MQL5 프로그램 속성 실행
현재 실행중인 mql5 프로그램에 대한 정보를 얻으려면 ENUM_MQL_INFO_INTEGER 및 ENUM_MQL_INFO_STRING의 상수가 사용됩니다.
다음 함수의 경우: MQLInfoInteger
|
식별자
|
설명
|
유형
|
MQL_HANDLES_USED
|
현재 활성 개체 핸들 수. 여기에는 동적(new를 통해 생성됨) 및 비동적 개체, 전역/로컬 변수 또는 클래스 멤버가 모두 포함됩니다. 프로그램이 사용하는 핸들이 많을수록 더 많은 리소스를 소비합니다.
|
int
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
MQL5 프로그램에 대해 가능한 최대 동적 메모리 양 (MB)
|
int
|
MQL_MEMORY_USED
|
MQL5 프로그램에서 사용하는 메모리 (MB)
|
int
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
MQL5 프로그램의 유형
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
지정된 실행 프로그램에 대해 DLL을 사용할 수 있는 권한
|
bool
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
거래 권한 : 지정된 실행 프로그램에 대해
|
bool
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
시그널 수정 권한: 지정된 실행 프로그램에 대해
|
bool
|
MQL_DEBUG
|
프로그램이 디버깅 모드에서 실행중임을 나타냄
|
bool
|
MQL_PROFILER
|
프로그램이 코드 프로파일링 모드에서 실행 중임을 나타냄
|
bool
|
MQL_TESTER
|
프로그램이 테스터에서 실행 중임을 나타냄
|
bool
|
MQL_FORWARD
|
프로그램이 전진 테스트 프로세스에서 실행 중임을 나타냄
|
bool
|
MQL_OPTIMIZATION
|
프로그램이 최적화 모드에서 실행 중임을 나타냄
|
bool
|
MQL_VISUAL_MODE
|
그로그램이 시각 테스트 모드에서 실행 중임을 나타냄
|
bool
|
MQL_FRAME_MODE
|
엑스퍼트 어드바이저가 수집 최적화 결과 프레임 모드에서 실행 중임을 나타냄
|
bool
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
EX5 모듈의 라이센스 유형. 라이센스는 MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE)를 사용하여 요청이 이루어진 EX5 모듈을 참조합니다
|
MQL_STARTED_FROM_CONFIG
|
configuration file의 시작 섹션에서 스크립트/EA가 시작된 경우 true를 반환합니다. 이는 이 스크립트/EA가 터미널이 실행되는 구성 파일에 등록되었음을 의미합니다
|
bool
다음 함수의 경우: MQLInfoString
|
식별자
|
설명
|
유형
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
실행 중인 mql5 프로그램 이름
|
string
|
MQL5_PROGRAM_PATH
|
경로: 지정된 실행 프로그램에 대해
|
string
실행 중인 프로그램 유형에 대한 내용은 ENUM_PROGRAM_TYPE 값을 사용합니다.
|
식별자
|
설명
|
PROGRAM_SCRIPT
|
스크립트
|
PROGRAM_EXPERT
|
엑스퍼트
|
PROGRAM_INDICATOR
|
지표
|
PROGRAM_SERVICE
|
서비스
|
식별자
|
설명
|
LICENSE_FREE
|
무료 무제한 버전
|
LICENSE_DEMO
|
마켓에서 제공하는 유료 제품 평가판. 전략 테스터에서만 작동합니다
|
LICENSE_FULL
|
구입한 라이선스 버전은 최소 5개 이상의 활성화를 허용합니다. 활성화 횟수는 판매자에 의해 지정됩니다. 판매자의 허용된 활성화 수를 늘릴 수 있습니다
|
LICENSE_TIME
|
기간 제한이 있는 라이선스 버전
예:
|
ENUM_PROGRAM_TYPE mql_program=(ENUM_PROGRAM_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE);