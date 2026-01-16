Black Chameleon Scalper

Black Chameleon 동적 가격 반응 모델을 기반으로 구축되어 현재 시장 상황에 맞춰 지속적으로 조정됩니다.

시장 상태를 고정된 범주로 나누는 대신, 이 지표는 다음에 집중합니다:

  • 단기 가격 효율성
  • 모멘텀 변화
  • 시장 압력의 급격한 변화
이를 통해 엄격한 분류 없이 다양한 시장 환경에 자연스럽게 대응할 수 있습니다.

목표는 시장 상황이 변화함에 따라 효율적으로 반응하고, 짧은 기간에 빈번하게 발생하는 기회를 포착하는 것입니다.

출시 가격 안내:

출시 가격 $159 을 활용하세요. 첫 2주간만 적용됩니다.

이 기간 이후 가격은 $319 로 조정됩니다.

적응 계수

이는 지표의 동작을 직접 제어하는 유일한 매개변수입니다:

값이 높음 → 더 공격적인 적응, 더 많은 신호
값이 낮음 → 더 부드러운 동작, 적고 안정적인 신호

사용자는 지표가 새로운 시장 조건에 얼마나 강하게 반응할지 세밀하게 조정할 수 있습니다.

신호 및 신뢰성

▲ 화살표 → 진입 신호
𖦏 조준 표시 → 청산 신호

신호는 재도색되거나 재계산되지 않습니다.

한 번 표시되면 차트에 영구적으로 남습니다.

성공률은 다음을 기준으로 계산됩니다:

  • 진입 봉의 시가
  • 청산 봉의 시가

종목 및 시간 프레임

시장 호환성:

  • 외환(Forex)
  • 암호화폐
  • 지수 등

지표는 여러 시간 프레임에서 일관된 동작을 보여줍니다.

권장 사용법:

  • 매우 짧은 시간 프레임은 피하세요
  • M15 이상 사용
  • H1에서 최상의 성능

깨끗하고 직관적인 디자인

  • 모든 경험 수준에서 사용하기 쉽게 설계됨
  • 혼잡한 차트나 불필요한 지표 없음
  • 진입, 청산, 필수 정보만 표시
  • 모든 내부 로직과 복잡성은 백그라운드에 숨김
추천 제품
Asia London New York Session Kill Zone
Rahul Shrikrishna Dani
지표
Session Kill zones with panel for quick changes. Asia Killzone London Killzone New York Killzone London Close Killzone In this indicator GMT+2 timings are used that are most common among many brokers. read the image attached in the screenshots to know more about sessions adjustments Session timings can be changed according to your broker timings and day light savings. Thank you :) Always open to feedback and criticism if it helps me provide you more value. - Rahul  My other indicators you may l
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
지표
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Setup & Guide:  Download  MT5 Version here. To learn how to use the Indicator: Indicator Manual & Guide -   Read Here Exclusively for you: It's your chance to st
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Experts
CANADIAN TAIGA is a professional portfolio EA using trend-following trading system based on principles of volatility breakout and breakouts of support/ resistance levels. It works on all Canadian Dollar pairs. The core principle of the Canadian Taiga is to capture trading opportunities on all CAD pairs, using a sophisticated hedging module. Download CANADIAN TAIGA and test it on all Canadian Dollar Pairs as recommended, and if it does not what it is intended to do as described, do not purchase i
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
유틸리티
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
지표
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Experts
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
Super Matrix for EURUSD
GEORGIOS VERGAKIS
지표
WARNING:    This indicator is powerful, very high probability, not based on publically available algorithms. It's a matrix of 10 different entries, from 10 other pairs, determined by a machine learning algorithm and wave analysis (Fourier Series) over 2 years. it can detect major buy and sell signals, as well as trendless, narrow range, hours on the 30minute and H1 chart (for scalping strategies during the usually trendless Asian session), scalping breakout risk is eliminated. It tells you if E
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO: 우리의 기술이 당신과 함께합니다! 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 매뉴얼과 설정 파일을 받으려면 저에게 연락하십시오. 가격: 판매된 라이선스 수에 따라 가격이 상승합니다. 남은 복사본 수: 3 금 거래는 금융 시장에서 가장 변동성이 큰 자산 중 하나로, 높은 정확도, 신중한 분석 및 매우 효과적인 위험 관리가 필요합니다. Golden Scalper PRO 는 이러한 요소들을 통합한 견고하고 정교한 시스템으로 개발되었습니다. 첨단 기술과 고급 전략을 사용하여 초보자부터 전문가까지 안전하게 도전하고 기회를 활용할 수 있도록 지원합니다. Golden Scalper는 적응형 인텔리전스, 다중 타임프레임 분석, 자동 거래 조정 및 엄격한 위험 관리를 결합하여 시장 변화에 신속하게 대응하며 장기적으로 자본을 보호합니다. 심볼 XAUUSD (골드) 시간 단위 M5 자본금 최소 500달러 브로커 모든 브로커 가능 계좌 유형 모든 유형, 스프레드가 낮은 계좌
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Experts
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Experts
Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To create the strategy, we have used the history data with 99,9% quality for the last 15 years. The best signals had been selected and the false signals have been filtered out. The Expert Advisor performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses adaptive trailing stop. The EA uses a ver
XFlow4
Maxim Kuznetsov
지표
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. DISPLAYED LINES ROTATE - a thick solid line. The center of the general price rotation. The price makes wide cyclical movements around the
Smart Channels
Ivan Simonika
지표
Smart Channel is a non-redrawing channel indicator based on moving averages. The indicator is used to identify trends in financial markets and indicates the direction of price movement. Smart Channel, in fact, is a miniature trading strategy, since, regardless of the construction methods, it uses the tactics of rebounding from the boundaries of the built channel, and the boundaries themselves are used as guidelines for the correct placement of stop loss and take profit orders. The key differe
Calculated
Vitalii Zakharuk
지표
Calculated trend indicator, can be used with an optimal risk to profit ratio, shows successful signals. Uses two options for settings. Shows favorable moments for entering the market with arrows. The probability of a successful trend is not very bad! The indicator can be used both for pipsing on small periods, and for long-term trading. The indicator does not redraw and does not lag. It works on all currency pairs and on all timeframes.
Godfather
Ivan Simonika
지표
The intelligent algorithm of the Godfather indicator accurately determines the trend, filters out market noise and generates entry and exit levels. The indicator will help in finding entry points when analyzing the price chart. The program first receives a "snapshot" of the graph, then analyzes it. The results are reported to the trader in the form of signals. The main purpose of this indicator is to determine the moments of entries and exits from transactions, so the indicator displays only th
Transition to quality
Maryna Shulzhenko
지표
Trading with the Transition to quality indicator is as simple as possible, if a blue arrow appears on the chart pointing up, a buy deal is opened. In the same case, if you see a red arrow pointing down, open a sell order. That is, everything is as simple as possible, positions are closed according to the reverse scheme, that is, as soon as a signal is received to open an order in the opposite direction from your position. For example, you opened a long position (sell), close it when a red arro
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Experts
This Expert Advisor is based on advanced neural networks. Main EA features After training, the EA remembers the patterns of each currency pair . Therefore, re-training the currency pair is not required when changing a currency pair. Fixed Take Profit and Stop Loss levels are set in the inputs. Multi-currency trading . ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparing for trade and training It is recommended to train the EA. For better understanding, we posted
Smart Exit Profit Line
Mansuri Parvez
지표
Please contact me at telegram  https://t.me/smartforex7 After purchasing SmartForex Indicator then Use This Indicator...................... SMART EXIT PROFIT LINE Indicator is very Helpful with SmartForex Indicator ........................................ SMART EXIT PROFIT LINE Indicator Attach with SmartForex Indicator after then Red Line Show Exit buy Profit , Green Line show Exit Sell Profit................
FREE
TrendSys
Maryna Shulzhenko
지표
Trend Sys, an indicator designed to detect trends in price movement and allows you to quickly determine the direction of the trend. The best way to trade Trend Sys is to enter the market when Trend Sys peaks and goes the other way. This is a sign of a trend reversal. I hope you enjoy this indicator and leave your comments to make it even better. Good luck and happy trading.
Orions Bands Suocera
Umberto Boria
지표
The indicator is like a mother-in-law, who talks often, talks a lot and often inappropriately. The indicator, in addition to giving us an entry signal on parameters which I will then list, monitors the trend of the hourly timeframe, OSMA to understand the entry direction, RSI to sense any overbought or oversold conditions from which to abstain, ATR for the volatility and ADX for the trend. Indicator not recommended for newbies. Only the human judgment of these parameters, combined with the entr
Quick Lines Tool
Aleksandr Bacho
지표
빠른 선 도구:추세선 및 사각형을 플로팅하기위한 편리한 표시기 빠른 라인 도구는 기술적 분석을위한 빠르고 효과적인 도구가 필요한 상인을 위해 설계된 메타 트레이더 4 에 대한 강력하고 직관적 인 지표입니다. 이 표시기를 사용하면 추세선,지지/저항 수준 및 직사각형을 쉽게 만들어 차트 레이아웃 프로세스를 최적화 할 수 있습니다. 이 표시기는 분석의 정확성과 속도를 향상시키려는 초보자 및 전문 거래자 모두에게 이상적입니다. 주요 이점 직관적 인 인터페이스:"표시"기능을 지원하는 사용자 친화적 인 버튼 패널을 통해 모든 기능을 제어 할 수 있습니다./숨기기"를 통해 방해를 최소화합니다. 구성의 유연성:사용자 정의 가능한 색상,선 스타일 및 두께는 물론 거래 스타일에 맞게 버튼 크기 및 위치를 조정할 수 있습니다. 다중 시간 프레임 지원:추세선 및 사각형은 현재 및 하위 시간대에 표시되며 모든 시간대에는 추세선 및 키 단추가 표시됩니다. 안정적인 위치:객체는
North Star EA
Zhongqu Wu
Experts
North Star EA is a trend EA, not  a Martin  EA,  non optimized EA.  just use fix lot size, auto get fix stop loss and take profit value, Max 3 open positions.EA has passed multiple platform tests.  Small capital withdrawal and no risk of exposure ！        North Star EA is a complex algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes use of Combination of Vector calculus and trend indicators an
Trend Sim
Ivan Simonika
지표
This is a professional Trend Sim indicator. The intelligent algorithm of the Trend Sim indicator accurately detects the trend, filters out market noise and generates input signals and exit levels. Functions with advanced statistical calculation rules improve the overall performance of this indicator. The indicator displays signals in a simple and accessible form in the form of arrows (when to buy and when to sell). Knowing the entry point of each of the currencies is very important for every f
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
지표
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
DayLevelsSignalPro
Vladimir Chebonenko
지표
The MT4 " DayLevelsSignalPro " indicator . Signal Indicator – generates the most accurate buy / sell signals . Noise filtering indicator  – reduces false signals . Signal information with a clear , understandable and visually convenient view . User- friendly graphical interface ( colors , sound notifications , customization options ) . - Generation of a breakdown signal for significant peaks of the Current day . - Generation of a signal for the breakdown of the previous Day 's Level - Generation
Price Action Forex Trading Robot
FXRaid UK Ltd
Experts
This is a Price Action based EA. No martingale or hedging strategy is used here. The EA is for EURUSD Only. Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band and ADX. Also we check the market trend.only enter for buy if its an uptrend and sell if its a sell market. Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take profit. Also we have trailing
Cancer
Vitalii Zakharuk
지표
Cancer indicator is great for trend trading! An intelligent indicator algorithm with high probability shows the points of potential market reversal. If you are trading in a trend, then a trading strategy built on the basis of this indicator is perfect for you. The indicator filters out market noise, almost everything and all the necessary functions for working with a thread are built into one tool. It works on all currency pairs and on all timeframes, indicator setting - according to your desire
CyNeron MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.5 (4)
Experts
CyNeron: 정밀한 거래와 AI 혁신의 결합 매뉴얼 및 설정 파일 : 구매 후 연락주시면 매뉴얼과 설정 파일을 보내드립니다 가격 : 판매된 복사본 수에 따라 가격이 상승합니다 사용 가능한 복사본 : 5 AI 기반 스냅샷 분석: 시장 최초 CyNeron은 시장 조건의 상세 스냅샷을 캡처하고 처리하는 혁신적인 거래 접근 방식에 최첨단 AI를 통합한 시장 최초의 EA입니다. 최첨단 AI 뉴럴 네트워크를 활용하여 가격 데이터와 기술 지표를 평가하고, 시장 움직임에 대한 고도의 정확한 예측을 제공하여 정밀하고 전략적인 거래 결정을 가능하게 합니다. 이 AI 기반 기술은 CyNeron을 돋보이게 하며, 실시간으로 변화하는 시장 동향에 동적으로 적응하고 이전에 얻을 수 없었던 통찰력을 거래자들에게 제공합니다. 심볼 XAUUSD (골드) 시간 프레임 M15 또는 M30   자본 최소 $100 브로커 모든 브로커 계좌 유형 모든 계좌, 낮은 스프레드 선호 레버리지 1:20 이상 VPS 권장되
Icarus BolliBand Change Display Indicator
James D Scuderi
지표
Icarus Bolli-Band Change Display(TM) Indicator is a simple, but highly effective tool for visually identifying areas where the all-important 'Bollinger Band' values are in a state of expansion, contraction of neither. The traditional Bollinger Bands have been widely applied to trading charts globally since their creation by John Bollinger several decades ago. One of the limitations of the traditional Bollinger Bands is the ability to clearly identify when the bands are in fact expanding or contr
Icarus Reversals Indicator FULL Suite
James D Scuderi
지표
The Icarus Reversals(TM) Indicator is a powerful tool to identify high-probability reversal points, across all instruments.  The Reversals Indicator provides traders and investors with a simple-to-use and highly dynamic insight into points of likely price-action reversals.  Generated by a unique proprietary code-set, the Reversals Indicator generates long and short trade signals, which can be customised for all inputs, allowing for the complete optimisation fitted to any trader or investor style
Element 8
Vladimir Deryagin
Experts
전문가 고문은 추세에 따른 포지션 반전을 토대로 작업합니다. 전문가 고문 설정은 직관적입니다. 이전에 테스트를 사용하여 설정을 선택한 모든 통화 쌍에이 전문가 고문을 사용할 수 있습니다. 전문가 고문 설정,설명: (토요일,화요일,화요일,목요일,금요일,토요일,일요일)–선택한 날의 주의 거래,또는 이 시간이 날 때까지는 무역 수 있습니다. 매직은 공개 거래의 고유 한 번호입니다. 볼륨-초기 거래의 거래량. 선택된 계수로 로트를 증가시키기위한 부호-로트와이 로트가 증가 될 계수 사이의 동작 부호의 선택. 의 경우에는 손실을 전송하는 거래의 다음 거래일–만약 현재 위치에 폐쇄되었으로 손실,이 매개 변수를 사용하도록 설정하고,다음 위치에서 열린 다음에 무역의 날. 이전 주문 로트가 곱해 지거나 추가되는 계수-계수 자체의 값 선택.  의 백분율 차이 닫히는 수익성이 거래과 열린 유익한 무역 설정 비율의 차이를 사 unprofitably 폐쇄 주문과 이 열려 수익성이 순서입니다. P.S-는
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
지표
Miraculous Indicator – Gann Square of Nine 기반 100% 비리페인트 Forex 및 바이너리 도구 이 영상은 Miraculous Indicator 를 소개합니다. 이 지표는 Forex 및 바이너리 옵션 트레이더를 위해 특별히 개발된 매우 정확하고 강력한 트레이딩 도구입니다. 이 지표가 독특한 이유는 전설적인 **Gann Square of Nine(Gann 9의 사각형)**과 **Gann's Law of Vibration(Gann 진동의 법칙)**에 기반을 두고 있기 때문입니다. 이는 현대 트레이딩에서 가장 정밀한 예측 도구 중 하나로 손꼽힙니다. Miraculous Indicator는 완전히 비리페인트(non-repaint) 됩니다. 즉, 캔들이 마감된 후에도 신호가 변경되거나 사라지지 않습니다. 보이는 것이 곧 결과입니다. 이는 트레이더가 자신감을 가지고 거래에 진입하고 청산할 수 있는 신뢰할 수 있고 일관된 기반을 제공합니다. 주요 특징: Gann
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
지표
Dynamic Forex28 Navigator - 차세대 외환 거래 도구. 현재 49% 할인. Dynamic Forex28 Navigator는 오랫동안 인기 있는 지표의 진화형으로, 세 가지의 힘을 하나로 결합했습니다. 고급 통화 Strength28 지표(695개 리뷰) + 고급 통화 IMPULSE with ALERT(520개 리뷰) + CS28 콤보 신호(보너스). 지표에 대한 자세한 정보 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 차세대 Strength 지표는 무엇을 제공합니까?  원래 지표에서 좋아했던 모든 것이 새로운 기능과 더 높은 정확도로 강화되었습니다. 주요 기능: 독점적인 통화 Strength 공식.  모든 시간대에 걸쳐 부드럽고 정확한 강도선. 추세와 정확한 진입을 식별하는 데 이상적입니다. 역동적인 시장 피보나치 수준(시장 피보나치).  이 지표에만 있는 고유한 기능. 가격 차트가 아닌 통화 강도에 피보나치가 적용됩니다.
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
지표
F-16 비행기 지표를 소개합니다. 이것은 귀하의 거래 경험을 혁신하도록 설계된 최첨단 MT4 도구입니다. F-16 전투기의 비할 데 없는 속도와 정밀성에 영감을 받아이 지표는 고급 알고리즘과 최첨단 기술을 결합하여 금융 시장에서 압도적인 성능을 제공합니다. F-16 비행기 지표를 사용하면 실시간 분석을 제공하고 매우 정확한 거래 신호를 생성하여 경쟁을 앞서갈 수 있습니다. 다양한 자산 클래스에서 수익 기회를 식별하는 데 필요한 동적 기능을 갖추고 있어 확신을 가지고 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 구성된 F-16 비행기 지표는 인기있는 MetaTrader 4 플랫폼과 완벽하게 통합되어 원활하고 효율적인 거래 과정을 보장합니다. 초보자 트레이더든 경험 많은 전문가든 이 지표를 쉽게 사용자 정의하여 고유한 거래 스타일과 선호도에 맞출 수 있습니다. F-16 비행기 지표의 강력함을 경험해 보세요. 이 지표는 시장 트렌드를 정확하고 민첩하게 탐색하며
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
지표
SHOGUN Trade - The Shocking Truth of 16 Years Unoptimized. Strategic Market Structure & The Art of Maximizing Gains. The Truth of "16 Years" That Even Stunned the Developer First, please take a look at the attached image (backtest results). This is the verification result for USDJPY H1 for a full 16 years, from January 1, 2010, to January 1, 2026. To be clear: This is NOT an EA (Expert Advisor) for sale. It is a manual trading indicator system. However, I dare to present this graph to you and
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
지표
이 지표는 실제 거래에 완벽한 자동 파동 분석 지표입니다! 사례... 참고:   웨이브 그레이딩에 서양식 이름을 사용하는 데 익숙하지 않습니다. Tang Lun(Tang Zhong Shuo Zen)의 명명 규칙의 영향으로 기본 웨이브를   펜   으로 명명하고 2차 웨이브 밴드를   세그먼트   로 명명했습니다. 동시에, 세그먼트에는 추세 방향이 있습니다.   주요 추세 세그먼트에는   이름이 지정되지만(이 이름 지정 방법은 향후 노트에서 사용됩니다. 먼저 말씀드리겠습니다.) 알고리즘은 굴곡 이론과 거의 관련이 없으므로 그렇게 해서는 안 됩니다. 이는 나의 시장 분석을   통해 요약된 끊임없이 변화하고 복잡한 운영 규칙을   반영합니다. 밴드는 더 이상 사람마다 다르지 않도록 표준화되고 정의되었습니다. 인위적인 간섭의 드로잉 방법은 시장 진입을 엄격하게 분석하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 지표를 사용하는 것은 거래 인터페이스의 미학을 개선하고 원래의 K-line 거래를
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
지표
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
지표
The Only 100% Universal Tool! Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicators are based on a man-made formula. They often lag, fail over time, or need constant re-o
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
지표
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
지표
OrderFlow Absorption – MT4용 전문 델타 & 흡수 신호 인디케이터 OrderFlow Absorption으로 진정한 오더플로우 분석의 힘을 경험하세요. MetaTrader 4를 위한 궁극의 델타 히스토그램 및 흡수 신호 인디케이터입니다. 가격 움직임의 이면에서 실제로 무슨 일이 일어나는지 알고 싶은 트레이더를 위해 설계된 이 도구는, 시장을 움직이는 숨겨진 매수/매도 압력과 흡수 이벤트를 드러냅니다. 주요 기능 델타 히스토그램 시각화:   매수와 매도 압력을 색상별 히스토그램으로 즉시 확인할 수 있습니다. 흡수 신호 감지:   고급 로직으로 강세 및 약세 흡수 이벤트를 식별하여 반전 신호를 미리 알려줍니다. 차트 마커:   흡수 신호가 차트에 직접 표시되어 시각적으로 쉽게 확인할 수 있습니다. 팝업 알림:   새로운 흡수 신호가 발생하면 실시간으로 알림을 받을 수 있습니다. 사용자 지정 임계값:   약한 신호는 필터링하고, 확률이 높은 기회에 집중할 수 있습니다.
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
지표
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
지표
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
지표
" Dynamic Scalper System " 지표는 추세 파동 내에서 스캘핑 방식으로 거래하도록 설계되었습니다. 주요 통화쌍 및 금에서 테스트되었으며, 다른 거래 상품과의 호환성이 가능합니다. 추가적인 가격 변동 지원을 통해 추세에 따라 단기 포지션 진입 신호를 제공합니다. 지표의 원리 큰 화살표는 추세 방향을 결정합니다. 작은 화살표 형태의 스캘핑 신호를 생성하는 알고리즘은 추세 파동 내에서 작동합니다. 빨간색 화살표는 상승 방향을, 파란색 화살표는 하락 방향을 나타냅니다. 민감한 가격 변동선은 추세 방향으로 그려지며, 작은 화살표의 신호와 함께 작용합니다. 신호는 다음과 같이 작동합니다. 적절한 시점에 선이 나타나면 진입 신호가 형성되고, 선이 있는 동안 미결제 포지션을 유지하며, 완료되면 거래를 종료합니다. 권장되는 작업 시간대는 M1~H4입니다. 화살표는 현재 캔들에 형성되며, 다음 캔들이 이미 시작되었더라도 이전 캔들의 화살표는 다시 그려지지 않습니다. 입력 매개
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (1)
지표
Super Signal – Skyblade Edition 전문가용 노리페인트 / 노래그 트렌드 신호 시스템, 뛰어난 승률 제공 | MT4 / MT5용 1분, 5분, 15분과 같은 낮은 타임프레임에서 가장 좋은 성능을 보입니다. 핵심 기능: Super Signal – Skyblade Edition은 추세 매매를 위해 설계된 스마트 신호 시스템입니다. 이 시스템은 다중 필터 로직을 활용하여, 명확한 방향성과 실질적인 모멘텀이 수반된 고품질 추세만을 감지합니다. 이 시스템은 고점 또는 저점을 예측하지 않으며 , 다음 세 가지 조건이 모두 충족될 때만 신호를 발생시킵니다: 명확한 추세 방향 강화되는 모멘텀 건전한 변동성 구조 또한, 시장 세션 기반의 유동성 분석을 통해 신호의 신뢰성과 타이밍을 더욱 향상시킵니다. 신호 특성: 모든 화살표 신호는 100% 리페인트 없음 / 지연 없음 신호가 한 번 발생하면 고정되며, 깜빡이거나 사라지지 않음 차트 상의 시각적 화살표, 정보 패널, 팝업 알
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
이 인디케이터는 각 지점에서 볼륨을 분석하고 해당 볼륨에 대한 시장의 피로 레벨을 계산합니다. 이 인디케이터는 세 개의 라인으로 구성됩니다: 강세 볼륨 피로 라인 약세 볼륨 피로 라인 시장 추세를 나타내는 라인. 이 라인은 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색이 변합니다. 원하는 시작 지점에서 시장을 분석할 수 있습니다. 볼륨 피로 라인에 도달하면 다음 분석을 시작할 새 지점을 식별하세요. 트렌드와 수정 모두 분석할 수 있습니다. 좋은 접근 방법은 트렌드 라인에 도달하거나 고점 또는 저점에 도달할 때마다 인디케이터를 이동시키는 것입니다. 트렌드 라인과 볼륨 피로 라인 간의 거리가 클수록 해당 방향의 볼륨이 더 큽니다. 트렌드 라인은 주문을 열기 위한 장소로 사용할 수 있으며, 피로 라인은 수익을 얻는 데 사용됩니다. 이 시스템은 정말 독특하지만 매우 직관적입니다. 시장에는 비슷한 제품이 없습니다. 사용에 제한이 없습니다. 모든 시장과 모든 시간 프레임에서 적용할 수 있습니다. 중요:
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
지표
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
Scalping signals M1
Andrey Kozak
지표
Everyone who purchases the Scalping signals M1 indicator receives a FREE BONUS — a fully automated Expert Advisor that trades based on the indicator’s signals. The indicator shows the arrows — the robot can execute the trades for you, following all signals and risk-management rules. Scalping signals M1 – a ready-made trend-following entry system for M1 Scalping signals M1 is an indicator that turns your chart into a clear action map: a colored trend channel shows the direction of the market, and
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
지표
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
지표
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
지표
Title: BBMA Structure Guide - BBMA Structure Guide Description: BBMA Structure Guide is a specialized MQL4 indicator designed to help traders understand the journey of BBMA structure more easily and efficiently. BBMA, or "Bollinger Bands Moving Average," is known for its motto "One Step Ahead," highlighting the importance of understanding market structure in depth. With BBMA Structure Guide, you can quickly identify the underlying market structure patterns that drive price movements. This wil
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양한
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
지표
GoldRush 트렌드 화살표 신호 GoldRush 트렌드 화살표 신호 지표는 XAU/USD 시장에서 고속 단기 스캘핑 트레이더를 위해 설계된 정밀한 실시간 트렌드 분석을 제공합니다. 1분 시간대에 특화되어 설계된 이 도구는 명확한 진입점을 표시하는 방향성 화살표를 제공하여 스캘퍼들이 변동성이 높은 시장 환경에서도 자신 있게 거래할 수 있도록 합니다. 이 지표는 PRIMARY 및 SECONDARY 경고 화살표로 구성됩니다. PRIMARY 신호는 추세 방향의 변화를 나타내는 흰색과 검은색 방향성 화살표이며, SECONDARY 신호는 PRIMARY 화살표가 지시하는 방향을 확인하고 잠재적인 거래 진입점을 표시하는 파란색과 빨간색 화살표입니다. 참고: 추세 방향이 변경된 후 PRIMARY 경고 화살표가 단 하나만 표시될 경우, 다수의 SECONDARY 파란색/빨간색 화살표가 표시될 수 있음을 유의해야 합니다. SECONDARY 신호는 신호 기준을 충족하는 어떤 캔들 이후에도 표시
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
지표
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Golden Gendut
Anthonius Soruh
5 (1)
지표
Gendel Gendut is Binary Option Indicator From @realTatino Trade with expaired time Pairs : All Forex Pair Time Frame : M5 only Trade Time All Time Alert : Alert Message, Alert Email, Alerts Push Buffer : 4 Buffer (0,2 (Buy) || 1,3 (Sell) Broker Suitable : All Broker Binary With Forex Pair Auto Trade : Yes Repaint : NO Delay : NO Other Binary Indicator : https://www.mql5.com/en/market/product/70915 https://www.mql5.com/en/market/product/71054 https://www.mql5.com/en/market/product/57755 etc IND
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
지표
This indicator is SO SIMPLE… when the green Rise Coming arrow appears, a price drop may be on the way! Plain and easy profits! As you receive more than one 'Rise Coming' text signal in a downtrend, it means momentum is building larger for a bull run. HOW TO USE 1. When the green "Rise Coming" text appears, a price jump may be on the way! This indicator Never Repaints! To get the best setting it's a matter of tweaking the indicator until it gives you the best results. Our recommendation, and what
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
지표
The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
지표
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
지표
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
The Hurricane Indicator
Paul Nicholas Clevett
5 (1)
지표
Currently switched to the 4 hour chart - but use other time frames for confirmation. :-)  I change my main time frame based on the market movement at the time. The Hurricane Forex Indicator is a multi time frame indicator that includes such things as Trade Notifications, Trade Calculator, Momentum Indicator, risk reward and much more. We have a free Trade room for our users as well. Please check out the video for full details of how this indicator works as it has over 15 years worth of developme
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
지표
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
지표
The ZhiBiJuJi indicator analysis system uses a powerful internal loop to call its own external indicators, and then calls the analysis before and after the cycle. The data calculation of this indicator analysis system is very complicated (calling before and after the cycle), so the hysteresis of the signal is reduced, and the accuracy of the advance prediction is achieved. This indicator can be used in all cycles on MT4, and is most suitable for 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hours. Buy:    
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변