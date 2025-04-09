Валюты / INHD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
INHD: Inno Holdings Inc
3.75 USD 0.33 (8.09%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INHD за сегодня изменился на -8.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.60, а максимальная — 4.20.
Следите за динамикой Inno Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости INHD
- Inno Holdings привлекает $7,2 млн через прямое размещение
- Inno Holdings raises $7.2 million through direct offering
- Inno Holdings raises $7.2 million through share and warrant sale
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Offerpad, Inno Stocks Just Went Vertical: The Next Opendoor? - Inno Holdings (NASDAQ:INHD)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Inno Holdings enters $6 million standby equity purchase agreement
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Top 3 Materials Stocks That Could Blast Off This Month - Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- INHD stock touches 52-week low at $1.11 amid sharp annual decline
- INHD stock touches 52-week low at $1.28 amid sharp annual decline
- Why Coinbase Global Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX)
- Top 2 Materials Stocks That May Fall Off A Cliff This Quarter - Inno Holdings (NASDAQ:INHD), Radius Recycling (NASDAQ:RDUS)
Дневной диапазон
3.60 4.20
Годовой диапазон
0.39 19.78
- Предыдущее закрытие
- 4.08
- Open
- 4.02
- Bid
- 3.75
- Ask
- 4.05
- Low
- 3.60
- High
- 4.20
- Объем
- 858
- Дневное изменение
- -8.09%
- Месячное изменение
- -25.15%
- 6-месячное изменение
- -12.79%
- Годовое изменение
- 650.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.