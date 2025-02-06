通貨 / USAU
USAU: U.S. Gold Corp
15.82 USD 0.81 (5.40%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
USAUの今日の為替レートは、5.40%変化しました。日中、通貨は1あたり14.92の安値と15.82の高値で取引されました。
U.S. Gold Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
USAU News
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- U.S. Gold signs power contract for Wyoming CK Gold Project
- U.S. gold director Norman sells $600k in shares
- Is Coeur Mining (CDE) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- US Gold Corp. stock price target raised to $19 from $18 by Roth/MKM
- U.S. Gold Gains Popularity Among Lenders With Its Gold Project In Wyoming (NASDAQ:USAU)
- U.S. Gold Is Fortified By Assets, $7.3 Million Boost, And Soaring Gold: Analyst - U.S. Gold (NASDAQ:USAU)
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on US Gold stock at $15 target
- CK Gold Project Feasibility Study and Execution Plan Progress
- U. S. Gold Contracts CK Gold Project Director
- US Gold Corp (USAU) Stock Is Up 30% In A Month: What's Going On? - U.S. Gold (NASDAQ:USAU)
- US Gold (USAU) Stock Surges Nearly 20% On Russell Index Inclusion: What's Going On? - U.S. Gold (NASDAQ:USAU)
- Investors Are Buying Gold Stocks: What's Going On With Barrick Mining, US Gold And Newmont Shares Today? - SPDR Gold Trust (ARCA:GLD)
- USAU Stock Soars to 52-Week High, Hits $12.07 Amid Bullish Run
- U.S. Gold Corp to join Russell 3000 and Russell 2000 indexes
- U.S. Gold Corp Announces Participation in THE Mining Investment Event, Quebec City, Canada, June 3-5, 2025
- H.C. Wainwright lifts US Gold Corp stock target to $15, maintains Buy
- Tesla To Rally Around 47%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Delcath Systems (NASDAQ:DCTH)
- Gold Miners Rally As Bullion Hits $3,212: Trump Tariffs Fuel Over 20% Year-To-Date Surge Across Sector - Barrick Gold (NYSE:GOLD), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- U.S. Gold Corp.: Solid Gold Developer, Permits In Hand (NASDAQ:USAU)
- U.S. Gold Corp.: Wyoming Gold And Copper Mine Prospects Strongly Up
1日のレンジ
14.92 15.82
1年のレンジ
5.44 16.36
- 以前の終値
- 15.01
- 始値
- 15.26
- 買値
- 15.82
- 買値
- 16.12
- 安値
- 14.92
- 高値
- 15.82
- 出来高
- 738
- 1日の変化
- 5.40%
- 1ヶ月の変化
- 20.12%
- 6ヶ月の変化
- 77.95%
- 1年の変化
- 170.43%
