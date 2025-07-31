Moedas / KMX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KMX: CarMax Inc
59.93 USD 0.79 (1.34%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KMX para hoje mudou para 1.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 59.48 e o mais alto foi 60.17.
Veja a dinâmica do par de moedas CarMax Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KMX Notícias
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- Lands' End (LE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- America's Car-Mart (CRMT) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- Dick's Sporting Goods (DKS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- What Are Hertz and Amazon Up to Right Now?
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Benchmark reiterates Buy rating on Sonic Auto stock amid Amazon’s auto expansion
- Benchmark reiterates Buy rating on Lithia Motors stock amid Amazon’s auto expansion
- 3 Stocks Down Over 30% That Look Like Buys
- Can Carvana's Same-Day Delivery Fuel Profits and Market Share?
- Carvana CEO Offloads Shares: Should Investors Reassess CVNA Stock?
- Carvana’s stock is falling, and Amazon is to blame
- CarMax, Uber, IBM And A Real Estate Stock On CNBC's 'Final Trades' - Alexandria Real Estate (NYSE:ARE), IBM (NYSE:IBM)
- CarMax Could Be A Used Car Lot Value Buy (NYSE:KMX)
- Street Calls of the Week
- Differentiation Matters As Moat Stocks Lead In July
- JPM upgrades CarMax, says long slump may be bottoming out
- This Comerica Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - CryoPort (NASDAQ:CYRX), Comerica (NYSE:CMA)
- Stock Market Today: Stocks Fade From Higher Open
- How ADESA Is Supercharging Carvana's Next Phase of Growth
- Is CVNA Stock a Buy Now After Record-Breaking Q2 Results?
- CarMax stock hits 52-week low at $57.48
Faixa diária
59.48 60.17
Faixa anual
55.37 91.25
- Fechamento anterior
- 59.14
- Open
- 60.09
- Bid
- 59.93
- Ask
- 60.23
- Low
- 59.48
- High
- 60.17
- Volume
- 141
- Mudança diária
- 1.34%
- Mudança mensal
- -0.58%
- Mudança de 6 meses
- -22.83%
- Mudança anual
- -22.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh