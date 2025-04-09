QuotazioniSezioni
INHD: Inno Holdings Inc

4.02 USD 0.15 (3.60%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INHD ha avuto una variazione del -3.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.77 e ad un massimo di 4.16.

Segui le dinamiche di Inno Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.77 4.16
Intervallo Annuale
0.39 19.78
Chiusura Precedente
4.17
Apertura
4.02
Bid
4.02
Ask
4.32
Minimo
3.77
Massimo
4.16
Volume
860
Variazione giornaliera
-3.60%
Variazione Mensile
-19.76%
Variazione Semestrale
-6.51%
Variazione Annuale
704.00%
