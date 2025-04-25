Валюты / EC
EC: Ecopetrol S.A. American Depositary Shares
9.39 USD 0.16 (1.73%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EC за сегодня изменился на 1.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.23, а максимальная — 9.40.
Следите за динамикой Ecopetrol S.A. American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EC
Дневной диапазон
9.23 9.40
Годовой диапазон
7.21 11.05
- Предыдущее закрытие
- 9.23
- Open
- 9.23
- Bid
- 9.39
- Ask
- 9.69
- Low
- 9.23
- High
- 9.40
- Объем
- 1.711 K
- Дневное изменение
- 1.73%
- Месячное изменение
- 0.54%
- 6-месячное изменение
- -10.49%
- Годовое изменение
- 5.62%
