Валюты / USAU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
USAU: U.S. Gold Corp
14.89 USD 0.25 (1.65%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс USAU за сегодня изменился на -1.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.55, а максимальная — 15.58.
Следите за динамикой U.S. Gold Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости USAU
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- U.S. Gold signs power contract for Wyoming CK Gold Project
- U.S. gold director Norman sells $600k in shares
- Is Coeur Mining (CDE) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- US Gold Corp. stock price target raised to $19 from $18 by Roth/MKM
- U.S. Gold Gains Popularity Among Lenders With Its Gold Project In Wyoming (NASDAQ:USAU)
- U.S. Gold Is Fortified By Assets, $7.3 Million Boost, And Soaring Gold: Analyst - U.S. Gold (NASDAQ:USAU)
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on US Gold stock at $15 target
- CK Gold Project Feasibility Study and Execution Plan Progress
- U. S. Gold Contracts CK Gold Project Director
- US Gold Corp (USAU) Stock Is Up 30% In A Month: What's Going On? - U.S. Gold (NASDAQ:USAU)
- US Gold (USAU) Stock Surges Nearly 20% On Russell Index Inclusion: What's Going On? - U.S. Gold (NASDAQ:USAU)
- Investors Are Buying Gold Stocks: What's Going On With Barrick Mining, US Gold And Newmont Shares Today? - SPDR Gold Trust (ARCA:GLD)
- USAU Stock Soars to 52-Week High, Hits $12.07 Amid Bullish Run
- U.S. Gold Corp to join Russell 3000 and Russell 2000 indexes
- U.S. Gold Corp Announces Participation in THE Mining Investment Event, Quebec City, Canada, June 3-5, 2025
- H.C. Wainwright lifts US Gold Corp stock target to $15, maintains Buy
- Tesla To Rally Around 47%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Delcath Systems (NASDAQ:DCTH)
- Gold Miners Rally As Bullion Hits $3,212: Trump Tariffs Fuel Over 20% Year-To-Date Surge Across Sector - Barrick Gold (NYSE:GOLD), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- U.S. Gold Corp.: Solid Gold Developer, Permits In Hand (NASDAQ:USAU)
- U.S. Gold Corp.: Wyoming Gold And Copper Mine Prospects Strongly Up
Дневной диапазон
14.55 15.58
Годовой диапазон
5.44 16.36
- Предыдущее закрытие
- 15.14
- Open
- 15.23
- Bid
- 14.89
- Ask
- 15.19
- Low
- 14.55
- High
- 15.58
- Объем
- 649
- Дневное изменение
- -1.65%
- Месячное изменение
- 13.06%
- 6-месячное изменение
- 67.49%
- Годовое изменение
- 154.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.