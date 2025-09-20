추세가 더 발전할지 아니면 점차 약화될지 결정하기 위해 J. Welles Wilder는평균 방향성 지수(ADX) 지표를 개발했습니다.

ADX 지표를 사용하면 외환 시장을 포함하여 시장 동향을 분석하고 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

그러나이 지표의 모양은 많이 남아 있습니다. 가장 편리한 형태의 디스플레이가 아닙니다.

이 단점을 수정하기 위해 +DI 및 -DI 선이 현재 추세의 방향과 추세의 강도에 비례하여 구름의 너비에 따라 색상이 변경되는 DRAW_FILLING 스타일로 표시되는 표시기 ColorXADX.mq5의 코드가 만들어졌습니다. ADX 선 자체는 컬러 포인트의 형태로 만들어지며, 이 포인트의 색상은 추세의 강도에 따라 달라지며, 설정에서 설정된 값인 레벨에 대한 이 포인트의 위치에 따라 결정됩니다.

인디케이터는 두 개의 평균이 있는 범용 스무딩과 수십 가지의 가능한 변형 중에서 각 평균을 선택할 수 있는 기능을 사용하여 만들어집니다:



SMA - 단순 이동 평균; EMA - 지수 이동 평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 완전히 다른 의미를 가진다는 사실에 주목해야 합니다.



JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다;

T3의 경우, 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값입니다;

VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다;

AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본값인 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

ColorXADX 인디케이터의 입력 매개변수: