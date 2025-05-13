리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 Exness-Real16 0.62 × 754 Exness-Real4 1.11 × 9 Exness-Real17 1.39 × 259 Exness-Real18 3.40 × 55 VTMarkets-Live 8 5.00 × 1 Axi-US06-Live 6.00 × 1 FxPro.com-Real05 7.25 × 16 TradeMaxGlobal-Live5 8.90 × 21 Exness-Real9 9.42 × 121 VantageInternational-Live 3 9.78 × 9 VTMarkets-Live 15.00 × 1 RoboForex-ProCent-5 15.29 × 14 Axi-US18-Live 17.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN2 22.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 23.74 × 295 UltimaMarkets-Live 2 25.00 × 1 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오