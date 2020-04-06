Gold SDmax EA 4

Gold SDmax EA - Meta Trader 4를 위한 최고의 전문가 자문가 중 하나입니다. 자문가의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 종료 시점을 결정하며, 고급 자금 관리 및 로트 배수를 사용합니다.

추천: 브로커 - RoboForex , Weltrade, WorldForex 또는 기타 (최적화 성공 후)

또는 기타 (최적화 성공 후) 계좌 유형 - PRO/ECN (헤지 가능)

거래 기간 - M30

종목 - XAUUSD (금)

최초 예치금 - 5,000부터

레버리지 - 1:100부터

거래 방식 - VPS (24시간 연중무휴) 권장 = 허용 가능한 ping은 0~30ms입니다.

최적화 및 테스트 기간 - 12~60개월

권장 최적화 주기 - 3~6개월

장점:

1. 전문가 자문가는 지표를 사용하지 않으며, 외부 리소스를 사용하지 않으며, 기본 분석 및/또는 뉴스에 의존하지 않습니다.

2. 전문가 자문가는 전략 테스터와 데모 및 실제 계정에서 거의 동일한 방식으로 거래합니다.

3. 모든 자산(통화, 금속, 암호화폐, 주식, 지수 등)을 거래할 수 있습니다.

4. Expert Advisor는 중장기 투자와 예금 오버클러킹에 사용할 수 있습니다.

5. 모든 시간대의 차트에서 거래하기 위해 Expert Advisor를 설치할 수 있습니다. Expert Advisor의 설정에서 주요 매개변수를 변경할 수 있으므로 각 거래자는 자신의 브로커, 계좌 유형 및 예금에 맞게 Advisor를 쉽게 최적화하고 사용자 지정할 수 있습니다. 차트에는 EA의 운영 매개변수 통계에 대한 정보 패널도 표시됩니다.





참고:





1. Expert Advisor는 모든 주문에 대해 내장된 Magic을 갖추고 있습니다. 동일한 거래 터미널의 다른 자산에 Advisor를 사용할 수 없습니다.

2. Expert Advisor를 구매하기 전에 Expert Advisor를 최적화하고 테스트할 수 있는 적절한 경험과 컴퓨터가 있는지 확인하십시오.

경고:

1. 실제 계좌에 Expert Advisor를 설치하기 전에 Advisor가 거래할 특정 브로커, 계좌 유형 및 예금에 대해 Advisor를 최적화하고 테스트해야 합니다.





💥 이 전문가 자문가와 거래하는 수익은 귀하가 감수할 수 있는 위험에 따라 달라집니다…!!!





모두 거래에 행운을 빌고 안정적인 수익을 거두시길 바랍니다!