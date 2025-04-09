Valute / INHD
INHD: Inno Holdings Inc
4.02 USD 0.15 (3.60%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INHD ha avuto una variazione del -3.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.77 e ad un massimo di 4.16.
Segui le dinamiche di Inno Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
INHD News
- Inno Holdings raccoglie 7,2 milioni di dollari tramite offerta diretta
- Inno Holdings raises $7.2 million through direct offering
- Inno Holdings raises $7.2 million through share and warrant sale
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Offerpad, Inno Stocks Just Went Vertical: The Next Opendoor? - Inno Holdings (NASDAQ:INHD)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Inno Holdings enters $6 million standby equity purchase agreement
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Top 3 Materials Stocks That Could Blast Off This Month - Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- INHD stock touches 52-week low at $1.11 amid sharp annual decline
- INHD stock touches 52-week low at $1.28 amid sharp annual decline
- Why Coinbase Global Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX)
- Top 2 Materials Stocks That May Fall Off A Cliff This Quarter - Inno Holdings (NASDAQ:INHD), Radius Recycling (NASDAQ:RDUS)
Intervallo Giornaliero
3.77 4.16
Intervallo Annuale
0.39 19.78
- Chiusura Precedente
- 4.17
- Apertura
- 4.02
- Bid
- 4.02
- Ask
- 4.32
- Minimo
- 3.77
- Massimo
- 4.16
- Volume
- 860
- Variazione giornaliera
- -3.60%
- Variazione Mensile
- -19.76%
- Variazione Semestrale
- -6.51%
- Variazione Annuale
- 704.00%
21 settembre, domenica