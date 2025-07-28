- 자본
- 축소
트레이드:
284
이익 거래:
267 (94.01%)
손실 거래:
17 (5.99%)
최고의 거래:
11.20 USD
최악의 거래:
-25.51 USD
총 수익:
411.58 USD (366 651 pips)
총 손실:
-89.25 USD (82 645 pips)
연속 최대 이익:
47 (50.89 USD)
연속 최대 이익:
55.30 USD (30)
샤프 비율:
0.45
거래 활동:
5.96%
최대 입금량:
34.11%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
52 분
회복 요인:
12.64
롱(주식매수):
284 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
4.61
기대수익:
1.13 USD
평균 이익:
1.54 USD
평균 손실:
-5.25 USD
연속 최대 손실:
2 (-8.07 USD)
연속 최대 손실:
-25.51 USD (1)
월별 성장률:
11.38%
연간 예측:
138.04%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
25.51 USD (3.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.73% (25.51 USD)
자본금별:
22.12% (112.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|284
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_i
|322
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_i
|284K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.20 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +50.89 USD
연속 최대 손실: -8.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exispro-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
64%
0
0
USD
USD
822
USD
USD
24
100%
284
94%
6%
4.61
1.13
USD
USD
22%
1:100