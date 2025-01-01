void OnStart()

{

//---

string my_gann="OBJ_GANNFAN object";

if(ObjectFind(0,my_gann)<0)// 개체를 찾을 수 없습니다

{

//--- 오류에 대한 정보

Print("개체 ",my_gann," not found. Error code = ",GetLastError());

//--- 차트의 최대값 가져오기

double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);

//--- 차트의 최소 가격을 가져오기

double chart_min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0);

//--- 차트에 몇 개의 막대가 표시됩니까?

int bars_on_chart=ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- 배열을 작성하고 각 막대의 시작 시간을 기록합니다

datetime Time[];

//--- 배열에 대한 액세스를 시계열의 액세스로 정렬

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- 이제 차트에 표시되는 막대의 데이터를 배열로 복사합니다

int times=CopyTime(NULL,0,0,bars_on_chart,Time);

if(times<=0)

{

Print("시작 시간으로 배열을 복사할 수 없습니다!");

return;

}

//--- 예비준비 완료



//--- 차트의 중앙 막대 인덱스

int center_bar=bars_on_chart/2;

//--- 차트 적도 - 최대값과 최소값 사이

double mean=(chart_max_price+chart_min_price)/2.0;

//--- 첫 번째 고정점의 좌표를 중심으로 설정

ObjectCreate(0,my_gann,OBJ_GANNFAN,0,Time[center_bar],mean,

//--- 우측에 있는 두 번째 고정점

Time[center_bar/2],(mean+chart_min_price)/2.0);

Print("Time[center_bar] = "+(string)Time[center_bar]+" Time[center_bar/2] = "+(string)Time[center_bar/2]);

//Print("Time[center_bar]/="+Time[center_bar]+" Time[center_bar/2]="+Time[center_bar/2]);

//--- 스캐일을 Pips / Bar 단위로 설정

ObjectSetDouble(0,my_gann,OBJPROP_SCALE,10);

//--- 선 추세 설정

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_DIRECTION,GANN_UP_TREND);

//--- 선 굵기 설정

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_WIDTH,1);

//--- 선 스타일 정의

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT);

//--- 선 색상 설정

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_COLOR,clrYellowGreen);

//--- 사용자가 개체를 선택할 수 있도록 허용

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTABLE,true);

//--- 직접 선택하세요

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTED,true);

//--- 차트에 그리기

ChartRedraw(0);

}

}