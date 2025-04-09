Divisas / INHD
INHD: Inno Holdings Inc
3.84 USD 0.09 (2.40%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de INHD de hoy ha cambiado un 2.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.62, mientras que el máximo ha alcanzado 4.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Inno Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INHD News
- Inno Holdings recauda $7.2 millones mediante oferta directa
- Inno Holdings raises $7.2 million through share and warrant sale
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Offerpad, Inno Stocks Just Went Vertical: The Next Opendoor? - Inno Holdings (NASDAQ:INHD)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Inno Holdings enters $6 million standby equity purchase agreement
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Top 3 Materials Stocks That Could Blast Off This Month - Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- INHD stock touches 52-week low at $1.11 amid sharp annual decline
- INHD stock touches 52-week low at $1.28 amid sharp annual decline
- Why Coinbase Global Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX)
- Top 2 Materials Stocks That May Fall Off A Cliff This Quarter - Inno Holdings (NASDAQ:INHD), Radius Recycling (NASDAQ:RDUS)
Rango diario
3.62 4.12
Rango anual
0.39 19.78
- Cierres anteriores
- 3.75
- Open
- 3.66
- Bid
- 3.84
- Ask
- 4.14
- Low
- 3.62
- High
- 4.12
- Volumen
- 688
- Cambio diario
- 2.40%
- Cambio mensual
- -23.35%
- Cambio a 6 meses
- -10.70%
- Cambio anual
- 668.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B