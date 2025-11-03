거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
WPR용 HL 교차 신호 - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
- 2
-
실제 작성자:
비제프 루스템
지표 WPR 용 HLCrossSig는 추세를 "포착"하도록 설계 되었기 때문에 추세 지표로 간주되지만 동시에 매우 복잡하고 최대한의 정보를 제공하는 지표이므로 거래자의 거래에서 심리적, 정서적 요소를 제외 할 수 있습니다.
이 지표는 포지션 개시, 스톱, 추적손절, 테이크프로핏 설정 수준을 나타내므로 트레이더가 이 거래 또는 저 거래의 개시를 의심할 이유가 거의 없습니다. 거래에서 심리적, 감정적 요소를 배제하는 것은 시장에서 수익을 얻는 데 중요한 순간 중 하나입니다.
입력 매개 변수:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input int Supr_Period=6; // 돌파할 범위의 주기, 값이 클수록 신호가 늦어지고 빈도가 낮아집니다. input int MA_Period=21; // 하이켄 아시 변수의 기간. 추가 필터 역할을 합니다. input int Risk=0; // 가장 가까운 최대/최소 레벨을 기준으로 진입 레벨을 계산하는 핍 단위의 최대 리스크입니다. input int ATR_Period=120; // ATR 기간. 변동성 수준을 계산하는 데 사용됩니다. input double Q=0.7; // 테이크 설정을 위한 파라미터입니다. - 스톱 크기의 분수. if =1, 테이크 = 스톱 input int WPR_Period=12; // WPR 기간. 추가 필터 역할을 합니다. input int HLine=-38; // WPR용 상단 정지 신호 라인 input int LLine=-62; // WPR용 하부 정지 신호 라인
인디케이터의 표시 요소입니다:
- 위쪽 및 아래쪽 화살표 - 해당 포지션을 개시하라는 신호입니다;
- 십자선의 원 - 초기 테이크프로핏을 설정하는 위치입니다;
- 점 -이 지표에서 설정된 추세를 확인하는 데 사용되며 가격이 지속적으로이 포인트의 수준을 돌파하면 가능한 한 오랫동안 포지션을 유지해야하며 포인트가 오랫동안 "복도"를 그리면 이익을 수정할 때입니다;
- 마름모 - 손절 또는 추적손절 설정의 경계.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/728
