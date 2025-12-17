AbuTrader

Seulement 10 exemplaires à partir de 800$

Bon moment de la journée

--- en bref, nous avons créé un robot forex 100% automatisé appelé AbuTrader (pas besoin de confirmation humaine du tout)

il peut gagner de l'argent pendant que vous dormez ou vivez une vie



PROP FIRM spécial Set FILE pour réussir le test ou gérer de vrais comptes réussis toutes les limites confortables



* fonctionne toutes les paires majeures et mineures

* Période - sélection automatique avec le comportement PAIRs (H1, H4, M30)

*dépôt minimum de 400$ d'accord

*Tout serveur Brooker est d'accord avec n'importe quel suffixe

*Gain mensuel d'environ 5-10% sans risque

*Filtre d'actualités quotidien

* Type de stratégie - 16 000 lignes de code codées en dur pour une gestion approfondie de l'argent, il est livré avec des boutons automatisés de prédiction neurale et de support et de résistance, un panneau manuel détaillé et également une automatisation des indicateurs



-prix jusqu'à 200$ pour la vente en gros si vous achetez sur notre site AbuMarket




-si vous achetez chez mql5 - 400$ pour 5 activations




Type de paiement - le plus simple pour vous jusqu'à 15 méthodes

Pas d'arnaque - bouton de téléchargement instantané

Assistance complète GRATUITE de 3 mois

Mises à jour GRATUITES pour toujours

  Première installation GRATUITE (après 3 mois 10 dollars)



Êtes-vous à court d'affiliation FBS gratuit ....plus

  (https://t.me/abumarket_support) Êtes-vous à court - aidez-nous à obtenir 30 % (Commission) de VENTE sur AbuMarket Affiliate ou dans TG ....plus



  (https://t.me/abumarket_support)Réservez votre démo maintenant

https://t.me/abumarket_support (assistance 5/24)
