AbuTrader

Solo 10 copie da 800$

Ottimo momento della giornata

---in breve, abbiamo creato un robot forex automatizzato al 100% chiamato AbuTrader (non è necessaria alcuna conferma umana)

può fare soldi mentre dormi o vivi una vita



PROP FIRM set speciale FILE per il superamento di test o la gestione di account reali superati tutti i limiti comodi



* funziona con qualsiasi coppia maggiore e minore

* Timeframe - selezione automatica con comportamento PAIR (H1, H4, M30)

*deposito minimo di 400$ va bene

*Qualsiasi server Brooker va bene con qualsiasi suffisso

* Guadagno mensile di circa il 5-10% senza rischi

*Notizie Filtro quotidiano fx

* Tipo di strategia: 16000 righe di codice ultra codificate tutte per una gestione approfondita del denaro, viene fornito con previsione neurale e pulsanti automatizzati di supporto e resistenza, pannello manuale dettagliato e anche automazione degli indicatori



-prezzo fino a 200$ per la vendita all'ingrosso se acquisti dal nostro sito AbuMarket




-se acquisti da mql5 - 400$ per 5 attivazioni




Tipo di pagamento: più semplice per te fino a 15 metodi

Nessuna truffa: pulsante di download istantaneo

Supporto completo GRATUITO per 3 mesi

Aggiornamenti GRATUITI per sempre

  Prima installazione GRATUITA (dopo 3 mesi 10 dollari)



Sei breve- FBS affiliato gratis .... di più

  (https://t.me/abumarket_support) Sei a corto di aiuto SALE ottieni il 30% (Commissione) su AbuMarket Affiliate o in TG ....more



  (https://t.me/abumarket_support)Prenota subito la tua demo

