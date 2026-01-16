Black Chameleon Scalper

Black Chameleon 은 동적 가격 반응 모델 을 기반으로 구축되어 현재 시장 상황에 맞춰 지속적으로 조정됩니다. 시장 상태를 고정된 범주로 나누는 대신, 이 지표는 다음에 집중합니다:

단기 가격 효율성

모멘텀 변화

시장 압력의 급격한 변화

이를 통해 엄격한 분류 없이 다양한 시장 환경에 자연스럽게 대응할 수 있습니다.

목표는 시장 상황이 변화함에 따라 효율적으로 반응하고, 짧은 기간에 빈번하게 발생하는 기회를 포착하는 것입니다. 출시 가격 안내:



출시 가격 $159 을 활용하세요. 첫 2주간만 적용됩니다. 이 기간 이후 가격은 $319 로 조정됩니다.

적응 계수

이는 지표의 동작을 직접 제어하는 유일한 매개변수입니다:





값이 높음 → 더 공격적인 적응, 더 많은 신호

값이 낮음 → 더 부드러운 동작, 적고 안정적인 신호





사용자는 지표가 새로운 시장 조건에 얼마나 강하게 반응할지 세밀하게 조정할 수 있습니다.





신호 및 신뢰성

▲ 화살표 → 진입 신호

𖦏 조준 표시 → 청산 신호





신호는 재도색되거나 재계산되지 않습니다.

한 번 표시되면 차트에 영구적으로 남습니다. 성공률은 다음을 기준으로 계산됩니다:

진입 봉의 시가

청산 봉의 시가

종목 및 시간 프레임

시장 호환성:

외환(Forex)

금

암호화폐

지수 등

지표는 여러 시간 프레임에서 일관된 동작을 보여줍니다. 권장 사용법:



매우 짧은 시간 프레임은 피하세요

M15 이상 사용

H1에서 최상의 성능

깨끗하고 직관적인 디자인