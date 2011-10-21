Для того чтобы определить, будет ли тренд развиваться дальше или будет постепенно ослабевать, Дж. Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder) разработал индикатор среднего направленного движения (Average Directional Index, ADX).

Индикатор ADX позволяет анализировать тенденции рынка и принимать торговые решения, в том числе и на рынке FOREX.

Однако внешний вид этого индикатора оставляет желать лучшего - он имеет не самую удобную форму отображения.

Для исправления этого недостатка был создан код индикатора ColorXADX.mq5, в котором линии +DI и -DI отображаются в стиле DRAW_FILLING с изменением окраски в зависимости от направления действующего тренда и шириной облака, пропорциональной силе тренда. Сама линия ADX выполнена в виде цветных точек, цвет которых зависит от силы тренда, определяемой расположением этих точек относительно уровней, значения которых задаются в настройках.

Индикаторы построены с использованием универсального сглаживания с двумя усреднениями и возможностью выбора каждого из этих усреднений из десятка возможных вариантов:



SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметр Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл.



Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100;

Для T3 - это коэффициент усреднения умноженный на 100 для лучшего восприятия;

Для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA;

Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и равным значению по умолчанию 2. Коэффициент возведения в степень для AMA то же фиксирован на 2.

Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Входные параметры индикатора ColorXADX: