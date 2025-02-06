Währungen / USAU
USAU: U.S. Gold Corp
15.88 USD 0.06 (0.38%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von USAU hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.75 bis zu einem Hoch von 16.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die U.S. Gold Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
USAU News
Tagesspanne
15.75 16.16
Jahresspanne
5.44 16.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.82
- Eröffnung
- 15.79
- Bid
- 15.88
- Ask
- 16.18
- Tief
- 15.75
- Hoch
- 16.16
- Volumen
- 312
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- 20.58%
- 6-Monatsänderung
- 78.63%
- Jahresänderung
- 171.45%
