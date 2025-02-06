货币 / USAU
USAU: U.S. Gold Corp
15.01 USD 0.12 (0.81%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日USAU汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点14.76和高点15.70进行交易。
关注U.S. Gold Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
14.76 15.70
年范围
5.44 16.36
- 前一天收盘价
- 14.89
- 开盘价
- 14.81
- 卖价
- 15.01
- 买价
- 15.31
- 最低价
- 14.76
- 最高价
- 15.70
- 交易量
- 640
- 日变化
- 0.81%
- 月变化
- 13.97%
- 6个月变化
- 68.84%
- 年变化
- 156.58%
