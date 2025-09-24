리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GlobalPrime-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 FxPro.com-Real08 0.00 × 22 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 6 TradeMaxGlobal-Live11 0.00 × 6 VantageInternational-Live 22 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 3 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 Exness-Real18 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.01 × 109 Tickmill-Live10 0.08 × 26 RoboForex-ECN 0.09 × 107 ECMarkets-Live02 0.14 × 128 STARTRADERINTL-Live 0.17 × 53 HFMarketsSV-Live Server 3 0.20 × 5 Exness-Real7 0.25 × 53 RoboForex-ECN-3 0.32 × 687 ICMarketsSC-Live23 0.33 × 272 FusionMarkets-Live 2 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live16 0.46 × 122 Pepperstone-Edge07 0.50 × 2 ICTrading-Live29 0.51 × 545 DooFintech-Live 5 0.52 × 27 ICMarketsSC-Live24 0.57 × 2023 72 더...