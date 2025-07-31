Währungen / KMX
KMX: CarMax Inc
60.00 USD 0.86 (1.45%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KMX hat sich für heute um 1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.48 bis zu einem Hoch von 60.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die CarMax Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KMX News
Tagesspanne
59.48 60.47
Jahresspanne
55.37 91.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.14
- Eröffnung
- 60.09
- Bid
- 60.00
- Ask
- 60.30
- Tief
- 59.48
- Hoch
- 60.47
- Volumen
- 5.084 K
- Tagesänderung
- 1.45%
- Monatsänderung
- -0.46%
- 6-Monatsänderung
- -22.74%
- Jahresänderung
- -22.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K