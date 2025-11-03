실제 작성자:

GreenDog

인디케이터 iGDR_Fractal_Levels는 프랙탈의 레벨을 표시하지만 모든 레벨이 아니라 특정 기간 동안의 평균값만 표시합니다. 차트에서 이 표시기는 세 가지 레벨만 표시하고 다른 색상으로 표시하며, 비문의 오른쪽에는 동일한 레벨이 줄무늬로 표시되지만 평균값이 계산되는 스프레드를 고려합니다.

이 인디케이터의 작동 원리는 다음과 같습니다. 차트의 끝에서 시작까지의 시간 세그먼트가 선택되지만 표시기 매개 변수에 지정된 엄격하게 제한된 수의 막대가 사용됩니다. 이 세그먼트에서 모든 프랙탈이 검색됩니다. 그 후 가장 많은 수의 프랙탈이 누적되는 세 가지 가격 수준이 계산되고 각 프랙탈의 가격이 계산되고이 가격 중에서 평균 가격이 발견되어 지표에 표시됩니다. 이 스프레드가 가장 강한 수준이므로 다른 프랙탈의 가격 스프레드는 선 두께를 증가시킵니다.



모든 프랙탈 레벨에서 인디케이터는 세 가지 가격 레벨만 강조 표시하며 각 레벨은 이 레벨 구성에 포함된 프랙탈 수에 따라 고유한 색상을 갖습니다. 가장 강한 레벨은 빨간색, 중간 레벨은 노란색, 녹색은 세 가지 레벨 중 가장 약한 레벨이지만 거래를 할 때 고려해야 합니다.

거래에 적용:



외환 거래에서 다른 레벨을 사용할 때와 마찬가지로 이러한 레벨은 실질적으로 다르지 않지만 프랙탈을 사용하는 거래는 프랙탈을 깨는 방향으로 만 시작된다는 점을 항상 기억해야합니다. 레벨과 마찬가지로 거래에 대한 가장 강력한 신호가 될 수 있으므로 이러한 레벨이 무너질 때 거래를 더 자주 열어야하며 가까운 레벨은 초기 중지 및 이익 목표 레벨이 될 수 있습니다.