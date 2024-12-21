시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Apache MHL
Paulo Roberto Da Costa

Apache MHL

Paulo Roberto Da Costa
0 리뷰
안정성
54
1 / 48 USD
월별 33 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 10 539%
XMGlobal-Real 30
1:400
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
5 101
이익 거래:
4 035 (79.10%)
손실 거래:
1 066 (20.90%)
최고의 거래:
1 127.68 USD
최악의 거래:
-198.40 USD
총 수익:
17 077.95 USD (618 871 pips)
총 손실:
-11 808.61 USD (742 485 pips)
연속 최대 이익:
29 (69.32 USD)
연속 최대 이익:
1 191.18 USD (3)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
7.77%
최대 입금량:
36.04%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
111
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
6.63
롱(주식매수):
2 949 (57.81%)
숏(주식차입매도):
2 152 (42.19%)
수익 요인:
1.45
기대수익:
1.03 USD
평균 이익:
4.23 USD
평균 손실:
-11.08 USD
연속 최대 손실:
5 (-551.84 USD)
연속 최대 손실:
-551.84 USD (5)
월별 성장률:
11.16%
연간 예측:
135.41%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
795.14 USD (18.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.14% (795.14 USD)
자본금별:
15.03% (9.74 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 5101
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD 5.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD -124K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 127.68 USD
최악의 거래: -198 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +69.32 USD
연속 최대 손실: -551.84 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 30"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Sinal (GOLD/XAUSD) - 12 meses ativo e mais de 5 mil negociações: https://www.mql5.com/pt/signals/2278431

Produto para MetaTrader4: https://www.mql5.com/pt/market/product/159627

Produto para MetaTrader5: https://www.mql5.com/pt/market/product/160313


O Apache MHL Moving Average Expert Advisor ou simplesmente "Apache MHL" é um robô que opera no ativo GOLD/XAUUSD utilizando estratégias baseadas em médias móveis e gestão de risco com Martingale. O usuário dispõe de ajuste de RSI para confirmar força do ativo.

Ele combina múltiplas médias móveis para identificar potenciais pontos de rompimento no mercado. O robô verifica as condições de preço e, ao detectar rompimentos para cima ou para baixo, abre ordens de compra ou venda automaticamente, sempre respeitando os parâmetros de distanciamento definidos pelo usuário.

Principais Funcionalidades e Benefícios: Médias Móveis e Estratégias de Distanciamentos e Rompimentos:

    • Utiliza médias móveis simples (SMA) baseadas em máximas e mínimas de preço para identificar oportunidades de scalper;
    • Executa ordens quando os preços ultrapassam os níveis das médias móveis com uma margem predefinida (distância em pontos).

  • Gestão de Risco com Martingale:

    • Implementa uma estratégia de Martingale que aumenta o tamanho do lote em ordens subsequentes após perdas, limitado por um número máximo configurável de repetições;
    • Os Martingales são aplicados com base em distâncias específicas e multiplicadores do tamanho do lote inicial.

  • Fechamento por Lucro Acumulado:

    • Monitora o lucro total das ordens abertas pelo robô e fecha automaticamente todas as posições quando o lucro acumulado atinge o objetivo configurado.

  • Configurações Flexíveis:

    • Alto nível de controle pelo usuário, dispondo de parâmetros ajustáveis, como multiplicador do lote, períodos das médias móveis, horários de negociação, limitador de quantidade de ordens, distâncias para rompimento e Martingale, take profit, stop loss, indicador de RSI e número máximo de Martingales.

  • Informações no Gráfico:

    • Exibe no gráfico informações úteis, como o número de negociações abertas e detalhes do status operacional do robô.

O Apache MHL Moving Average Expert Advisor foi projetado para simplificar operações no mercado de ouro, aproveitando a alta volatilidade do ativo GOLD/XAUUSD enquanto adota métodos consistentes de gestão de risco e de lucros. É ideal para traders que buscam automatizar suas estratégias de rompimento com um toque de Martingale e utilização de Grid nas ordens.

No setup padrão configurado para o GOLD (XAUUSD), o distanciamento foi calibrado para filtrar a volatilidade natural do ativo, utilizando uma escala progressiva que começa em 100 pontos e se estende até 700 pontos conforme a relevância dos timeframes definidos pelo usuário. Essa estratégia de "camadas" garante que o robô só execute a ordem principal quando o preço rompe uma barreira técnica significativa em várias janelas temporais ao mesmo tempo. No que diz respeito à recuperação, o sistema utiliza um gerenciamento de até 10 níveis de Martingale, com um fator multiplicador de 2.0 e um distanciamento de 700 pontos entre as ordens de correção. Essa combinação permite que o ponto de saída da operação seja ajustado rapidamente para mais perto do preço atual, visando encerrar os ciclos de negociação com lucro acumulado mesmo em pequenas correções do ouro (o alvo nesse setup padrão está buscando 100 pontos, e no caso de martingale agrupando as ordens, apenas 10 pontos).

Nota Importante: Embora o Apache MHL tenha condições técnicas de apresentar alta taxa de acerto, trata-se de uma ferramenta de automação e o intuito deste material não é oferecer um setup predefinido ou garantia de lucros. Cada investidor deve buscar aliar a tecnologia às suas próprias operações e análises manuais. É fundamental que o uso do software seja feito de forma consciente, baseada em estudos prévios e em uma gestão de risco rigorosa, respeitando sempre os limites individuais de tolerância à exposição do mercado.

Aviso: Como todo robô de negociação, o uso do Apache MHL Moving Average é recomendável a execução de testes rigorosos em contas demo antes de ser aplicado em contas reais. A gestão de risco é de inteira responsabilidade do usuário deve ser prioridade para evitar perdas significativas.

Ressaltamos que o sinal de operações disponível na MQL5/MetaQuotes funciona exclusivamente como um mostruário técnico, com o objetivo de evidenciar a consistência e a eficácia das estratégias do robô em tempo real. O intuito principal não é a gestão ou o monitoramento de sinais pela plataforma, mas sim fornecer uma base técnica sólida e relatórios detalhados que comprovem a efetividade do sistema no mercado de Ouro (XAUUSD).Entretanto, o sinal ficará disponível, devendo o usuário tomar sua própria decisão de utilizá-lo ou não, inclusive levando em consideração a existência de derrapagens e lentidão de servidores.

Dessa forma, as negociações para aquisição, licenciamento ou parcerias diferenciadas além do MQL5 devem ser tratadas diretamente via mensagem particular com o desenvolvedor ou seus representantes oficiais. Nosso foco é oferecer suporte técnico especializado e fornecer os dados necessários para que o investidor tenha total segurança e apoio em suas operações no mercado Forex. Portanto, a recomendação principal é a aquisição do robô para que o próprio usuário configure suas estratégias.

Desenvolvedor e Representante autorizado a atuar como suporte: Jose Sandro Oliveira - jsoliveiraa - Perfil do Trader - MQL5 Algo Trading community


Desde já agradecemos pelo interesse e desejamos sucesso nas negociações!


Atenciosamente,

Paulo Roberto Da Costa - pacosta - Perfil do Trader - MQL5 Algo Trading community
리뷰 없음
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 22:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.08 23:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 15:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 13:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 13:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.09 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.05 23:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 22:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.07 22:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.08 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.08 15:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Apache MHL
월별 33 USD
10 539%
1
48
USD
5.3K
USD
54
100%
5 101
79%
8%
1.44
1.03
USD
18%
1:400
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.