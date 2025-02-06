CotationsSections
USAU: U.S. Gold Corp

15.93 USD 0.11 (0.70%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de USAU a changé de 0.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.75 et à un maximum de 16.16.

Suivez la dynamique U.S. Gold Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
15.75 16.16
Range Annuel
5.44 16.36
Clôture Précédente
15.82
Ouverture
15.79
Bid
15.93
Ask
16.23
Plus Bas
15.75
Plus Haut
16.16
Volume
691
Changement quotidien
0.70%
Changement Mensuel
20.96%
Changement à 6 Mois
79.19%
Changement Annuel
172.31%
