Valute / KMX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KMX: CarMax Inc
58.41 USD 1.59 (2.65%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KMX ha avuto una variazione del -2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.05 e ad un massimo di 59.76.
Segui le dinamiche di CarMax Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KMX News
- Micron, Accenture Set To Report Earnings
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- Lands' End (LE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- America's Car-Mart (CRMT) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- Dick's Sporting Goods (DKS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- What Are Hertz and Amazon Up to Right Now?
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Benchmark reiterates Buy rating on Sonic Auto stock amid Amazon’s auto expansion
- Benchmark reiterates Buy rating on Lithia Motors stock amid Amazon’s auto expansion
- 3 Stocks Down Over 30% That Look Like Buys
- Can Carvana's Same-Day Delivery Fuel Profits and Market Share?
- Carvana CEO Offloads Shares: Should Investors Reassess CVNA Stock?
- Carvana’s stock is falling, and Amazon is to blame
- CarMax, Uber, IBM And A Real Estate Stock On CNBC's 'Final Trades' - Alexandria Real Estate (NYSE:ARE), IBM (NYSE:IBM)
- CarMax Could Be A Used Car Lot Value Buy (NYSE:KMX)
- Street Calls of the Week
- Differentiation Matters As Moat Stocks Lead In July
- JPM upgrades CarMax, says long slump may be bottoming out
- This Comerica Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - CryoPort (NASDAQ:CYRX), Comerica (NYSE:CMA)
- Stock Market Today: Stocks Fade From Higher Open
- How ADESA Is Supercharging Carvana's Next Phase of Growth
- Is CVNA Stock a Buy Now After Record-Breaking Q2 Results?
Intervallo Giornaliero
58.05 59.76
Intervallo Annuale
55.37 91.25
- Chiusura Precedente
- 60.00
- Apertura
- 59.76
- Bid
- 58.41
- Ask
- 58.71
- Minimo
- 58.05
- Massimo
- 59.76
- Volume
- 6.468 K
- Variazione giornaliera
- -2.65%
- Variazione Mensile
- -3.10%
- Variazione Semestrale
- -24.79%
- Variazione Annuale
- -24.41%
20 settembre, sabato