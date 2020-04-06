AbuTrader
- 专家
- Murodillo Eshkuvvatov
- 版本: 5.0
- 更新: 17 十二月 2025
- 激活: 5
仅 10 份，800 美元起
一天中的美好时光
---简而言之，我们创建了 100% 自动化外汇机器人，称为 AbuTrader（根本不需要人工确认）
它可以在你睡觉或生活时赚钱
PROP FIRM 特别设置文件用于通过测试或管理真实的通过帐户所有限制舒适
* 适用于任何主要和次要对
* 时间范围 - 自动选择 PAIR 行为（H1、H4、M30）
*最低400美元押金可以
*任何带有任何后缀的 Brooker 服务器都可以
*每月收益约5-10%，无风险
*新闻过滤每日外汇
*策略类型-超硬编码16000行代码全部用于深度资金管理，它配备神经预测和支撑和阻力自动按钮，详细的手动面板和指标自动化
-如果您从我们的网站 AbuMarket 购买，批发价格高达 200 美元
- 如果您从 mql5 购买 - 5 次激活 400 美元
付款类型 - 最适合您的付款方式多达 15 种
没有诈骗 - 即时下载按钮
3 个月免费支持
永久免费更新
首次安装免费（3个月后10美元）
你是空头吗- FBS 附属免费....更多
(https://t.me/abumarket_support) 您缺钱了吗？帮助我们在 AbuMarket 附属机构或 TG 上销售获得 30%（佣金）...更多
(https://t.me/abumarket_support)立即预订演示
https://t.me/abumarket_support（5/24 支持）