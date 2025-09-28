- 자본
- 축소
트레이드:
1 991
이익 거래:
1 515 (76.09%)
손실 거래:
476 (23.91%)
최고의 거래:
351.90 USD
최악의 거래:
-377.72 USD
총 수익:
13 986.59 USD (8 915 198 pips)
총 손실:
-9 306.97 USD (6 322 293 pips)
연속 최대 이익:
30 (313.52 USD)
연속 최대 이익:
565.10 USD (12)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
18.36%
최대 입금량:
34.38%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
126
평균 유지 시간:
37 분
회복 요인:
2.70
롱(주식매수):
1 077 (54.09%)
숏(주식차입매도):
914 (45.91%)
수익 요인:
1.50
기대수익:
2.35 USD
평균 이익:
9.23 USD
평균 손실:
-19.55 USD
연속 최대 손실:
8 (-137.47 USD)
연속 최대 손실:
-1 106.88 USD (7)
월별 성장률:
11.09%
연간 예측:
136.29%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
40.17 USD
최대한의:
1 735.20 USD (28.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
46.03% (1 735.20 USD)
자본금별:
29.93% (940.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1797
|BTCUSDm
|173
|USOILm
|20
|NZDUSDm
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|4.4K
|BTCUSDm
|284
|USOILm
|23
|NZDUSDm
|1
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|1.3M
|BTCUSDm
|1.3M
|USOILm
|1.5K
|NZDUSDm
|14
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +351.90 USD
최악의 거래: -378 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +313.52 USD
연속 최대 손실: -137.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
黄金原油比特币，纯手动，短线
