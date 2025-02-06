KurseKategorien
USAU: U.S. Gold Corp

15.88 USD 0.06 (0.38%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von USAU hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.75 bis zu einem Hoch von 16.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die U.S. Gold Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
15.75 16.16
Jahresspanne
5.44 16.36
Vorheriger Schlusskurs
15.82
Eröffnung
15.79
Bid
15.88
Ask
16.18
Tief
15.75
Hoch
16.16
Volumen
312
Tagesänderung
0.38%
Monatsänderung
20.58%
6-Monatsänderung
78.63%
Jahresänderung
171.45%
