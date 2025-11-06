실제 작성자:

와다 아타르

이 인디케이터는 피보 레벨을 사용하여 가능한 저항선과 지지선을 컬러 점의 형태로 만듭니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.12. 22에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.