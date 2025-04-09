通貨 / INHD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
INHD: Inno Holdings Inc
4.17 USD 0.33 (8.59%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INHDの今日の為替レートは、8.59%変化しました。日中、通貨は1あたり3.67の安値と4.19の高値で取引されました。
Inno Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INHD News
- イノー・ホールディングス、直接募集を通じて720万ドルを調達
- Inno Holdings raises $7.2 million through direct offering
- Inno Holdings raises $7.2 million through share and warrant sale
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Offerpad, Inno Stocks Just Went Vertical: The Next Opendoor? - Inno Holdings (NASDAQ:INHD)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Inno Holdings enters $6 million standby equity purchase agreement
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Top 3 Materials Stocks That Could Blast Off This Month - Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- INHD stock touches 52-week low at $1.11 amid sharp annual decline
- INHD stock touches 52-week low at $1.28 amid sharp annual decline
- Why Coinbase Global Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX)
- Top 2 Materials Stocks That May Fall Off A Cliff This Quarter - Inno Holdings (NASDAQ:INHD), Radius Recycling (NASDAQ:RDUS)
1日のレンジ
3.67 4.19
1年のレンジ
0.39 19.78
- 以前の終値
- 3.84
- 始値
- 3.78
- 買値
- 4.17
- 買値
- 4.47
- 安値
- 3.67
- 高値
- 4.19
- 出来高
- 668
- 1日の変化
- 8.59%
- 1ヶ月の変化
- -16.77%
- 6ヶ月の変化
- -3.02%
- 1年の変化
- 734.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K