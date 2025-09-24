- 자본
- 축소
트레이드:
278
이익 거래:
168 (60.43%)
손실 거래:
110 (39.57%)
최고의 거래:
81.53 USD
최악의 거래:
-51.03 USD
총 수익:
2 343.22 USD (163 546 pips)
총 손실:
-1 345.89 USD (88 325 pips)
연속 최대 이익:
17 (236.81 USD)
연속 최대 이익:
316.29 USD (8)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
13.47%
최대 입금량:
14.12%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
4.73
롱(주식매수):
237 (85.25%)
숏(주식차입매도):
41 (14.75%)
수익 요인:
1.74
기대수익:
3.59 USD
평균 이익:
13.95 USD
평균 손실:
-12.24 USD
연속 최대 손실:
12 (-86.41 USD)
연속 최대 손실:
-199.48 USD (8)
월별 성장률:
40.86%
연간 예측:
495.73%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
142.57 USD
최대한의:
210.96 USD (12.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.29% (186.16 USD)
자본금별:
7.64% (73.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|270
|EURJPY
|3
|EURNZD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|991
|EURJPY
|0
|EURNZD
|4
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|74K
|EURJPY
|-31
|EURNZD
|669
|NZDUSD
|198
|AUDUSD
|121
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +81.53 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +236.81 USD
연속 최대 손실: -86.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 22
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.01 × 109
|
Tickmill-Live10
|0.08 × 26
|
RoboForex-ECN
|0.09 × 107
|
ECMarkets-Live02
|0.14 × 128
|
STARTRADERINTL-Live
|0.17 × 53
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.20 × 5
|
Exness-Real7
|0.25 × 53
|
RoboForex-ECN-3
|0.32 × 687
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 272
|
FusionMarkets-Live 2
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.46 × 122
|
Pepperstone-Edge07
|0.50 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.51 × 545
|
DooFintech-Live 5
|0.52 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.57 × 2023
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
120%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
61
100%
278
60%
13%
1.74
3.59
USD
USD
16%
1:500