要。相对于影线较短的主体是使其像陀螺的原因之所在。 “上吊”或“锤线”。这些是下影线长、主体短的烛。主体在价格范围的顶部。

这些烛令人吃惊的属性是它们能够表示牛势和熊势，而这又取决于它们所在的趋势阶段。

下降趋势中出现这些烛是牛熊在市场中的统计即将结束的信号，在这种情况下，此烛被称为“锤线”。

如果烛出现在上升趋势中，则表示上升趋势可能结束，烛有一个不吉利的名称 - “上吊”。 “星形线”在每次出现短主体从上一长主体向上或向下跳空开盘时出现，主体颜色并不重要。

理想情况下，缺口必须与影线一致，但这并不是必须的。星形线表示不确定性在市场中占优势。

星形线包含在很多烛图案中，大多数是反转图案。

表 1. 烛的类型

单独的烛对烛组合的分析至关重要。当一名分析师单独使用它们，然后将它们与其他烛组合在一起时，市场的心理学状态便呈现出来。

2. 识别烛的基本类型

2.1. 必要的结构



烛图案可以是单独的烛，也可以包含若干烛。对于烛图案，有几条识别原则。

示例：黄昏之星（熊势图案）。上升趋势。第一根和第三根烛是“长”的。星的影线短，颜色并不重要。经典图案：对于 Forex，星与第一根烛的收盘价不相同，且在第一根烛的范围内：第一根烛的收盘价和星的开盘价相等。第三根烛收在第一根烛的主体内。

因此，首先让我们学习识别烛的类型。为此，我们编写了函数 RecognizeCandle，该函数将识别烛的类型并返回必要的信息。

bool RecognizeCandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, datetime time, int aver_period,CANDLE_STRUCTURE &res)

symbol - 交易品种的名称



period – 图表周期



time – 烛的开盘时间



aver_period - 取平均值的周期



res - 在其中返回结果的一个结构

其中：

让我们依据烛图案的识别原则定义需要的结果：

开盘价、收盘价、最高价和最低价；

烛的开盘时间；

趋势方向；

牛烛或熊烛；

烛主体的长度 – 一个绝对值；

烛的类型（依据表 1）。

让我们创建一个结构：

struct CANDLE_STRUCTURE { double open,high,low,close; datetime time; TYPE_TREND trend; bool bull; double bodysize; TYPE_CANDLESTICK type; };

其中 trend 和 type 是枚举类型的变量：

enum TYPE_CANDLESTICK { CAND_NONE, CAND_MARIBOZU, CAND_MARIBOZU_LONG, CAND_DOJI, CAND_SPIN_TOP, CAND_HAMMER, CAND_INVERT_HAMMER, CAND_LONG, CAND_SHORT, CAND_STAR }; enum TYPE_TREND { UPPER, DOWN, LATERAL };

让我们考虑 RecognizeCandle 函数。

2.2. 烛类型的识别

bool RecognizeCandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, datetime time, int aver_period,CANDLE_STRUCTURE &res) { MqlRates rt[]; if ( CopyRates (symbol,period,time,aver_period+ 1 ,rt)<aver_period) { return (false); }

首先，使用 CopyRates 函数从以前的 aver_period +1 根烛获取数据。注意数据存储在我们获得的数组中的顺序。

如果成功获得数据，则开始用数据填充我们的返回结构 CANDLE_STRUCTURE。

res.open=rt[aver_period].open; res.high=rt[aver_period].high; res.low=rt[aver_period].low; res.close=rt[aver_period].close; res.time=rt[aver_period].time;

定义趋势。什么是趋势？如果此问题具有相当完整的答案，则市场的秘密就已经被泄漏了。在本文中，我们将使用通过移动平均线来确定趋势的方法。

MA=(C1+C2+…+Cn)/N，

其中，C – 收盘价，N – 柱的数量。

L. Morris 在其 "Candlestick Charticng Explained.Timeless techniques for Trading Stocks and Futures" （烛形图精解：股票和期货交易的永恒技术）一书中使用周期为十的移动平均线来识别短期趋势：如果收盘价高于平均价，则趋势向上；如果收盘价低于平均价，则趋势向下。

它看起来如下所示：

double aver= 0 ; for ( int i= 0 ;i<aver_period;i++) { aver+=rt[i].close; } aver=aver/aver_period; if (aver<res.close) res.trend=UPPER; if (aver>res.close) res.trend=DOWN; if (aver==res.close) res.trend=LATERAL;

接下来，我们定义我们的烛是牛势还是熊势，我们计算烛主体的绝对值、影线的大小、aver_period 周期内烛的平均主体长度以及其他必须的直接数据。

res.bull=res.open<res.close; res.bodysize= MathAbs (res.open-res.close); double shade_low=res.close-res.low; double shade_high=res.high-res.open; if (res.bull) { shade_low=res.open-res.low; shade_high=res.high-res.close; } double HL=res.high-res.low; double sum= 0 ; for ( int i= 1 ; i<=aver_period; i++) sum=sum+ MathAbs (rt[i].open-rt[i].close); sum=sum/aver_period;

现在，让我们处理烛类型的识别。

2.3. 烛类型的识别原则

“长”烛。要定义“长”烛，检查当前烛相对于先前 aver_period 根烛的平均值的值。

(主体) > (最后五天的主体平均值) *1.3



if (res.bodysize>sum* 1.3 ) res.type=CAND_LONG;

“短”烛。要定义“短”烛，使用与定义“长”烛相同的原则，但是条件有变。

(主体) > (最后 X 天的主体平均值) *0.5

if (res.bodysize<sum* 0.5 ) res.type=CAND_SHORT;

十字星。十字星在开盘价和收盘价相等时出现。这是非常严格的原则。对于大多数类型的数据，在寻找图案时我们可以容忍一定的偏差。公式允许寻找两个价格之间在可接受的限制内的百分比差异。

（十字星主体）< (最高价与最低价之间的范围) * 0.03

if (res.bodysize<HL* 0.03 ) res.type=CAND_DOJI;

“无影烛”。这是没有上影线或下影线，或者影线非常短的烛

(下影线) < (主体) * 0.03 或 (上影线) < (主体) * 0.03

if ((shade_low<res.bodysize* 0.01 || shade_high<res.bodysize* 0.01 ) && res.bodysize> 0 ) { if (res.type==CAND_LONG) res.type=CAND_MARIBOZU_LONG; else res.type=CAND_MARIBOZU; }

在为本文编写指标时，必须区分“长”无影烛，为此我不得不添加了检查“长”烛的条件。

“锤线”和“上吊”。主体位于每日范围的上部，并且下影线比主体长很多。如果有的话，也必须考虑上影线的长度。主体和下影线之间的比例定义为主体长度和下影线长度之比：

(下影线)>(主体)*2 且 (上影线)< (主体)*0.1

if (shade_low>res.bodysize* 2 && shade_high<res.bodysize* 0.1 ) res.type=CAND_HAMMER;

“射击之星”和“反转锤线”类似于“锤线”，但是具有相反的条件：

(下影线)<(主体)*0.1 和(上影线)> (主体)*2

if (shade_low<res.bodysize* 0.1 && shade_high>res.bodysize* 2 ) res.type=CAND_INVERT_HAMMER;

“陀螺”。这些是影线比主体长的“短”烛：

(下影线) > (主体) 且 (上影线) > (主体)

if (res.type==CAND_SHORT && shade_low>res.bodysize && shade_high>res.bodysize) res.type=CAND_SPIN_TOP;

附带的文件 CandlestickType.mqh 包含了函数的原文和结构说明。

本文还附带了 Candlestick Type Color.mq5 指标，该指标依据烛的类型在图表上绘制烛。

图 2. Candlestick Type Color.mq5 的例子

这样，我们创建了一个返回所有必要数据的函数。

现在，我们可以继续创建识别烛图案的指标。

3. 烛图案及其识别算法



烛图案即可以由一根烛构成，也可以由几根烛构成，但很少超过五根或六根。在日语文献中，它们有时候指包含大量烛的图案。我们考虑图案的顺序并不反应它们的重要性或预测能力。

烛图案分为两种类型 - 反转图案和持续图案。

我们将首先考虑简单图案（一根烛），然后考虑复杂图案（几根烛）。包含图案的图形由两条小的垂直线开始。这些线仅指出先前的市场趋势的方向，不应用作图案之间的关系的直接指示。

用一张表来表示这些图案，第一行为牛势图案，第二行为相反的熊势图案，如果有的话。

3.1. 烛的反转图案

3.1.1. 由一根烛组成的图案

获取一根烛的数据：

for ( int i=limit;i<rates_total- 1 ;i++) { CANDLE_STRUCTURE cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

并识别图案。

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 反转

锤线

（牛势）



买入 下降趋势。

上影线不短于主体的 2 倍，并且不超过主体的 3 倍。

没有下影线，或者下影线非常短（不超过烛范围的 10%）。

长仓中主体的颜色并不重要，对于短仓，白色锤线比黑色锤线强得多。

建议进行确认。 上吊

（熊势）



卖出 上升趋势。

下影线不短于主体的 2 倍，并且不超过主体的 3 倍。

没有上影线，或者上影线非常短（不超过烛范围的 10%）。

长仓中主体的颜色并不重要，对于短仓，黑色上吊线比白色上吊线强得多。

建议进行确认。

if (cand1.trend==DOWN && cand1.type==CAND_INVERT_HAMMER) { comment=_language? " 反转锤线" ; DrawSignal(prefix+ "反转锤线牛势模型" + string (objcount++),cand1,InpColorBull,comment); } if (cand1.trend==UPPER && cand1.type==CAND_HAMMER) { comment=_language? " 上吊" ; DrawSignal(prefix+ "上吊熊势模型" + string (objcount++),cand1,InpColorBear,comment); }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 锤线

（牛势）



买入 下降趋势。

下影线不短于主体的 2 倍，并且不超过主体的 3 倍。

没有上影线，或者下影线非常短（不超过烛范围的 10%）。

长仓中主体的颜色并不重要，对于短仓，白色锤线比黑色锤线强得多。

建议进行确认。 射击之星

（熊势）



卖出 上升趋势。

上影线不短于主体的 3 倍。

没有下影线，或者下影线非常短（不超过烛范围的 10%）。

价格在星和上一烛之间有缺口。

Forex：前一烛的收盘价和星的开盘价相同。

主体颜色并不重要。

建议进行确认。

if (cand1.trend==DOWN && cand1.type==CAND_HAMMER) { comment=_language? "锤线" ; DrawSignal(prefix+ "锤线牛势模型" + string (objcount++),cand1,InpColorBull,comment); } if (cand1.trend==UPPER && cand2.trend==UPPER && cand2.type==CAND_INVERT_HAMMER) { comment=_language? "射击之星" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open) { DrawSignal(prefix+ "射击之星熊势模型" + string (objcount++),cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "射击之星熊势模型" + string (objcount++),cand2,InpColorBear,comment); } } }

我想提醒您注意，在“射击之星”中，我们实际上需要两根烛，因为在识别条件中考虑了前一天的主体。

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 执带线

（牛势）





买入 此图案

未

实施 下降趋势。

在趋势方向上以较大的缺口开盘。

白色烛 — 长无影烛形图。

白色烛的主体比上一根烛的主体长很多。

建议进行确认。 执带线

（熊势）



卖出 此图案

未

实施 上升趋势。

在趋势方向上以较大的缺口开盘。

黑色烛 — 长无影烛。

黑色烛的主体比上一根烛的主体长很多。

建议进行确认。

if (cand2.trend==DOWN && cand2.bull && !cand1.bull && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand2.close<cand1.close) { comment=_language? "执带线" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "执带线牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } if (cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand1.bull && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand2.close>cand1.close) { comment=_language? "执带线" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "执带线熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } }

与“射击之星”类似，使用两根烛，因为在识别图案时考虑了前一天的主体。

3.1.2. 由二根烛组成的图案

添加另一根烛：

CANDLE_STRUCTURE cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 1 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

并识别图案：





图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 吞噬

（牛势）



买入 下降趋势。

第二根烛的主体完全覆盖第一根的主体。

Forex：黑色烛的收盘价与白色烛的开盘价相同。

影线并不重要。

建议进行确认。 吞噬

（熊势）



卖出 上升趋势。

第二根烛的主体完全覆盖第一根的主体。

Forex：白色烛的收盘价与黑色烛的开盘价相同。

影线并不重要。

建议进行确认。

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && cand1.bodysize<cand2.bodysize) { comment=_language? "吞噬" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "吞噬牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "吞噬牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand1.bodysize<cand2.bodysize) { comment=_language? "吞噬" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "吞噬熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "吞噬熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 十字胎（牛）



买入 下降趋势。

图案的第一根烛为长黑色。

十字星位于第一根烛的范围内，包括影线。

Forex：十字星在第一根烛的收盘价上。如果十字星影线较短，则对于 Forex 而言，图案应被视为十字星。

建议进行确认。 十字胎

（熊势）



卖出 上升趋势。

图案的第一根烛为长白色。

十字星位于第一根烛的范围内，包括影线。

Forex：十字星在第一根烛的收盘价上。如果十字星影线较短，则对于 Forex 而言，图案应被视为十字星。

建议进行确认。

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? " "十字胎" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.close<=cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "十字胎牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "十字胎牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Harami Cross" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.close>=cand2.close && cand1.close>=cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "十字胎熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "十字胎熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 孕线

（牛势）



买入 下降趋势。

第一根“长”烛的主体完全吞噬第二根的主体。

影线并不重要。

Forex：黑色烛的收盘价与白色烛的开盘价相同。

建议进行确认。 孕线

（熊势）



卖出 上升趋势。

第一根“长”烛的主体完全吞噬第二根的主体。

影线并不重要。

Forex：白色烛的收盘价与黑色烛的开盘价相同。

建议进行确认。

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type!=CAND_DOJI && cand1.bodysize>cand2.bodysize) { comment=_language? "孕线" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.close<=cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "孕线牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "孕线牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type!=CAND_DOJI && cand1.bodysize>cand2.bodysize) { comment=_language? " 孕线" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.close>=cand2.close && cand1.close>=cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "孕线熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "孕线熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 十字星

（牛势）



买入 下降趋势。

图案的第一根烛是长黑色。

第二根烛 - 十字星在趋势方向上有缺口。

Forex：无缺口。

十字星的影线较短。

建议进行确认。 十字星

（熊势）



卖出 上升趋势。

图案的第一根烛是长白色。

第二根烛 - 十字星在趋势方向上有缺口。

Forex：无缺口。

十字星的影线较短。

建议进行确认。

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "十字星" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open) { DrawSignal(prefix+ "十字星牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "十字星牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "十字星" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open) { DrawSignal(prefix+ "十字星熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "十字星熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 穿刺图案

（牛势）



买入 下降趋势。

两根烛都是长的。

白色烛的开盘价低于黑色烛的最低价。

Forex：黑色烛的收盘价和白色烛的开盘价相同。

白色烛收在黑色烛内并覆盖主体的 50%。（对于股票市场：与乌云压顶不同，此要求没有例外。）

经典模型不需要进行确认，而 Forex 需要进行确认。 乌云压顶（熊势）



卖出 上升趋势。

两根烛都是长的。

黑色烛的开盘价高于白色烛的最高价。

Forex：白色烛的收盘价和黑色烛的开盘价相同。

黑色烛收在白色烛内并覆盖主体的 50%。

经典模型不需要进行确认，而 Forex 需要进行确认。

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close>(cand1.close+cand1.open)/ 2 ) { comment=_language? "穿刺线" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand2.close<=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ "云中闪烁" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand2.open<cand1.low && cand2.close<=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ " 穿刺线 " + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close<(cand1.close+cand1.open)/ 2 ) { comment=_language? "乌云盖顶" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand2.close>=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ "乌云盖顶" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.high<cand2.open && cand2.close>=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ "乌云盖顶" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 相逢线

（牛势）



买入 此图案

未

实施 下降趋势。

图案的第一根烛是长黑色。

白色烛的开盘价有较大的缺口，并且低于黑色烛的最低价。

两根烛的收盘价相同。

白色烛的主体大于黑色烛的主体。

需要进行确认。 相逢线

（熊势）



卖出 此图案

未

实施 上升趋势。

图案的第一根烛是长白色。

黑色烛的开盘价有较大的缺口，并且高于白色烛的最高价。

两根烛的收盘价相同。

黑色烛的主体大于白色烛的主体。

需要进行确认。

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close==cand2.close && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand1.low>cand2.open) { comment=_language? "相逢线" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "相逢线牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close==cand2.close && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand1.high<cand2.open) { comment=_language? "相逢线" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "相逢线熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 最低价相同

（牛势）



买入 此图案

未

实施 下降趋势。

图案的第一根烛并不是必须要为长的。

第二根烛的开盘价在第一根烛的主体内。

两根烛的收盘价相同。

没有下影线或下影线很短。

需要进行确认。

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && !cand2.bull && cand1.close==cand2.close && cand1.bodysize>cand2.bodysize) { comment=_language? "最低价相同" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "最低价相同牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 飞鸽回巢<br1>（牛势）

牛势飞鸽回巢

买入 此图案

未

实施 下降趋势。

图案的第一根烛并不是必须要为长的。

第二根烛的开盘价在第一根烛的主体内。

两根烛的收盘价相同。

没有下影线或下影线很短。

需要进行确认。

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.open) { comment=_language? "飞鸽回巢" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "飞鸽回巢牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } }

3.1.3. 由三根烛组成的图案

CANDLE_STRUCTURE cand3; cand3=cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 2 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 弃婴

（牛势）



买入 此图案

未

实施

这是一种罕见但非常重要的反转图案。

下降趋势。

图案的第一根烛是长黑色。

第二根烛是有缺口的十字星，并且缺口不仅在烛的主体之间，也在阴影之间。

第三根烛是在影线之间具有相同缺口的“长”白色烛，并且收盘价在第一根烛的主体内。 弃婴

（熊势）



卖出 此图案

未

实施

这是一种罕见但非常重要的反转图案。

上升趋势。

图案的第一根烛是长白色。

第二根烛是有缺口的十字星，并且缺口不仅在烛的主体之间，也在阴影之间。

第三根烛是在影线之间具有相同缺口的“长”黑色烛，并且收盘价在第一根烛的主体内。

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand3.trend==DOWN && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close<cand1.open && cand3.close>cand1.close) { comment=_language? "弃婴 (牛势)" : "Abandoned Baby" ; if (!_forex) { if (cand1.low>cand2.high && cand3.low>cand2.high) { DrawSignal(prefix+ "弃婴牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand1,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close>cand1.open && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "弃婴 (熊势)" : "Abandoned Baby" ; if (!_forex) { if (cand1.high<cand2.low && cand3.high<cand2.low) { DrawSignal(prefix+ "弃婴熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 黎明之星

（牛势）



买入

下降趋势。

第一根和第三根烛是“长”烛。

星的影线较短，并且颜色并不重要。

星与第一根烛的收盘价不相同。

Forex：第一根烛的收盘价和星的开盘价相等。

第三根烛收在第一根烛的主体内。

黄昏之星

（熊势）)



卖出 上升趋势。

第一根和第三根烛是“长”烛。

星的影线较短，并且颜色并不重要。

星与第一根烛的收盘价不相同。

Forex：第一根烛的收盘价和星的开盘价相等。

第三根烛收在第一根烛的主体内。



if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand3.trend==DOWN && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand3.close>cand1.close && cand3.close<cand1.open) { comment=_language? "黎明之星" ; if (_forex) { if (cand2.open<=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "黎明之星牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand2.open<cand1.close && cand2.close<cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "黎明之星牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand3.close<cand1.close && cand3.close>cand1.open) { comment=_language? "黄昏之星" ; if (_forex) { if (cand2.open>=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "黄昏之星熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand2.open>cand1.close && cand2.close>cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "黄昏之星熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 黎明十字星

（牛势）



买入



下降趋势。

图案的第一根烛是长黑色。

第二根烛 - 十字星在趋势方向上有缺口。

Forex：无缺口。

十字星的影线较短。

第三根烛收在第一根烛的主体内。

黄昏之星

（熊势）



卖出



上升趋势。

图案的第一根烛是长白色。

第二根烛 - 十字星在趋势方向上有缺口。

Forex：无缺口。

十字星的影线较短。

建议进行确认。

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand3.trend==DOWN && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close>cand1.close && cand3.close<cand1.open) { comment=_language? "黎明十字星" ; if (_forex) { if (cand2.open<=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "黎明十字星牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand2.open<cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "黎明十字星牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close<cand1.close && cand3.close>cand1.open) { comment=_language? "黄昏十字星" ; if (_forex) { if (cand2.open>=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "黄昏十字星熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand2.open>cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "黄昏之星熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand3,cand3,InpColorBear,comment); } } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 上升缺口双飞乌鸦



卖出

此图案

未

实施 上升趋势。

第一根烛为“长”白色。

白色烛和黑色烛之间有缺口。

第三根烛的开盘价比第二根高并且吞噬第二根。

建议进行确认。

图案的含义：如果价格在第 4 根烛期间不能上涨，则我们应预期价格下跌。 双飞乌鸦

（熊势）



卖出

此图案

未

实施 上升趋势。

图案的第一根烛是长白色。

白色烛和第一根黑色烛之间有缺口。

第三根烛是黑色并且必须较“长”，开盘价在第二根烛内或上方，并且收盘价在白色烛以内或下方，覆盖缺口。

建议进行确认。

如果第二只乌鸦（第三根烛）吞噬了白色烛，则不需要进行确认。

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.close && cand1.close<cand3.close && cand2.open<cand3.open && cand2.close>cand3.close) { comment=_language? "上升缺口双飞乌鸦" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "上升缺口双飞乌鸦熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG|| cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) &&(cand3.type==CAND_LONG|| cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.close && cand3.open>cand2.close && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "双飞乌鸦" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "双飞乌鸦熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 南方三星

（牛势）



买入



下降趋势。

第一根烛是具有长下影线的长黑色。

第二根烛比第一根短，并且其最低价高于第一根烛的最低价。

第三根烛是短的黑色无影烛线柱或星，在第二根烛的范围内。

建议进行确认。 强弩之末

（熊势）



卖出



上升趋势。

具有较高收盘价的三根白色烛。前两根烛是“长”烛。

每根烛的开盘价在前一根的主体内。

Forex：白色烛的开盘价/收盘价相同。

第三根烛的开盘价在第二根烛的收盘价附近。

第三根烛是一颗星或陀螺。

建议进行确认。

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_MARIBOZU || cand3.type==CAND_SHORT) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand1.low<cand2.low && cand3.low>cand2.low && cand3.high<cand2.high) { comment=_language? "南方三星" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "南方三星牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } else { if (cand1.close<cand2.open && cand2.close<cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "南方三星牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_SPIN_TOP || cand3.type==CAND_SHORT)) { comment=_language? "强弩之末" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "强弩之末熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } else { if (cand1.close>cand2.open && cand2.close<=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "强弩之末熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand3,cand3,InpColorBear,comment); } } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 三白兵

（牛势）



买入



下降趋势。

三根长白色烛依次出现，每根的收盘价高于前一根的收盘价。

每根烛的开盘价在前一烛的主体内。

Forex：烛的收盘价/开盘价相同。

烛的上影线较短。

不需要进行确认。 三只黑乌鸦

（熊势）



卖出

此图案

未

实施 上升趋势。

三根长黑色烛依次出现，每根的收盘价低于前一根的收盘价。

每根烛的开盘价在前一烛的主体内。

Forex：对应于图案相同的三只乌鸦。

烛的下影线较短。

不需要进行确认。

if (cand1.trend==DOWN && cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG)) { comment=_language? "三白兵" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "三白兵牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } else { if (cand1.close>cand2.open && cand2.close>cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "三白兵牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.open && cand2.close<cand3.open) { comment=_language? "三只黑乌鸦" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "三只黑乌鸦熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand3,cand3,InpColorBear,comment); } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 三外升

（牛势）



买入



下降趋势。

首先，图案是吞噬（牛）形态：第二根烛的主体完全覆盖第一根的主体。

Forex：黑色烛的收盘价和白色烛的开盘价相同。

影线并不重要。

然后，在第三根烛上，有较高的收盘价。

不需要进行确认：图案本身就是牛势吞噬的确认。 三外降

（熊势）



卖出



上升趋势。

首先，图案是吞噬（熊）形态：第二根烛的主体完全覆盖第一根的主体。

Forex：白色烛的收盘价和第一根黑色烛的开盘价相同。

影线并不重要。

然后，在第三根烛上，有较低的收盘价。

不需要进行确认。图案本身就是熊势吞噬的确认。

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && cand3.bull && cand2.bodysize>cand1.bodysize && cand3.close>cand2.close) { comment=_language? "三外升" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "三外升牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "三外升牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && !cand3.bull && cand2.bodysize>cand1.bodysize && cand3.close<cand2.close) { comment=_language? "三外降" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "三外降熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "三外降熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 三内升

（牛势）



买入



下降趋势。

在前两根烛中形成孕线（牛势）图案：短的白色主体被长的黑色主体吞噬。

第三根烛的收盘价高于前两根烛的最高价。

不需要进行确认：图案本身就是牛势孕线的确认。 三内降

（熊势）



卖出



上升趋势。

在前两根烛中形成孕线（熊势）图案：短的黑色主体被长的白色主体吞噬。

第三根烛的收盘价低于前两根烛的最低价。

不需要进行确认：图案本身就是熊势孕线的确认。

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand3.close>cand2.close) { comment=_language? "三内升" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.close<=cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "三内升牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "三内升牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand3.close<cand2.close) { comment=_language? "三内降" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.close>=cand2.close && cand1.close>=cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "三内降熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "三内降熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 三星

（牛势）



买入



下降趋势。

第一颗十字星和前一烛之间无需缺口。

所有三根烛都是十字星。

中间的十字星有向上或向下的缺口。

Forex：所有三颗十字星都在一个价格水平上。

建议进行确认。 三星

（熊势）



卖出



上升趋势。

第一颗十字星和前一烛之间无需缺口。

所有三根烛都是十字星。

中间的十字星有向上或向下的缺口。

Forex：所有三颗十字星都在一个价格水平上。

建议进行确认。

if (cand1.trend==DOWN && cand1.type==CAND_DOJI && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "牛势三星" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "三星牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } else { if (cand2.open!=cand1.close && cand2.close!=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "三星牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.type==CAND_DOJI && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "熊势三星" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "三星熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } else { if (cand2.open!=cand1.close && cand2.close!=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "三星熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 三只相同的乌鸦

（熊势）



卖出



上升趋势。

三根长的黑色烛依次出现，每根的收盘价低于前一根的收盘价。

每根烛的开盘价近似等于前一烛的收盘价。

烛的下影线较短。

不需要进行确认。

if (cand1.trend==UPPER && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG)) { comment=_language? "三只相同乌鸦" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "三只相同乌鸦熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } else { if (cand1.close>=cand2.open && cand2.close>=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "三只相同乌鸦熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 独特三河底

（牛势）



买入

此图案

未

实施 下降趋势。

模型的第一根烛是具有短影线的长黑色烛。

在第二根烛上出现孕线，但是为黑色主体。

第二根烛的下影线提供了新的最低价。

第三根烛是比第二根低的短白色烛。

并不是必须要进行确认，但希望进行。

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand3.type==CAND_SHORT && cand2.open<cand1.open && cand2.close>cand1.close && cand2.low<cand1.low && cand3.close<cand2.close) { comment=_language? "独特三河底" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "独特三河底牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } }

3.1.4. 由四根烛组成的图案

CANDLE_STRUCTURE cand4; cand4=cand3; cand3=cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 3 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 隐藏的小燕子（牛）





买入 此图案

未

实施 下降趋势。

前两根烛是两根无影烛。

第三根烛向下跳空开盘，但是交易在第二根烛的主体内进行，形成长的上影线。

第四根黑色烛完成吞噬第三根，包括影线。

不需要进行确认。

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && !cand4.bull && cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand3.type==CAND_SHORT && cand3.open<cand2.close && cand3.high>cand2.close && cand4.open>cand3.high && cand4.close<cand3.low) { comment=_language? "隐藏的小燕子" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "隐藏的小燕子牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand4,InpColorBull,comment); } }

3.1.5. 由两根烛组成的图案

CANDLE_STRUCTURE cand5; cand5=cand4; cand4=cand3; cand3=cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 4 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 突破

（牛势）



买入 此图案

未

实施 下降趋势。

前两根烛 — “长”黑色烛和具有缺口的“短”黑色烛。

第三根烛是“短”的，可以具有任意颜色。

第四根烛是“短”黑色。

第五根是“长”白色，并且收盘价在缺口内。

建议进行确认。 突破

（熊势）



卖出 此图案

未

实施 上升趋势。

前两根烛 — “长”白色烛和具有缺口的“短”白色烛。

第三根烛是“短”的，可以具有任意颜色。

第四根烛是“短”白色。

第五根是“长”黑色，并且收盘价在缺口内。

建议进行确认。

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand4.bull && cand5.bull && (cand1.type==CAND_LONG|| cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand2.open<cand1.close && cand3.type==CAND_SHORT && cand4.type==CAND_SHORT && (cand5.type==CAND_LONG || cand5.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand5.close<cand1.close && cand5.close>cand2.open) { comment=_language? "牛势突破" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "突破牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand5,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && cand4.bull && !cand5.bull && (cand1.type==CAND_LONG|| cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand2.open<cand1.close && cand3.type==CAND_SHORT && cand4.type==CAND_SHORT && (cand5.type==CAND_LONG || cand5.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand5.close>cand1.close && cand5.close<cand2.open) { comment=_language? "熊势突破" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "突破熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand5,InpColorBear,comment); } }

3.2. 持续图案

持续图案是市场处于休眠时的状态。

无论是何模型，您都需要决定您的当前仓位，即使它没有任何变化。

3.2.1. 由一根烛组成的图案

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 逆转

（牛势）



买入 此图案

未

实施 黑色无影烛后面跟着白色无影烛。

两个主体之间有缺口。

不需要进行确认。 逆转

（熊势）



卖出 此图案

未

实施 白色无影烛后面跟着黑色无影烛。

两个主体之间有缺口。

不需要进行确认。

if (!cand1.bull && cand2.bull && cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.open<cand2.open) { comment=_language? "牛势逆转" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "逆转牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } if (cand1.bull && !cand2.bull && cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.open>cand2.open) { comment=_language? "熊势逆转" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "逆转熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } }

3.2.2. 由两根烛组成的图案

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 牛势颈上线



卖出 此图案

未

实施 下降趋势。

图案的第一根烛是长黑色。

白色烛的开盘价低于黑色烛的最低价，并且收盘价在黑色烛的最低价附近。

白色烛 - 并不是必需要是长烛。

建议进行确认。 颈内线

（熊势）



卖出 此图案

未

实施 下降趋势。

图案的第一根烛是长黑色。

白色烛的开盘价低于黑色烛的最低价，并且收盘价略高于黑色烛的收盘价。

白色烛 - 并不是必需要是长烛。

白色烛的主体短于黑色烛的主体。

白色烛的上影线很短。

建议进行确认。 插入线

（熊势）



卖出

此图案

未

实施 下降趋势。

图案的第一根烛是长黑色。

白色烛的开盘价低于黑色烛的最低价，并且收盘价略高于黑色烛的收盘价，但收盘价仍然低于黑色烛的中间位置。

白色烛 - 并不是必需要是长烛。

建议进行确认。

请注意，这三种模型在很多地方是一样的，因此它们的实施仅有一些不同。

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG)) { if (cand2.open<cand1.low && cand2.close==cand1.low) { comment=_language? "颈上线熊势" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "颈上线熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand2.open<cand1.low && cand2.close>=cand1.close && cand2.close<(cand1.close+cand1.bodysize* 0.01 )) { comment=_language? "颈内线熊势" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "颈内线熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.open<cand1.low && cand2.close>cand1.close && cand2.close<(cand1.open+cand1.close)/ 2 ) { comment=_language? "插入线熊势" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "插入线熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } } } }

3.2.3. 由三根烛组成的图案

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 上缺口三方法

（牛势）



买入

此图案

未

实施 上升趋势。

前两根烛是有缺口的两根“长”白色烛。

第三根烛的开盘价在第二根烛的主体内并回填缺口。

建议进行确认。 下缺口三方法

（熊势）



卖出

此图案

未

实施 下降趋势。

前两根烛是有缺口的两根“长”黑色烛。

第三根烛的开盘价在第二根烛的主体内并回填缺口。

建议进行确认。

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.open>cand1.close && cand3.open>cand2.open && cand3.open<cand2.close && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "上缺口三方法" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "上缺口三方法牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.open<cand1.close && cand3.open<cand2.open && cand3.open>cand2.close && cand3.close>cand1.close) { comment=_language? "下缺口三方法" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "下缺口三方法牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } }

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 上肩带缺口

（牛势）



买入

< 此图案

未

实施 上升趋势。

两根相邻白色烛之间有缺口。白色烛并不是必需要是“长”烛。

第三根烛的开盘价在第二根烛的主体内。

第三根烛的收盘价在缺口内，但缺口未被填满。

建议进行确认。 下肩带缺口

（熊势）



卖出 此图案

未

实施 下降趋势。

两根相邻黑色烛之间有缺口。黑色烛并不是必需要是“长”烛。

第三根烛的开盘价在第二根烛的主体内。

第三根烛的收盘价在缺口内，但缺口未被填满。

建议进行确认。

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && !cand3.bull && cand1.type!=CAND_DOJI && cand2.type!=CAND_DOJI && cand2.open>cand1.close && cand3.open>cand2.open && cand3.open<cand2.close && cand3.close<cand2.open && cand3.close>cand1.close) { comment=_language? "上肩带缺口" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "上肩带缺口牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && cand3.bull && cand1.type!=CAND_DOJI && cand2.type!=CAND_DOJI && cand2.open<cand1.close && cand3.open<cand2.open && cand3.open>cand2.close && cand3.close>cand2.open && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "下肩带缺口" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "下肩带缺口牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } }

3.2.4. 由四根烛组成的图案

图案名称 订单 经典图案 Forex 图案识别 三线打击

（牛势）



买入 三根烛表示牛势继续，类似于三白兵图案：具有短影线的长白烛。

Forex：白色烛的开盘价/收盘价相同。

第四根烛向上跳空开盘，并且收盘价低于第一根白色烛的开盘价。

Forex：第三根烛的收盘价与第四根烛的开盘价相同。

建议进行确认。 三线打击（熊势）



卖出 三根烛表示熊势继续，类似于三只黑乌鸦图案：具有短影线的长黑烛。

Forex：黑色烛的开盘价/收盘价相同（类似于三只相同的乌鸦）。

第四根烛向下跳空开盘，并且收盘价高于第一根黑色烛的开盘价。

Forex：第三根烛的收盘价与第四根烛的开盘价相同。

建议进行确认。

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && !cand4.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close>cand1.close && cand3.close>cand2.close && cand4.close<cand1.open) { comment=_language? "三线打击" ; if (_forex) { if (cand4.open>=cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "三线打击牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBull,comment); } } else { if (cand4.open>cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "三线打击牛势模型" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && cand4.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close<cand1.close && cand3.close<cand2.close && cand4.close>cand1.open) { comment=_language? "三线打击" ; if (_forex) { if (cand4.open<=cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "三线打击熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBear,comment); } } else { if (cand4.open<cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "三线打击熊势模型" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBear,comment); } } }

4. 指标的实施



让我们选择需要的输入参数。





图 3. 烛图案指标的输入参数

第一个参数是 "Averaging period"（平均周期） - 我们需要用其来确定趋势方向，定义“长”烛和“短”烛。

下一个参数是 "Enable signal"（启用信号） - 负责启用/禁用信号。信号通知有新的图案出现。

图 4. 烛图案指标生成的信号

参数 "Number of bars for calculation"（用于计算的柱数）专为促进指标的工作而设计。如果其值小于或等于 0，则在整个可用历史记录中搜索烛图案，否则用指定数量的柱进行搜索，这非常有利于指标的工作。

我认为使用颜色可以让一切事情都一目了然……

"Enable comments"（启用备注）用于启用/禁用烛图案的备注。

"Font size"（字号）设置备注的字号。

指标的实施非常简单。

期待新柱的出现：

if (rates_total==prev_calculated) { return (rates_total); }

然后我们计算用于开始循环的计算器的初始值。

int limit; if (prev_calculated== 0 ) { if (InpCountBars<= 0 || InpCountBars>=rates_total) limit=InpPeriodSMA* 2 ; else limit=rates_total-InpCountBars; } else limit=prev_calculated- 1 ;

在循环中，我们检查并显示烛的组合，如图 5 所示：

一根烛的组合：在组合的上方或下方显示一个箭头及图案名称。

两根烛的组合：一个窄的矩形，并在第一根烛的上方或下方显示图案名称。

三根或更多烛的组合：一个宽的矩形，并在最后一根烛的上方或下方显示图案名称。

图 5. 烛图案指标的工作情况示例

请注意，由于存在函数重载的可能性，不同图案的信号的输出是通过具有相同名称 DrawSignal()、但参数数量不同的函数完成的。

void DrawSignal( string objname,CANDLE_STRUCTURE &cand, color Col, string comment)

void DrawSignal( string objname,CANDLE_STRUCTURE &cand1,CANDLE_STRUCTURE &cand2, color Col, string comment)

void DrawSignal( string objname,CANDLE_STRUCTURE &cand1,CANDLE_STRUCTURE &cand2,CANDLE_STRUCTURE &cand3, color Col, string comment)

指标的完整文本都在本文所附的文件 Candlestick_Patterns.mq5 中。

总结



在本文中，我们回顾了大多数烛图案、探测这些图案的方法，并提供了如何用 MQL5 编程语言实施它们的例子。本文的附件包含两个指标和一个包含文件。要使用它们，请将指标放在 \Indicators 文件夹中，将包含文件放在 \Include 文件夹中，然后编译它们。

我希望烛图案的分析将帮助您改进您的工作结果。

往前看，我希望添加筛选后的烛，提供比大多数技术指标更好的结果，但是我们将在下一篇文章中考虑这一主题，在该文中，我将创建一个按照烛的图案进行交易的交易系统和 EA 交易程序。