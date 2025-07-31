통화 / KMX
KMX: CarMax Inc
58.41 USD 1.59 (2.65%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KMX 환율이 오늘 -2.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 58.05이고 고가는 59.76이었습니다.
CarMax Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
58.05 59.76
년간 변동
55.37 91.25
- 이전 종가
- 60.00
- 시가
- 59.76
- Bid
- 58.41
- Ask
- 58.71
- 저가
- 58.05
- 고가
- 59.76
- 볼륨
- 6.468 K
- 일일 변동
- -2.65%
- 월 변동
- -3.10%
- 6개월 변동
- -24.79%
- 년간 변동율
- -24.41%
