KurseKategorien
Währungen / KMX
Zurück zum Aktien

KMX: CarMax Inc

60.00 USD 0.86 (1.45%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KMX hat sich für heute um 1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.48 bis zu einem Hoch von 60.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die CarMax Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KMX News

Tagesspanne
59.48 60.47
Jahresspanne
55.37 91.25
Vorheriger Schlusskurs
59.14
Eröffnung
60.09
Bid
60.00
Ask
60.30
Tief
59.48
Hoch
60.47
Volumen
5.084 K
Tagesänderung
1.45%
Monatsänderung
-0.46%
6-Monatsänderung
-22.74%
Jahresänderung
-22.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K