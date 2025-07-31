通貨 / KMX
KMX: CarMax Inc
60.00 USD 0.86 (1.45%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KMXの今日の為替レートは、1.45%変化しました。日中、通貨は1あたり59.48の安値と60.47の高値で取引されました。
CarMax Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
59.48 60.47
1年のレンジ
55.37 91.25
- 以前の終値
- 59.14
- 始値
- 60.09
- 買値
- 60.00
- 買値
- 60.30
- 安値
- 59.48
- 高値
- 60.47
- 出来高
- 5.084 K
- 1日の変化
- 1.45%
- 1ヶ月の変化
- -0.46%
- 6ヶ月の変化
- -22.74%
- 1年の変化
- -22.35%
