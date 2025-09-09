- 자본
- 축소
트레이드:
65
이익 거래:
48 (73.84%)
손실 거래:
17 (26.15%)
최고의 거래:
21.51 USD
최악의 거래:
-10.94 USD
총 수익:
212.58 USD (14 037 pips)
총 손실:
-80.44 USD (8 931 pips)
연속 최대 이익:
8 (20.74 USD)
연속 최대 이익:
29.67 USD (7)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
99.61%
최대 입금량:
453.16%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
6.77
롱(주식매수):
32 (49.23%)
숏(주식차입매도):
33 (50.77%)
수익 요인:
2.64
기대수익:
2.03 USD
평균 이익:
4.43 USD
평균 손실:
-4.73 USD
연속 최대 손실:
3 (-19.53 USD)
연속 최대 손실:
-19.53 USD (3)
월별 성장률:
17.19%
연간 예측:
208.55%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
19.53 USD (11.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.31% (19.53 USD)
자본금별:
84.58% (84.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|55
|USDCAD
|10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|125
|USDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|7K
|USDCAD
|-1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +21.51 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +20.74 USD
연속 최대 손실: -19.53 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
