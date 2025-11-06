거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
와다 아타르 피보 - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
8
게시됨:
실제 작성자:
와다 아타르
이 인디케이터는 피보 레벨을 사용하여 가능한 저항선과 지지선을 컬러 점의 형태로 만듭니다.
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.12. 22에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/731
