Moedas / USAU
USAU: U.S. Gold Corp
15.69 USD 0.68 (4.53%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do USAU para hoje mudou para 4.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.92 e o mais alto foi 15.74.
Veja a dinâmica do par de moedas U.S. Gold Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
USAU Notícias
Faixa diária
14.92 15.74
Faixa anual
5.44 16.36
- Fechamento anterior
- 15.01
- Open
- 15.26
- Bid
- 15.69
- Ask
- 15.99
- Low
- 14.92
- High
- 15.74
- Volume
- 597
- Mudança diária
- 4.53%
- Mudança mensal
- 19.13%
- Mudança de 6 meses
- 76.49%
- Mudança anual
- 168.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh