- 자본
- 축소
트레이드:
2 062
이익 거래:
1 465 (71.04%)
손실 거래:
597 (28.95%)
최고의 거래:
88.13 USD
최악의 거래:
-103.79 USD
총 수익:
10 405.75 USD (6 019 970 pips)
총 손실:
-8 594.31 USD (4 859 531 pips)
연속 최대 이익:
22 (153.39 USD)
연속 최대 이익:
184.13 USD (14)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
28.83%
최대 입금량:
9.66%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
4.26
롱(주식매수):
1 681 (81.52%)
숏(주식차입매도):
381 (18.48%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
0.88 USD
평균 이익:
7.10 USD
평균 손실:
-14.40 USD
연속 최대 손실:
6 (-244.05 USD)
연속 최대 손실:
-244.05 USD (6)
월별 성장률:
1.78%
연간 예측:
21.58%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
424.82 USD (17.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.65% (326.01 USD)
자본금별:
7.56% (78.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2061
|AUDCAD
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.8K
|AUDCAD
|-5
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.2M
|AUDCAD
|4
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +88.13 USD
최악의 거래: -104 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +153.39 USD
연속 최대 손실: -244.05 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.62 × 754
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real17
|1.39 × 259
|
Exness-Real18
|3.40 × 55
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.90 × 21
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|15.29 × 14
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
Trade gold in grid max 4 position. Stoploss usd 80.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
306%
6
10K
USD
USD
1.1K
USD
USD
38
99%
2 062
71%
29%
1.21
0.88
USD
USD
26%
1:500