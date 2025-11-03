실제 작성자:

비제프 루스템

지표 WPR 용 HLCrossSig는 추세를 "포착"하도록 설계 되었기 때문에 추세 지표로 간주되지만 동시에 매우 복잡하고 최대한의 정보를 제공하는 지표이므로 거래자의 거래에서 심리적, 정서적 요소를 제외 할 수 있습니다.

이 지표는 포지션 개시, 스톱, 추적손절, 테이크프로핏 설정 수준을 나타내므로 트레이더가 이 거래 또는 저 거래의 개시를 의심할 이유가 거의 없습니다. 거래에서 심리적, 감정적 요소를 배제하는 것은 시장에서 수익을 얻는 데 중요한 순간 중 하나입니다.

입력 매개 변수:

input int Supr_Period= 6 ; input int MA_Period= 21 ; input int Risk= 0 ; input int ATR_Period= 120 ; input double Q= 0.7 ; input int WPR_Period= 12 ; input int HLine=- 38 ; input int LLine=- 62 ;

인디케이터의 표시 요소입니다:

