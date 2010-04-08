Imperial EA mt5

🇰🇷 한국어

운영 매개변수

거래 페어: EURUSD

타임프레임: 자유 (모든 타임프레임 호환)

레버리지:

최소: 1:30

권장: 1:500

필요 자본

최소 자본: 200 USD

권장 자본: 1,000 USD

최적 자본: 5,000 USD 이상

⚠️ 중요 경고

금융 시장에서의 거래는 상당한 위험을 수반합니다.

이 Expert Advisor를 사용함으로써 귀하는 자본 손실의 위험을 완전히 인지하고 동의합니다.

이 EA는 불확실한 시장 환경에서 작동하도록 개발되었습니다.

따라서 성과는 불안정하며 보장되지 않습니다.

⚠️ 실제 거래에서 이 EA를 사용하는 것은 권장되지 않습니다.





