KMX: CarMax Inc

58.41 USD 1.59 (2.65%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KMX ha avuto una variazione del -2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.05 e ad un massimo di 59.76.

Segui le dinamiche di CarMax Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
58.05 59.76
Intervallo Annuale
55.37 91.25
Chiusura Precedente
60.00
Apertura
59.76
Bid
58.41
Ask
58.71
Minimo
58.05
Massimo
59.76
Volume
6.468 K
Variazione giornaliera
-2.65%
Variazione Mensile
-3.10%
Variazione Semestrale
-24.79%
Variazione Annuale
-24.41%
20 settembre, sabato