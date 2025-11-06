이 지표는 세 개의 이동 평균을 사용하며, 계산의 기본 아이디어는 이치모쿠 킨코 효 지표에서 가져온 것입니다.

주기가 다른 한 쌍의 느린 평균이 컬러 구름을 형성하며, 이 구름의 색은 추세 방향에 해당합니다. 이치모쿠 지표와 거의 동일한 방식으로 이 지표를 사용할 수 있습니다.

인디케이터의 매개변수를 입력합니다:

input uint Up_period1= 3 ; input uint Dn_period1= 3 ; input uint Up_period2= 6 ; input uint Dn_period2= 6 ; input uint Up_period3= 9 ; input uint Dn_period3= 9 ; input MODE_PRICE Up_mode1=HIGH; input MODE_PRICE Dn_mode1=LOW; input MODE_PRICE Up_mode2=HIGH; input MODE_PRICE Dn_mode2=LOW; input MODE_PRICE Up_mode3=HIGH; input MODE_PRICE Dn_mode3=LOW; input Smooth_Method XMA1_Method= MODE_SMA ; input Smooth_Method XMA2_Method= MODE_SMA ; input Smooth_Method XMA3_Method= MODE_SMA ; input int XLength1= 8 ; input int XLength2= 25 ; input int XLength3= 80 ; input int XPhase= 15 ; input int Shift1= 0 ; input int Shift2= 0 ; input int Shift3= 0 ;

인디케이터의 평균 알고리즘은 10가지 가능한 변형을 사용하여 변경할 수 있습니다:

SMA - 단순 이동 평균; EMA - 지수 이동 평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

다른 평균화 알고리즘의 위상 매개변수는 그 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2와 같습니다.

인디케이터가 작동하려면 컴파일된 인디케이터 파일 XMA_Ichimoku.mq5가 클라이언트 터미널의 MQL5/Indicators 폴더에 있어야 합니다.

인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.