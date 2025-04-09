Währungen / INHD
INHD: Inno Holdings Inc
3.98 USD 0.19 (4.56%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INHD hat sich für heute um -4.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.85 bis zu einem Hoch von 4.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Inno Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INHD News
- Inno Holdings schließt Kapitalerhöhung über 7,2 Millionen US-Dollar ab
- Inno Holdings raises $7.2 million through direct offering
- Inno Holdings raises $7.2 million through share and warrant sale
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Offerpad, Inno Stocks Just Went Vertical: The Next Opendoor? - Inno Holdings (NASDAQ:INHD)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Inno Holdings enters $6 million standby equity purchase agreement
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Top 3 Materials Stocks That Could Blast Off This Month - Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- INHD stock touches 52-week low at $1.11 amid sharp annual decline
- INHD stock touches 52-week low at $1.28 amid sharp annual decline
- Why Coinbase Global Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX)
- Top 2 Materials Stocks That May Fall Off A Cliff This Quarter - Inno Holdings (NASDAQ:INHD), Radius Recycling (NASDAQ:RDUS)
Tagesspanne
3.85 4.16
Jahresspanne
0.39 19.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.17
- Eröffnung
- 4.02
- Bid
- 3.98
- Ask
- 4.28
- Tief
- 3.85
- Hoch
- 4.16
- Volumen
- 443
- Tagesänderung
- -4.56%
- Monatsänderung
- -20.56%
- 6-Monatsänderung
- -7.44%
- Jahresänderung
- 696.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K