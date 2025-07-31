Валюты / KMX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KMX: CarMax Inc
60.33 USD 0.09 (0.15%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KMX за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.50, а максимальная — 60.77.
Следите за динамикой CarMax Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KMX
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- Lands' End (LE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- America's Car-Mart (CRMT) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- Dick's Sporting Goods (DKS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- What Are Hertz and Amazon Up to Right Now?
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Benchmark reiterates Buy rating on Sonic Auto stock amid Amazon’s auto expansion
- Benchmark reiterates Buy rating on Lithia Motors stock amid Amazon’s auto expansion
- 3 Stocks Down Over 30% That Look Like Buys
- Can Carvana's Same-Day Delivery Fuel Profits and Market Share?
- Carvana CEO Offloads Shares: Should Investors Reassess CVNA Stock?
- Carvana’s stock is falling, and Amazon is to blame
- CarMax, Uber, IBM And A Real Estate Stock On CNBC's 'Final Trades' - Alexandria Real Estate (NYSE:ARE), IBM (NYSE:IBM)
- CarMax Could Be A Used Car Lot Value Buy (NYSE:KMX)
- Street Calls of the Week
- Differentiation Matters As Moat Stocks Lead In July
- JPM upgrades CarMax, says long slump may be bottoming out
- This Comerica Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - CryoPort (NASDAQ:CYRX), Comerica (NYSE:CMA)
- Stock Market Today: Stocks Fade From Higher Open
- How ADESA Is Supercharging Carvana's Next Phase of Growth
- Is CVNA Stock a Buy Now After Record-Breaking Q2 Results?
- CarMax stock hits 52-week low at $57.48
Дневной диапазон
59.50 60.77
Годовой диапазон
55.37 91.25
- Предыдущее закрытие
- 60.42
- Open
- 60.55
- Bid
- 60.33
- Ask
- 60.63
- Low
- 59.50
- High
- 60.77
- Объем
- 5.216 K
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -22.32%
- Годовое изменение
- -21.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.