Wingdings

OBJ_ARROW 개체와 함께 사용되는 윙딩 문자:

윙딩 글꼴 기호 표

필요한 문자는 ObjectSetInteger() 함수를 사용하여 설정할 수 있습니다.

예:

void OnStart()
  {
//---
   string up_arrow="up_arrow";
   datetime time=TimeCurrent();
   double lastClose[1];
   int close=CopyClose(Symbol(),Period(),0,1,lastClose);     // 종가 가져오기
//--- 가격을 가져온 경우
   if(close>0)
     {
      ObjectCreate(0,up_arrow,OBJ_ARROW,0,0,0,0,0);          // 화살표 생성
      ObjectSetInteger(0,up_arrow,OBJPROP_ARROWCODE,241);    // 화살표 코드 설정
      ObjectSetInteger(0,up_arrow,OBJPROP_TIME,time);        // 시간 설정
      ObjectSetDouble(0,up_arrow,OBJPROP_PRICE,lastClose[0]);// 가격 설정
      ChartRedraw(0);                                        // 화살표 지금 그리기
     }
   else
      Print("최신 마감 가격을 가져올 수 없습니다");
  }

 