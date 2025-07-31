Divisas / KMX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KMX: CarMax Inc
59.14 USD 1.19 (1.97%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KMX de hoy ha cambiado un -1.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.02, mientras que el máximo ha alcanzado 61.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CarMax Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KMX News
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- Lands' End (LE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- America's Car-Mart (CRMT) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- Dick's Sporting Goods (DKS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- What Are Hertz and Amazon Up to Right Now?
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Benchmark reiterates Buy rating on Sonic Auto stock amid Amazon’s auto expansion
- Benchmark reiterates Buy rating on Lithia Motors stock amid Amazon’s auto expansion
- 3 Stocks Down Over 30% That Look Like Buys
- Can Carvana's Same-Day Delivery Fuel Profits and Market Share?
- Carvana CEO Offloads Shares: Should Investors Reassess CVNA Stock?
- Carvana’s stock is falling, and Amazon is to blame
- CarMax, Uber, IBM And A Real Estate Stock On CNBC's 'Final Trades' - Alexandria Real Estate (NYSE:ARE), IBM (NYSE:IBM)
- CarMax Could Be A Used Car Lot Value Buy (NYSE:KMX)
- Street Calls of the Week
- Differentiation Matters As Moat Stocks Lead In July
- JPM upgrades CarMax, says long slump may be bottoming out
- This Comerica Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - CryoPort (NASDAQ:CYRX), Comerica (NYSE:CMA)
- Stock Market Today: Stocks Fade From Higher Open
- How ADESA Is Supercharging Carvana's Next Phase of Growth
- Is CVNA Stock a Buy Now After Record-Breaking Q2 Results?
- CarMax stock hits 52-week low at $57.48
Rango diario
59.02 61.70
Rango anual
55.37 91.25
- Cierres anteriores
- 60.33
- Open
- 59.48
- Bid
- 59.14
- Ask
- 59.44
- Low
- 59.02
- High
- 61.70
- Volumen
- 5.842 K
- Cambio diario
- -1.97%
- Cambio mensual
- -1.89%
- Cambio a 6 meses
- -23.85%
- Cambio anual
- -23.46%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B