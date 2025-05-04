통화 / EC
EC: Ecopetrol S.A. American Depositary Shares
8.86 USD 0.15 (1.66%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EC 환율이 오늘 -1.66%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.84이고 고가는 9.01이었습니다.
Ecopetrol S.A. American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EC News
- Ecopetrol S.A. (EC) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Investors Heavily Search Ecopetrol S.A. (EC): Here is What You Need to Know
- July 2025 Update +23%
- US court reopens Citgo parent auction for bids, winner to be recommended this month
- Ecopetrol And YPF: LATAM Risk And Two Opposing Business Models (NYSE:YPF)
- Ecopetrol S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EC)
- Ecopetrol ADR earnings missed by $286.18, revenue fell short of estimates
- Ecopetrol (EC) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Here is What to Know Beyond Why Ecopetrol S.A. (EC) is a Trending Stock
- Ecopetrol (EC) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Ecopetrol (EC) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Is Trending Stock Ecopetrol S.A. (EC) a Buy Now?
- Top Large Cap Losers Last Week - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS), Circle Internet Group (NYSE:CRCL)
- Ecopetrol Stock: A Good Company With Potential Catalysts (NYSE:EC)
- S&P maintains Ecopetrol’s global credit rating at BB+
- ecopetrol files 6-k report with sec detailing june updates
- Ecopetrol Announces Changes in Senior Management
- ecopetrol files 6-k report with sec, details executive signature
- Colombia's Ecopetrol Eyes 1.3 GW Renewable Push With Statkraft Agreement - Ecopetrol (NYSE:EC)
- Ecopetrol S.A. signs an agreement to acquire a portfolio of up to 1,300 megawats of solar and wind energy projects in Colombia
- Ecopetrol files Form 6-K with SEC for May 2025
- TotalEnergies EP Gabon: Quarterly financial information
- TotalEnergies EP Gabon: Annual Shareholders’ Meeting on Friday May 16, 2025
- Block, Becton Dickinson And Pilgrim's Pride Are Among Top 10 Large-Cap Losers Last Week (Apr 28-May 2): Are The Others In Your Portfolio? - Pilgrims Pride (NASDAQ:PPC), Becton Dickinson (NYSE:BDX), Block (NYSE:XYZ)
일일 변동 비율
8.84 9.01
년간 변동
7.21 11.05
- 이전 종가
- 9.01
- 시가
- 9.01
- Bid
- 8.86
- Ask
- 9.16
- 저가
- 8.84
- 고가
- 9.01
- 볼륨
- 2.550 K
- 일일 변동
- -1.66%
- 월 변동
- -5.14%
- 6개월 변동
- -15.54%
- 년간 변동율
- -0.34%
