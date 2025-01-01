MQL_HANDLES_USED

현재 활성 개체 핸들 수. 여기에는 동적(new를 통해 생성됨) 및 비동적 개체, 전역/로컬 변수 또는 클래스 멤버가 모두 포함됩니다. 프로그램이 사용하는 핸들이 많을수록 더 많은 리소스를 소비합니다.