|
void OnStart()
{
//---
string up_arrow="up_arrow";
datetime time=TimeCurrent();
double lastClose[1];
int close=CopyClose(Symbol(),Period(),0,1,lastClose); // 종가 가져오기
//--- 가격을 가져온 경우
if(close>0)
{
ObjectCreate(0,up_arrow,OBJ_ARROW,0,0,0,0,0); // 화살표 생성
ObjectSetInteger(0,up_arrow,OBJPROP_ARROWCODE,241); // 화살표 코드 설정
ObjectSetInteger(0,up_arrow,OBJPROP_TIME,time); // 시간 설정
ObjectSetDouble(0,up_arrow,OBJPROP_PRICE,lastClose[0]);// 가격 설정
ChartRedraw(0); // 화살표 지금 그리기
}
else
Print("최신 마감 가격을 가져올 수 없습니다");
}