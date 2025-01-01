문서화섹션
MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体環境状態MQL5 プログラム実行プロパティ 

MQL5 프로그램 속성 실행

현재 실행중인 mql5 프로그램에 대한 정보를 얻으려면 ENUM_MQL_INFO_INTEGER 및 ENUM_MQL_INFO_STRING의 상수가 사용됩니다.

다음 함수의 경우: MQLInfoInteger

ENUM_MQL_INFO_INTEGER

식별자

설명

유형

MQL_HANDLES_USED

현재 활성 개체 핸들 수. 여기에는 동적(new를 통해 생성됨) 및 비동적 개체, 전역/로컬 변수 또는 클래스 멤버가 모두 포함됩니다. 프로그램이 사용하는 핸들이 많을수록 더 많은 리소스를 소비합니다.

int

MQL_MEMORY_LIMIT

MQL5 프로그램에 대해 가능한 최대 동적 메모리 양 (MB)

int

MQL_MEMORY_USED

MQL5 프로그램에서 사용하는 메모리 (MB)

int

MQL_PROGRAM_TYPE

MQL5 프로그램의 유형

ENUM_PROGRAM_TYPE

MQL_DLLS_ALLOWED

지정된 실행 프로그램에 대해 DLL을 사용할 수 있는 권한

bool

MQL_TRADE_ALLOWED

거래 권한 : 지정된 실행 프로그램에 대해

bool

MQL_SIGNALS_ALLOWED

시그널 수정 권한: 지정된 실행 프로그램에 대해

bool

MQL_DEBUG

프로그램이 디버깅 모드에서 실행중임을 나타냄

bool

MQL_PROFILER

프로그램이 코드 프로파일링 모드에서 실행 중임을 나타냄

bool

MQL_TESTER

프로그램이 테스터에서 실행 중임을 나타냄

bool

MQL_FORWARD

프로그램이 전진 테스트 프로세스에서 실행 중임을 나타냄

bool

MQL_OPTIMIZATION

프로그램이 최적화 모드에서 실행 중임을 나타냄

bool

MQL_VISUAL_MODE

그로그램이 시각 테스트 모드에서 실행 중임을 나타냄

bool

MQL_FRAME_MODE

엑스퍼트 어드바이저가 수집 최적화 결과 프레임 모드에서 실행 중임을 나타냄

bool

MQL_LICENSE_TYPE

EX5 모듈의 라이센스 유형. 라이센스는 MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE)를 사용하여 요청이 이루어진 EX5 모듈을 참조합니다

ENUM_LICENSE_TYPE

MQL_STARTED_FROM_CONFIG

configuration file의 시작 섹션에서 스크립트/EA가 시작된 경우 true를 반환합니다. 이는 이 스크립트/EA가 터미널이 실행되는 구성 파일에 등록되었음을 의미합니다

bool

다음 함수의 경우: MQLInfoString

ENUM_MQL_INFO_STRING

식별자

설명

유형

MQL_PROGRAM_NAME

실행 중인 mql5 프로그램 이름

string

MQL5_PROGRAM_PATH

경로: 지정된 실행 프로그램에 대해

string

 

실행 중인 프로그램 유형에 대한 내용은 ENUM_PROGRAM_TYPE 값을 사용합니다.

ENUM_PROGRAM_TYPE

식별자

설명

PROGRAM_SCRIPT

스크립트

PROGRAM_EXPERT

엑스퍼트

PROGRAM_INDICATOR

지표

PROGRAM_SERVICE

서비스

 

ENUM_LICENSE_TYPE

식별자

설명

LICENSE_FREE

무료 무제한 버전

LICENSE_DEMO

마켓에서 제공하는 유료 제품 평가판. 전략 테스터에서만 작동합니다

LICENSE_FULL

구입한 라이선스 버전은 최소 5개 이상의 활성화를 허용합니다. 활성화 횟수는 판매자에 의해 지정됩니다. 판매자의 허용된 활성화 수를 늘릴 수 있습니다

LICENSE_TIME

기간 제한이 있는 라이선스 버전

예:

   ENUM_PROGRAM_TYPE mql_program=(ENUM_PROGRAM_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE);
   switch(mql_program)
     {
      case PROGRAM_SCRIPT:
        {
         Print(__FILE__+" is script");
         break;
        }
      case PROGRAM_EXPERT:
        {
         Print(__FILE__+" is Expert Advisor");
         break;
        }
      case PROGRAM_INDICATOR:
        {
         Print(__FILE__+" is custom indicator");
         break;
        }
      default:Print("MQL5 type value is ",mql_program);
   //---
   Print("MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT)="MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT), " MB");
   Print("MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)="MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED), " MB");
   Print("MQLInfoInteger(MQL_HANDLES_USED)="MQLInfoInteger(MQL_HANDLES_USED), " handles");