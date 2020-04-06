Gold SDmax EA 4

Gold SDmax EA - Meta Trader 4를 위한 최고의 전문가 자문가 중 하나입니다. 자문가의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 종료 시점을 결정하며, 고급 자금 관리 및 로트 배수를 사용합니다. 

Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker.

Trading this EA in the real account >>> CLICK HERE

My Telegram channel >>> https://t.me/GoldVenamax 

추천:

  • 브로커 - RoboForex, Weltrade, WorldForex 또는 기타 (최적화 성공 후)
  • 계좌 유형 - PRO/ECN (헤지 가능)
  • 거래 기간 - M30 
  • 종목 - XAUUSD (금) 
  • 최초 예치금 - 5,000부터
  • 레버리지 - 1:100부터
  • 거래 방식 - VPS (24시간 연중무휴) 권장 = 허용 가능한 ping은 0~30ms입니다.
  • 최적화 및 테스트 기간 - 12~60개월
  • 권장 최적화 주기 - 3~6개월

장점:

1. 전문가 자문가는 지표를 사용하지 않으며, 외부 리소스를 사용하지 않으며, 기본 분석 및/또는 뉴스에 의존하지 않습니다.
2. 전문가 자문가는 전략 테스터와 데모 및 실제 계정에서 거의 동일한 방식으로 거래합니다.
3. 모든 자산(통화, 금속, 암호화폐, 주식, 지수 등)을 거래할 수 있습니다.
4. Expert Advisor는 중장기 투자와 예금 오버클러킹에 사용할 수 있습니다.
5. 모든 시간대의 차트에서 거래하기 위해 Expert Advisor를 설치할 수 있습니다. Expert Advisor의 설정에서 주요 매개변수를 변경할 수 있으므로 각 거래자는 자신의 브로커, 계좌 유형 및 예금에 맞게 Advisor를 쉽게 최적화하고 사용자 지정할 수 있습니다. 차트에는 EA의 운영 매개변수 통계에 대한 정보 패널도 표시됩니다.

참고:

1. Expert Advisor는 모든 주문에 대해 내장된 Magic을 갖추고 있습니다. 동일한 거래 터미널의 다른 자산에 Advisor를 사용할 수 없습니다.
2. Expert Advisor를 구매하기 전에 Expert Advisor를 최적화하고 테스트할 수 있는 적절한 경험과 컴퓨터가 있는지 확인하십시오.

경고:

1. 실제 계좌에 Expert Advisor를 설치하기 전에 Advisor가 거래할 특정 브로커, 계좌 유형 및 예금에 대해 Advisor를 최적화하고 테스트해야 합니다.


💥 이 전문가 자문가와 거래하는 수익은 귀하가 감수할 수 있는 위험에 따라 달라집니다…!!!

💥 전문가 자문가 거래를 위한 VPS >>> https://my.govpsfx.com/?ref=MzY0Mjg6OlJV >>> https://www.myforexvps.com/billing/aff.php?aff=1824

💥 전문가 자문가 거래를 위한 브로커 >>> https://rbfxdirect.com/en/lk/?a=kcgh



모두 거래에 행운을 빌고 안정적인 수익을 거두시길 바랍니다!
추천 제품
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - Meta Trader 4를 위한 최고의 전문가 자문가 중 하나입니다. 자문가의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 종료 시점을 결정하며, 고급 자금 관리 및 로트 배수를 사용합니다.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   추천: 브로커 - RoboForex , Weltra
GoldMax EA 4
Sergei Linskii
Experts
GoldMax EA는 Meta Trader 4를 위한 최고의 전문가 자문 프로그램 중 하나입니다. 이 자문 프로그램의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격 변동을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 청산 시점을 결정하며, 고급 자금 관리, 랏 승수, 그리드 및 침하 감소 메커니즘을 사용합니다. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file to optimization Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE GoldMax EA public channel >>>   CLICK HERE     추천: 브로커: RoboForex, Weltrade, FxPro,   Alpari, Exn
FXmax EA MT4
Sergei Linskii
Experts
FXmax EA 는 Meta Trader 4를 위한 최고의 전문가 자문 도구 중 하나입니다. 이 도구의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 청산 시점을 결정하며, Meta Trader 4 표준 지표를 사용합니다. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. 추천: 브로커 - RoboForex 또는 기타, 최적화 성공 후 계좌 유형 - PRO/ECN (헤지 포함) 시간대 - H1 또는 기타, 최적화 성공 후 심볼 - XAUUSD 또는 기타, 최적화 성공 후 초기 예치금 - 100부터, 1000부터 권장 레버리지 - 1:100부터 거래 방식 - VPS(24/7) 권장 = 허용
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experts
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Experts
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting, and updated version (for lifetime purchase only). Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade autom
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experts
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 는 Matrix Arrow Indicator의 MT4 신호를 차트의 거래 패널과 수동 또는 100% 자동으로 거래할 수 있는 고유한 전문가 조언자입니다. Matrix Arrow Indicator MT4 는 다음과 같은 최대 10개의 표준 지표에서 정보와 데이터를 수집하여 초기 단계에서 현재 추세를 결정합니다. 평균 방향 이동 지수(ADX) ,   상품 채널 지수(CCI) ,   클래식 하이켄 아시 캔들 ,   이동 평균 ,   이동 평균 수렴 발산(MACD) ,   상대 활력 지수(RVI) ,   상대 강도 지수(RSI) ,   포물선 SAR ,   스토캐스틱 오실레이터 ,   윌리엄스의 백분율 범위. 모든 지표가 유효한 매수 또는 매도 신호를 제공하면 강력한 상승/하락 추세를 나타내는 다음 캔들/막대가 시작될 때 해당 화살표가 차트에 인쇄됩니다. 사용자는 사용할 표시기를 선택하고 각 표시기의 매개변수를 개별적으로 조정할 수 있습니다. Matri
Gold tendance
Hamady Yacouba Diallo
Experts
GOLD Tendance est un robot de trading 100 % automatique spécialement développé pour le marché de l’or ( XAUUSD ). Il analyse en continu les conditions du marché afin d’identifier des opportunités de trading sur des phases de volatilité maîtrisée. Le robot est conçu pour fonctionner de manière autonome, sans intervention humaine, tout en intégrant des règles strictes de protection du capital. ️ Fonctionnalités principales Trading entièrement automatique Spécialisé XAUUSD (Gold) Analyse de la ten
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Experts
趋势EA“缔造者”4.1.8版本最新产品，联系方式qq398867673 ，微信15940404448，（qq不经常登录，电话微信均可）都是实名认证的。国内按授权开户数量限制、授权交易仓位限制、授权使用时间限制为参考依据定价，不管您是大资金还是小资金都有相应的权限价格。黄金缔造者经过多次更新现在的交易获利能力有目共睹如图。 购买须知： 1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权； 2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权； 3.添加微信，有一个简单的培训； 4.本产品只适合XAUUSD的交易； 5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。 （注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。 虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用 EA介绍： 1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
DynamicGrid
Paranchai Tensit
Experts
Key concepts of Dynamic grid trading system -Dynamic Grid uses a simple grid basis from dynamic grid development, the number of orders that vary according to data. -Take advantage of the volatility of the product.  -Use volatility to help in zone consolidation and manage position sizes. -Trading grids according to price directions can use the advantage to adjust costs and can reduce the increase of drawdown. -Not stoploss is a zone management. -Do not need a martingale, double lot. -Can trade
Heavy Duty
Elie Almachaalany
5 (1)
Experts
This is a fully automatic Expert Advisor. It can actually outsmart a market by placing BUY and SELL orders when the requirements are met. It uses an advanced technology to place orders in the right time with the right lot. This robot is designed for beginners yet expert traders: Most of the inner parameters are hidden from user so that even a beginner will not mess up. You can download this Ea and back-test. I personally used a 99.9% real tick data for back-testing for an accurate result.  All
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experts
Introducing News scalp: The Premier News Scalping Expert Advisor And Arbitrage In the realm of forex trading, seizing fleeting opportunities amid market turbulence demands precision and speed. Enter News scalp, the pinnacle of news scalping Expert Advisors (EAs) designed to excel in the high-stakes arena of news-driven trading. With its innovative features tailored specifically for rapid-fire scalping strategies,   News scalp   promises to revolutionize how traders navigate volatile market con
Traders Toolbox MT4
Jason Kisogloo
Experts
Traders Toolbox Premium 은 올인원 도구입니다. 이러한 전략 및 계산을 자동화하기 위해 일반적인 거래 전략에 대한 광범위한 교육을 기반으로 생성되었습니다.   (Jason Kisogloo가 설계하고 프로그래밍함)   특징: 19 개별 신호   - 이러한 신호 각각은 최종/전체 결과를 구성하기 위해 신경망 스타일 구성에서 바이어스될 수 있습니다. 각 신호에는 필요한 경우 사용자 정의하거나 최적화할 고유한 설정이 있습니다.  포괄적인 화면 디스플레이   - 포괄적인 정보와 도구 설명이 포함된 6개의 스냅 패널. (패널 테두리를 클릭하여 접거나 펼침... 설정은 기기별로 자동으로 저장됨):     신호 패널   - 바이어싱 정보 및 신호 세부 정보와 함께 신호 분석을 표시합니다. 뉴스 패널   - 이벤트까지 카운트다운이 포함된 현재 악기에 대한 예측 효과가 있는 최신 뉴스 이벤트. (내부 Mt5 경제 캘린더 대 Forex Factory Scraper 옵션 - 이
Tiger Security
Yang Wu
Experts
ATTENTION : The Tiger Security EA can not be tested in the MT4 strategy tester !!!  TigerSecurity EA  robot is a fully automated robot for  Forex trade.  TigerSecurity EA  is a combination numerous special trend strategy ,that It provides the possibility the best entries of the trade . TigerSecurity EA robot is designed  for medium and long term trading ,the robot will help you deal with and manage emotions ,and you don't need worry about news release any more !!  The trend is the key ,the Tige
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (18)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
프로모션 시작! 449$에 얼마 남지 않았습니다! 다음 가격: 599$ 최종 가격: 999$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다. "실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까?   아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
초고도 최적화 버전 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 는 MT4 버전 중 가장 강력하고 안정적이며 정교한 릴리스입니다. HFT는 고빈도 스캘핑 EA로, 골드(XAUUSD)를 M1 타임프레임에서만 거래하며 매일 다수의 트레이드를 실행합니다. 최대 1:500의 레버리지를 지원하며, 아주 합리적인 로트 크기 로 진정한 스캘핑 전략을 구현합니다. 이로 인해 전용 스캘핑 계좌(예: RAW 또는 ECN)가 필요합니다. ICMarkets 의 RAW 계좌는 낮은 스프레드와 슬리피지가 적어 가장 추천되는 브로커입니다. 안정적인 인터넷 연결 또는 VPS는 필수입니다. 주의: 터미널이 종료되면 FAST M1 이 계좌 제어를 상실합니다 . 공식 채널:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 주요 개선 사항 향상된 진입 로직 EA는 이제 주요 추세 방향으로만 진입합니다. 역추세 거래는 하지 않습니다. 높은 정확도 내부 로직
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.87 (15)
Experts
CyNera: 귀하의 거래, 우리의 기술 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하면 매뉴얼과 설정 파일을 받으실 수 있습니다 가격: 가격은 판매된 라이선스 수에 따라 상승합니다 사용 가능한 복사본: 4 금은 시장에서 가장 변동성이 큰 금융 상품 중 하나로, 정확한 거래, 심도 있는 분석 및 강력한 리스크 관리가 요구됩니다. CyNera 전문가 조언자는 이러한 요소들을 통합하여, 최적의 금 거래를 위한 정교한 시스템으로 설계되었습니다. CyNera의 고급 전략과 기술은 경험이 풍부한 트레이더는 물론, 초보자도 금 거래에서 직면하는 독특한 도전과 기회를 극복할 수 있도록 지원합니다. CyNera는 금 시장의 복잡성에 맞춰 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 적응적이고 지능적인 전략과 다중 시간대 분석, 자동 거래 조정, 정밀한 리스크 관리 등 고급 기능을 결합합니다. 이러한 적응성 덕분에 CyNera는 빠른 시장 변화에 대응하면서도 장기적인 자본 보호를 보장하는 다목적 도구가
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
24시간 플래시 세일 - 단돈 $199.99  "HFT Pass Prop Firms"은 HFT 도전을 위해 특별히 디자인된 US30 페어와 거래하는 전문가 어드바이저 (EA)입니다. 다른 우수한 전문가 어드바이저 및 지표를 확인하려면 다음을 방문하십시오: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 저는 로스입니다. 더 많은 업데이트를 받으려면 여기에서 구독하세요: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFT란? 고빈도 거래 (HFT)는 강력한 컴퓨터 프로그램을 사용하여 몇 초 동안 많은 주문을 실행하는 거래 방법입니다. HFT는 복잡한 알고리즘을 사용하여 여러 시장을 분석하고 현재의 시장 조건을 기반으로 주문을 실행합니다. 가장 빠른 실행 속도를 가진 트레이더들이 더 수익성이 높은 경향이 있으며, HFT는 고회전율 및 주문 대 거래 비율로 특징 지어집니다. 따라서이 EA는
GU Spot
Wartono
Experts
GU Spot is a One Shot One Kill EA. A  Scalping EA   for GBPUSD .   No Martingale, No Averaging, No Grid or other high-risk strategies.  Working with up to the best 100 trading signals algorithm from various Trading Systems. The combination of Price Action, High Low, Trend, Range Levels, Pullback /  Retracement and Reversal. This is Fully Automatic Trading Robot . High Accuracy Entry Signals and protected by a proper Money Management. A tight Stop Loss with SL:TP ratio 1:3 by default, Trailing an
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Ziwox 기본 트레이더 Ziwox Fundamental 거래자는 금융 시장 거래자가 EA 정보 데이터를 기반으로 현명한 결정을 내릴 수 있도록 도와주는 거래 도우미입니다. 이 EA는 온라인 소스를 사용하여 통화의 근본적인 편향, 쌍에 대한 실시간 소매 거래자 비율의 감정, 은행 및 기관 예측, COT 보고서 데이터 및 복잡한 EA 패널의 기타 데이터와 같은 필요한 모든 정보를 포착합니다. 간단히 말해서, 수동 거래자가 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 되는 통합 외환 데이터 소스 및 정보입니다. 이와 함께 Currency Fundamental Bias 및 기술 데이터를 기반으로 이러한 데이터를 사용하여 자동으로 쌍으로 거래하는 FULL 기본 로봇 거래입니다. EA 구성 요소: 거래에 필요한 모든 정보는 데이터 패널에 통합된 일련의 외환 데이터 스트림 구성 요소로 여기에 수집됩니다. 각 구성 요소는 개별적으로 거래 보조 지표 또는 설명 시장 보고서의 역할을 하여 거래자가 의
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
그만큼       Opening Range Breakout Master는   다음과 같은 기관 거래 개념을 활용하도록 설계된 전문 알고리즘 거래 시스템입니다.       ICT(Inner Circle Trader), 스마트 머니 컨셉(SMC), 그리고 유동성 기반 전략 등을 활용하여   , 이 전문가 자문은 다음과 같은 사항들을 자동으로 감지하고 실행합니다.       오프닝 레인지 브레이크아웃(ORB)       다음을 포함한 주요 글로벌 외환 세션 전반에 걸쳐       런던, 뉴욕, 도쿄 및 Midnight Killzones를   통해 거래자가 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.       마켓 메이커의 움직임, 유동성 탐색, 세션 기반 변동성   . 다음을 따르는 거래자를 위해 만들어졌습니다.       시간 기반 가격 변동, 주문 흐름 역학 및 기관 거래 방법론을 통해   이 EA는 가격이 하락할 때 체계적으로 거래를 입력하여 감정적 의사 결정을 제거합니다.      
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO is one of the three sisters ( NEO, JOY, FUN ) based on KonokaSystem with a new personality and is an original EA. The trading style is day trading targeting midnight to mid-day Japan time. The currency pair is "USDJPY" and entry is made at the opening price of M5. Each of the three sisters has a different logic and is equipped with two types of entries and two types of exits. No grid or martingale logic is used. The internal logic repeats profit and loss, swallowing losses and g
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
크리스마스 & 새해 가 왔습니다 — 2026년 트레이딩 계획 은 무엇인가요? Dynamic Pips EA 40% 할인 — 지금 $799 , 8회 활성화 포함. 그리고 더 있습니다: 아직 보유하지 않았다면 Boring Pips EA(MT4 또는 MT5) 무료 제공 . 기존 고객이라면 추가 10% 할인 . 서두르세요! 본 혜택은 선착순 5명 또는 2026년 1월 7일 까지(먼저 도달하는 조건) 적용됩니다. 자세한 내용 또는 참여를 원하시면 메시지를 남겨주세요. 트럼프의 두 번째 임기 는 전 세계 시장을 뒤흔드는 대규모 관세 복귀를 시작으로, 공격적인 무역 정책의 물결을 다시 촉발했습니다. 중동 지역의 긴장 이 고조되고 있으며, 최근에는 이스라엘과 이란 사이의 갈등이 주목받고 있습니다. 이로 인해 유가 상승 요인이 발생할 수 있습니다. 러시아–우크라이나 전쟁 은 해결 기미 없이 지속되고 있으며, 세계적인 지정학적 불안정을 더욱 부추기고 있습니다.
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experts
Candle Power EA S&P 500용 평균회귀 5개 전략 포트폴리오 구매 후 에 메시지를 보내 주세요. 매뉴얼 PDF 와 자세한 설명 영상 링크를 보내드립니다!!! EA는 항상 설정된 상태로 작동시켜야 합니다!!! 여기에서 SETFILE 및 설명서를 다운로드하세요  다음 급락장이 두렵나요? Candle Power EA 가 있으면 걱정하지 않으셔도 됩니다. 이 EA 는 서로 보완하는 평균회귀 전략 5개 ( 5개 설정 , 서로 다른 필터 방식 )를 S&P 500 에 묶어 적용합니다. 특히 스트레스 국면 에서의 과도한 움직임 을 체계적으로 포착하고, 급격한 조정 이 동반된 변동성 높은 시장 국면 에서 강점 을 발휘합니다. 평상시 시장 국면 에서는 EA 가 전체 시장 의 흐름을 대체로 따라가므로 전술적 포트폴리오 헤지 와 추가 수익원 을 동시에 제공할 수 있습니다. 마팅게일 없음 , 그리드 없음 . 명확한 문서화, 견고함, 실용성. 15년 이상의 틱 데이터 기반 장기 백테스트 이력
제작자의 제품 더 보기
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
지표
Gold Venamax   - 이것은 최고의 주식 기술 지표입니다. 지표 알고리즘은 자산의 가격 변동을 분석하고 변동성과 잠재적 진입 영역을 반영합니다.   표시기 기능: 이것은 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 매직과 두 개의 추세 화살표 블록을 갖춘 슈퍼 지표입니다. 블록 전환을 위한 빨간색 버튼이 차트에 표시됩니다. 매직은 표시기 설정에서 설정되므로 서로 다른 블록을 표시하는 두 개의 차트에 표시기를 설치할 수 있습니다. Gold Venamax는 서로 다른 화살표 버퍼(GV 및 SD)를 사용하여 두 개의 차트에 배치할 수 있습니다. 이렇게 하려면 설정에서 다른 Magic을 선택해야 합니다. 예를 들어 하나는 Magic = 999이고 다른 하나는 Magic = 666입니다. 다음으로 차트의 빨간색 버튼으로 화살표 버퍼를 선택할 수 있습니다. 지표 설정의 각 화살표 버퍼(GV 및 SD)에는 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 별도의 화살표 필터가 있습니다(UseFiltrGV = t
Gold Levels MTF MT5
Sergei Linskii
5 (7)
지표
Gold Levels MTF - this is a fine stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the movement of the asset price, displays price levels of support and resistance from all time frames (TF) using the Murray method based on the Gann theory. The indicator indicates overbought and oversold fields, giving an idea of possible reversal points and at the same time giving some idea of the strength of the current trend. Description of levels: (Extreme Overshoot) - these levels are the ultimate
FREE
MA3 Trend MT5
Sergei Linskii
4.93 (14)
지표
MA3 Trend MT5  - is the good trend indicator on three MAs .   Benefits of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed signal of the indicator does not disappear and is not redrawn. You can trade on the MetaTrader 5 trading platform of any broker. You can trade any assets (currencies, metals, cryptocurrencies, stocks, indices etc.). You can trade on any timeframes (M5-M15 scalping and day trading / M30-H1 medium-term trading / H4-D1 long-term trading). Indi
FREE
Gold Trend 4
Sergei Linskii
지표
금 추세   - 좋은 주식 기술 지표입니다. 인디케이터 알고리즘은 자산의 가격 움직임을 분석하고 변동성과 잠재적 진입 구간을 반영합니다. 최고의 지표 신호: - 매도 = 빨간색 히스토그램 + 빨간색 숏 포인터 + 같은 방향의 노란색 신호 화살표 + 빨간색 추세 방향 화살표. - 매수 = 파란색 히스토그램 + 파란색 롱 포인터 + 같은 방향의 아쿠아 신호 화살표 + 빨간색 추세 방향 화살표. 인디케이터의 장점 1. 표시기는 높은 정확도로 신호를 생성합니다. 2. 확인된 화살표 신호는 추세가 바뀔 때만 다시 그릴 수 있습니다. 3. 모든 브로커의 메타트레이더 4 거래 플랫폼에서 거래할 수 있습니다. 4. 모든 자산(통화, 금속, 암호화폐, 주식, 지수 등)을 거래할 수 있습니다. 5. M15-H1 차트주기(중기 트레이딩)에서 거래하는 것이 좋습니다. 6. 지표 설정에서 개별 매개 변수(TF, 색상 등)를 변경할 수 있으므로 각 트레이더가 지표를 쉽게 사용자 지정할 수 있습니
Gold Levels MTF MT4
Sergei Linskii
5 (2)
지표
Gold Levels MTF - this is a fine stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the movement of the asset price, displays price levels of support and resistance from all time frames (TF) using the Murray method based on the Gann theory. The indicator indicates overbought and oversold fields, giving an idea of possible reversal points and at the same time giving some idea of the strength of the current trend.   Description of levels: (Extreme Overshoot) - these levels are the ultimat
FREE
Gold Trend 5
Sergei Linskii
4 (3)
지표
금 추세 - 좋은 주식 기술 지표입니다. 인디케이터 알고리즘은 자산의 가격 움직임을 분석하고 변동성과 잠재적 진입 구간을 반영합니다. 최고의 지표 신호: - 매도 = 빨간색 히스토그램 + 빨간색 숏 포인터 + 같은 방향의 노란색 신호 화살표 + 빨간색 추세 방향 화살표. - 매수 = 파란색 히스토그램 + 파란색 롱 포인터 + 같은 방향의 아쿠아 신호 화살표 + 파란색 추세 방향 화살표. 인디케이터의 장점 1. 표시기는 높은 정확도로 신호를 생성합니다. 2. 확인된 화살표 신호는 추세가 바뀔 때만 다시 그릴 수 있습니다. 3. 모든 브로커의 메타트레이더 5 거래 플랫폼에서 거래할 수 있습니다. 4. 모든 자산(통화, 금속, 암호화폐, 주식, 지수 등)을 거래할 수 있습니다. 5. M15-H1 차트주기(중기 트레이딩)에서 거래하는 것이 좋습니다. 6. 지표 설정에서 개별 매개 변수(TF, 색상 등)를 변경할 수 있으므로 각 트레이더가 지표를 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다.
Gold Targets 5
Sergei Linskii
지표
골드 타겟은 최고의 추세 지표입니다. 지표의 고유한 알고리즘은 기술 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고 가장 수익성이 높은 진입점을 결정하며 화살표 및 가격 수준(BUY Entry / SELL Entry) 형태로 신호를 발행합니다. 주문을 엽니다. 표시기는 또한 손절매 가격 수준과 이익 실현을 위한 5가지 가격 수준을 즉시 표시합니다. 주의:   표시기는 사용이 매우 쉽습니다. 한 번의 클릭으로 차트에 표시기를 설치하고 신호 및 가격 수준에 따라 거래하세요. 차트에서는 지표가 설치된 시간대에 관계없이 4개의 시간대(M30 H1 H4 D1)에서 추세 상태가 표시됩니다. 지표의 장점: 1. 표시기는 높은 정확도의 신호를 생성합니다. 2. 표시 신호는 다시 그려지지 않습니다. 가격이 각 라인을 넘으면 소리 알림(알림 및 메시지)이 장착됩니다. 3. 모든 브로커의 MetaTrader 5 거래 플랫폼에서 거래할 수 있습니다. 4. 모든 자산(통화, 금속, 암
Gold TL MTF 5
Sergei Linskii
지표
Gold TL MTF - this is a fine stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the movement of the asset price and reflects trend lines along the fractals of a specific timeframe (TF).   Benefits of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed signal of the indicator does not disappear and is not redrawn. You can trade on the MetaTrader 5 trading platform of any broker. You can trade any assets (currencies, metals, cryptocurrencies, stocks, indices e
FREE
MA3 Trend MT4
Sergei Linskii
4.17 (6)
지표
MA3 Trend - is the good trend indicator  on three MAs.   Benefits of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed signal of the indicator does not disappear and is not redrawn. You can trade on the MetaTrader 4 trading platform of any broker. You can trade any assets (currencies, metals, cryptocurrencies, stocks, indices etc.). You can trade on any timeframes (M5-M15 scalping and day trading / M30-H1 medium-term trading / H4-D1 long-term trading). Individua
FREE
Gold Targets 4
Sergei Linskii
지표
골드 타겟은 최고의 추세 지표입니다. 지표의 고유한 알고리즘은 기술 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고 가장 수익성이 높은 진입점을 결정하며 화살표 및 가격 수준(BUY Entry / SELL Entry) 형태로 신호를 발행합니다. 주문을 엽니다. 표시기는 또한 손절매 가격 수준과 이익 실현을 위한 5가지 가격 수준을 즉시 표시합니다. 주의: 표시기는 사용이 매우 쉽습니다. 한 번의 클릭으로 차트에 표시기를 설치하고 신호 및 가격 수준에 따라 거래하세요. 차트에서는 지표가 설치된 시간대에 관계없이 4개의 시간대(M30 H1 H4 D1)에서 추세 상태가 표시됩니다. 지표의 장점: 1. 표시기는 높은 정확도의 신호를 생성합니다. 2. 표시 신호는 다시 그려지지 않습니다. 가격이 각 라인을 넘으면 소리 알림(알림 및 메시지)이 장착됩니다. 3. 모든 브로커의 MetaTrader 4 거래 플랫폼에서 거래할 수 있습니다. 4. 모든 자산(통화, 금속, 암호화
Gold PL MTF 5
Sergei Linskii
지표
Gold PL MTF - 훌륭한 주식 기술 지표입니다. 지표 알고리즘은 자산 가격의 움직임을 분석하고 피보나치 방법(황금 분할)을 사용하여 지정된 기간(TF)의 중요한 피벗 레벨을 자동으로 반영합니다. 이 지표는 선택한 기간(일, 주, 월, 년)의 가격 궤적을 완벽하게 설명하고 추세의 시작과 반대 추세로 발전할 수 있는 수정의 시작을 결정합니다. 이 지표는 또한 가격 자석 역할을 하는 다양한 기간의 현재 미처리 피벗 레벨을 보여줍니다. 이를 통해 시장 상황을 빠르게 평가하고 거래에 참여하거나 종료할지 결정할 수 있습니다. 각 거래의 잠재력은 평균 50~1000포인트입니다. 이 지표를 사용하면 다양한 기간에서 가격 움직임의 가능한 방향을 평가할 수 있으며 가장 가능성 있는 목표와 가격 움직임의 잠재력도 보여줍니다. 이 지표의 이점: 1. 이 지표는 높은 정확도로 신호를 생성합니다. 2. 피벗 레벨은 사라지지 않고 다시 그려지지 않습니다. FP 버퍼의 확인된 화살표 신호는 추세
Gold Pointer
Sergei Linskii
지표
골드 포인터는 최고의 추세 지표입니다. 지표의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고 가장 수익성이 높은 진입 지점을 결정하고 매수 또는 매도 주문을 개시하라는 신호를 제공합니다. 최고의 보조지표 신호: - 매도 = 빨간색 추세선 + 빨간색 TF 표시기 + 같은 방향의 노란색 신호 화살표. - 매수 = 파란색 추세선 + 파란색 TF 인디케이터 + 같은 방향의 아쿠아 신호 화살표. 인디케이터의 장점: 1. 표시기는 높은 정확도로 신호를 생성합니다. 2. 표시기의 확인 된 신호는 오디오 경고 (경고 및 메시지)로 신호 (화살표)를 확인한 후에도 사라지지 않고 다시 그려지지 않습니다. 3. 모든 브로커의 메타트레이더 4 거래 플랫폼에서 거래할 수 있습니다. 4. 모든 자산(통화, 금속, 암호화폐, 주식, 지수 등)을 거래할 수 있습니다. 5. 모든 차트주기(M5-M15 스캘핑 및 트레이딩/M30-N1 중기 트레이딩/H4-D1 장기
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
5 (1)
Experts
GoldMax EA는 Meta Trader 5를 위한 최고의 전문가 자문 프로그램 중 하나입니다. 이 자문 프로그램의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격 변동을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 청산 시점을 결정하며, 고급 자금 관리, 랏 승수, 그리드 및 침하 감소 메커니즘을 사용합니다. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file to optimization Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE GoldMax EA public channel >>>   CLICK HERE     추천: 브로커: RoboForex, Weltrade, FxPro,   Alpari, Exn
Gold TL MTF 4
Sergei Linskii
지표
Gold TL MTF - this is a fine stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the movement of the asset price and reflects trend lines along the fractals of a specific timeframe (TF).   Benefits of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed signal of the indicator does not disappear and is not redrawn. You can trade on the MetaTrader 4 trading platform of any broker. You can trade any assets (currencies, metals, cryptocurrencies, stocks, indices e
FREE
Stat Monitor 5
Sergei Linskii
5 (1)
지표
Stat Monitor is a good information indicator. Benefits of the indicator: The indicator provides useful information - the current spread, the cost of one lot of the symbol, trading leverage and the recommended lot size for trading. You can use the indicator on the MetaTrader 5 trading platform of any broker. The indicator provides useful information. Version of the Stat Monitor indicator for MetaTrader 4 I wish you all good luck in trading and stable profit!
FREE
Orders Manager MT5
Sergei Linskii
5 (1)
유틸리티
Orders Manager  is a simple and indispensable assistant for managing all your orders.   Inputs: Magic = 999;                          // Magic  TakeProfit = 1000;                 // Take Profit. If = 0 the level is not setts. StopLoss = 0;                         // Stop Loss. If = 0 the level is not setts. Slippage = 10;                       // Slippage GeneralProfit = false;            // Closing all orders based on total profit. If false the function is disabled and works according to TakePr
FREE
Stat Monitor 4
Sergei Linskii
지표
Stat Monitor is a good information indicator. Benefits of the indicator: The indicator provides useful information - the current spread, the cost of one lot of the symbol, trading leverage and the recommended lot size for trading. You can use the indicator on the MetaTrader 4 trading platform of any broker. The indicator provides useful information. Version of the Stat Monitor indicator for MetaTrader 5 I wish you all good luck in trading and stable profit!
FREE
Orders Manager MT4
Sergei Linskii
유틸리티
Orders Manager  is a simple and indispensable assistant for managing all your orders.   Inputs: Magic = 999;                          // Magic  TakeProfit = 1000;                 // Take Profit. If = 0 the level is not setts. StopLoss = 0;                         // Stop Loss. If = 0 the level is not setts. Slippage = 10;                       // Slippage GeneralProfit = false;            // Closing all orders based on total profit. If false the function is disabled and works according to TakePr
FREE
Gold ATR MTF 4
Sergei Linskii
지표
Gold ATR MTF   - 이것은 훌륭한 주식 기술 지표입니다. ATR(Average True Range) 지표의 알고리즘은 자산 가격의 움직임을 분석하고 지정된 기간(D1) 시가의 지정된 백분율(%)로 해당 수준을 그려 변동성을 반영합니다. 기호 가격 이동 방향의 표시기(빨간색 및/또는 파란색 D1 H4)와 화살표 신호는 편안하고 수익성 있는 일중 거래 및/또는 스캘핑을 위한 추가적이고 필수적인 보조 도구입니다. 일일 이익은 외환 기호의 경우 20핍, 금 기호의 경우 50핍부터 가능합니다. 표시기 기능: 이것은 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 매직, 추세 방향 탐지기 및 두 개의 추세 화살표 블록을 갖춘 슈퍼 지표입니다. 블록 전환을 위한 빨간색 버튼이 차트에 표시됩니다. 매직은 표시기 설정에서 설정되므로 서로 다른 블록을 표시하는 두 개의 차트에 표시기를 설치할 수 있습니다. Gold ATR MTF는 서로 다른 화살표 버퍼(DM 및 SF)를 사용하여 두 개의 차트에 배치
Gold TMAFractal MTF 4
Sergei Linskii
3.67 (3)
지표
금 TMAF MTF   - 최고의 주식 기술 지표입니다. 지표 알고리즘은 자산의 가격 움직임을 분석하고 변동성과 잠재적 진입 구간을 반영합니다. 최고의 지표 신호입니다: 매도 = TMA1의 빨간색 상한선 위의 TMA2의 빨간색 상한선 + 위의 빨간색 프랙탈 인디케이터 + 같은 방향의 노란색 SR 신호 화살표. 매수 = TMA2의 파란색 하한선 아래 TMA1의 파란색 하한선 + 아래에서 파란색 프랙탈 표시기 + 같은 방향의 아쿠아 SR 신호 화살표. 지표(빨간색 및/또는 파란색 W1 MN)는 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 추가적이고 필수적인 도구입니다. SR 화살표 버퍼에는 편안하고 수익성 있는 거래를 위해 지표 설정(UseFiltrSR = true;)에 별도의 화살표 필터가 있습니다. 인디케이터의 장점 1. 이 인디케이터는 높은 정확도로 신호를 생성합니다. 2. 확인 된 화살표 신호는 다시 그려지지 않으며 프랙탈 신호는 절반 기간 동안 다시 그릴 수 있습니다. 3. 모든
GoldMax EA 4
Sergei Linskii
Experts
GoldMax EA는 Meta Trader 4를 위한 최고의 전문가 자문 프로그램 중 하나입니다. 이 자문 프로그램의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격 변동을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 청산 시점을 결정하며, 고급 자금 관리, 랏 승수, 그리드 및 침하 감소 메커니즘을 사용합니다. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file to optimization Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE GoldMax EA public channel >>>   CLICK HERE     추천: 브로커: RoboForex, Weltrade, FxPro,   Alpari, Exn
Gold PL MTF 4
Sergei Linskii
지표
Gold PL MTF - 훌륭한 주식 기술 지표입니다. 지표 알고리즘은 자산 가격의 움직임을 분석하고 피보나치 방법(황금 분할)을 사용하여 지정된 기간(TF)의 중요한 피벗 레벨을 자동으로 반영합니다. 이 지표는 선택한 기간(일, 주, 월, 년)의 가격 궤적을 완벽하게 설명하고 추세의 시작과 반대 추세로 발전할 수 있는 수정의 시작을 결정합니다. 이 지표는 또한 가격 자석 역할을 하는 다양한 기간의 현재 미처리 피벗 레벨을 보여줍니다. 이를 통해 시장 상황을 빠르게 평가하고 거래에 참여하거나 종료할지 결정할 수 있습니다. 각 거래의 잠재력은 평균 50~1000포인트입니다. 이 지표를 사용하면 다양한 기간에서 가격 움직임의 가능한 방향을 평가할 수 있으며 가장 가능성 있는 목표와 가격 움직임의 잠재력도 보여줍니다. 이 지표의 이점: 1. 이 지표는 높은 정확도로 신호를 생성합니다. 2. 피벗 레벨은 사라지지 않고 다시 그려지지 않습니다. FP 버퍼의 확인된 화살표 신호는 추세
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - Meta Trader 4를 위한 최고의 전문가 자문가 중 하나입니다. 자문가의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 종료 시점을 결정하며, 고급 자금 관리 및 로트 배수를 사용합니다.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   추천: 브로커 - RoboForex , Weltra
FXmax EA MT4
Sergei Linskii
Experts
FXmax EA 는 Meta Trader 4를 위한 최고의 전문가 자문 도구 중 하나입니다. 이 도구의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 청산 시점을 결정하며, Meta Trader 4 표준 지표를 사용합니다. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. 추천: 브로커 - RoboForex 또는 기타, 최적화 성공 후 계좌 유형 - PRO/ECN (헤지 포함) 시간대 - H1 또는 기타, 최적화 성공 후 심볼 - XAUUSD 또는 기타, 최적화 성공 후 초기 예치금 - 100부터, 1000부터 권장 레버리지 - 1:100부터 거래 방식 - VPS(24/7) 권장 = 허용
Gold Pointer MT5
Sergei Linskii
지표
골드 포인터는 최고의 추세 지표입니다. 지표의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고 가장 수익성이 높은 진입 지점을 결정하고 매수 또는 매도 주문을 개시하라는 신호를 제공합니다. 최고의 보조지표 신호: - 매도 = 빨간색 추세선 + 빨간색 TF 표시기 + 같은 방향의 노란색 신호 화살표. - 매수 = 파란색 추세선 + 파란색 TF 인디케이터 + 같은 방향의 아쿠아 신호 화살표. 인디케이터의 장점: 1. 표시기는 높은 정확도로 신호를 생성합니다. 2. 표시기의 확인 된 신호는 오디오 경고 (경고 및 메시지)로 신호 (화살표)를 확인한 후에도 사라지지 않고 다시 그려지지 않습니다. 3. 모든 브로커의 메타트레이더 5 거래 플랫폼에서 거래할 수 있습니다. 4. 모든 자산(통화, 금속, 암호화폐, 주식, 지수 등)을 거래할 수 있습니다. 5. 모든 차트주기(M5-M15 스캘핑 및 트레이딩/M30-N1 중기 트레이딩/H4-D1 장기
Gold ATR MTF 5
Sergei Linskii
지표
Gold ATR MTF - 이것은 훌륭한 주식 기술 지표입니다. ATR(Average True Range) 지표의 알고리즘은 자산 가격의 움직임을 분석하고 지정된 기간(D1) 시가의 지정된 백분율(%)로 해당 수준을 그려 변동성을 반영합니다. 기호 가격 이동 방향의 표시기(빨간색 및/또는 파란색 D1 H4)와 화살표 신호는 편안하고 수익성 있는 일중 거래 및/또는 스캘핑을 위한 추가적이고 필수적인 보조 도구입니다. 일일 이익은 외환 기호의 경우 20핍, 금 기호의 경우 50핍부터 가능합니다. 표시기 기능: 이것은 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 매직, 추세 방향 탐지기 및 두 개의 추세 화살표 블록을 갖춘 슈퍼 지표입니다. 블록 전환을 위한 빨간색 버튼이 차트에 표시됩니다. 매직은 표시기 설정에서 설정되므로 서로 다른 블록을 표시하는 두 개의 차트에 표시기를 설치할 수 있습니다. Gold ATR MTF는 서로 다른 화살표 버퍼(DM 및 SF)를 사용하여 두 개의 차트에 배치할
Gold TMAFractal MTF 5
Sergei Linskii
지표
금 TMAF MTF - 최고의 주식 기술 지표입니다. 지표 알고리즘은 자산의 가격 움직임을 분석하고 변동성과 잠재적 진입 구간을 반영합니다. 최고의 지표 신호입니다: 매도 = TMA1의 빨간색 상한선 위의 TMA2의 빨간색 상한선 + 위의 빨간색 프랙탈 인디케이터 + 같은 방향의 노란색 SR 신호 화살표. 매수 = TMA2의 파란색 하한선 아래 TMA1의 파란색 하한선 + 아래에서 파란색 프랙탈 표시기 + 같은 방향의 아쿠아 SR 신호 화살표. 지표(빨간색 및/또는 파란색 W1 MN)는 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 추가적이고 필수적인 도구입니다. SR 화살표 버퍼에는 편안하고 수익성 있는 거래를 위해 지표 설정(UseFiltrSR = true;)에 별도의 화살표 필터가 있습니다. 인디케이터의 장점 1. 이 인디케이터는 높은 정확도로 신호를 생성합니다. 2. 확인 된 화살표 신호는 다시 그려지지 않으며 프랙탈 신호는 절반 기간 동안 다시 그릴 수 있습니다. 3. 모든 브
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
지표
Gold Venamax - 이것은 최고의 주식 기술 지표입니다. 지표 알고리즘은 자산의 가격 변동을 분석하고 변동성과 잠재적 진입 영역을 반영합니다. 표시기 기능: 이것은 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 매직과 두 개의 추세 화살표 블록을 갖춘 슈퍼 지표입니다. 블록 전환을 위한 빨간색 버튼이 차트에 표시됩니다. 매직은 표시기 설정에서 설정되므로 서로 다른 블록을 표시하는 두 개의 차트에 표시기를 설치할 수 있습니다. Gold Venamax는 서로 다른 화살표 버퍼(GV 및 SD)를 사용하여 두 개의 차트에 배치할 수 있습니다. 이렇게 하려면 설정에서 다른 Magic을 선택해야 합니다. 예를 들어 하나는 Magic = 999이고 다른 하나는 Magic = 666입니다. 다음으로 차트의 빨간색 버튼으로 화살표 버퍼를 선택할 수 있습니다. 지표 설정의 각 화살표 버퍼(GV 및 SD)에는 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 별도의 화살표 필터가 있습니다(UseFiltrGV = true;
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - Meta Trader 5를 위한 최고의 전문가 자문사 중 하나입니다. 자문사의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 종료 시점을 결정하며, 고급 자금 관리 및 로트 배수를 사용합니다.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   추천: 브로커 - RoboForex , Weltrade
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA - Meta Trader 5를 위한 최고의 전문가 자문사 중 하나입니다. 자문사의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 종료 시점을 결정하며, 고급 자금 관리 및 로트 배수를 사용합니다.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   추천: 브로커 - RoboForex , Weltrade
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변