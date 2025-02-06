통화 / USAU
USAU: U.S. Gold Corp
15.93 USD 0.11 (0.70%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
USAU 환율이 오늘 0.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.75이고 고가는 16.16이었습니다.
U.S. Gold Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
15.75 16.16
년간 변동
5.44 16.36
- 이전 종가
- 15.82
- 시가
- 15.79
- Bid
- 15.93
- Ask
- 16.23
- 저가
- 15.75
- 고가
- 16.16
- 볼륨
- 691
- 일일 변동
- 0.70%
- 월 변동
- 20.96%
- 6개월 변동
- 79.19%
- 년간 변동율
- 172.31%
20 9월, 토요일