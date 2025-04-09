Moedas / INHD
INHD: Inno Holdings Inc
4.17 USD 0.33 (8.59%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do INHD para hoje mudou para 8.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.67 e o mais alto foi 4.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Inno Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
INHD Notícias
Faixa diária
3.67 4.19
Faixa anual
0.39 19.78
- Fechamento anterior
- 3.84
- Open
- 3.78
- Bid
- 4.17
- Ask
- 4.47
- Low
- 3.67
- High
- 4.19
- Volume
- 668
- Mudança diária
- 8.59%
- Mudança mensal
- -16.77%
- Mudança de 6 meses
- -3.02%
- Mudança anual
- 734.00%
