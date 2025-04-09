통화 / INHD
INHD: Inno Holdings Inc
4.02 USD 0.15 (3.60%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INHD 환율이 오늘 -3.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.77이고 고가는 4.16이었습니다.
Inno Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
INHD News
일일 변동 비율
3.77 4.16
년간 변동
0.39 19.78
- 이전 종가
- 4.17
- 시가
- 4.02
- Bid
- 4.02
- Ask
- 4.32
- 저가
- 3.77
- 고가
- 4.16
- 볼륨
- 860
- 일일 변동
- -3.60%
- 월 변동
- -19.76%
- 6개월 변동
- -6.51%
- 년간 변동율
- 704.00%
20 9월, 토요일